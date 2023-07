Zachowania konsumentów: jak robimy zakupy podczas wakacji?

Wakacje to czas służący przede wszystkim relaksowi, nie jest zatem zaskoczeniem, że w okresie urlopowym niektóre nasze przyzwyczajenia odchodzą na jakiś czas do lamusa. Nie inaczej jest w przypadku zakupów. Jak wyglądają zachowania konsumentów podczas letniego wypoczynku i w jakim stopniu odbiegają od codziennych aktywności tego rodzaju? Odpowiedzi na to pytanie udziela najnowsze badanie Inquiry.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zwyczaje zakupowe towarzyszą nam podczas wakacji?

Czy stawiamy na dobrze znane marki czy też wolimy lokalnych sprzedawców?

Co wyróżnia typowo wakacyjną ofertę handlową?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak robimy zakupy podczas wakacji? Produkty pierwszej potrzeby i zakupy spożywcze Polacy najczęściej kupują na wakacjach w sklepach sieciowych – tych, które są na miejscu i tych, które znają ze swojego miejsca zamieszkania.

Turystyczna część handlu to w sezonie istotne zjawisko. Dużo się przemieszczamy, jeździmy po Polsce i za granicę. Podczas takich wyjazdów oferta handlowa stanowi nie tylko źródło niezbędnego zaopatrzenia. To także element turystyki, poznawania kultury, smakowania lokalnych produktów, zarówno w Polsce jak i za granicą. Co ważne, spora część konsumentów przenosi na wakacje swoje zwyczaje zakupowe (szczególnie spożywcze) z miejsca zamieszkania, nierzadko wybierając te sklepy, które dobrze zna i lubi. Niestety, jak dla większości aspektów naszego życia, tu również ogromne znaczenie ma spadek siły nabywczej. Pogorszenie sytuacji materialnej ma wpływ zarówno na decyzje dotyczące tegorocznego wyjazdu jak i wydatków w trakcie wakacji – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

Agencja Inquiry już po raz drugi zrealizowała badanie dotyczące zwyczajów zakupowych Polaków podczas wakacyjnych wyjazdów. Okazuje się, że produkty pierwszej potrzeby i zakupy spożywcze Polacy najczęściej kupują na wakacjach w sklepach sieciowych – tych, które są na miejscu i tych, które znają ze swojego miejsca zamieszkania. Wybór tych pierwszych wynika przede wszystkim z dostępności, tych drugich – ze znajomości asortymentu sieci, a także sprawniejszego poruszania się po znanym sklepie.Wyjeżdżając na urlop, część zakupów spożywczych lubimy jednak robić w sklepach charakterystycznych dla danego regionu czy miejsca (35%). Wynika to z chęci wypróbowania lokalnych produktów, zetknięcia się z czymś nowym i „miejscowym”. Co więcej, co trzeci wyjeżdżający już na etapie planowania podróży poszukuje informacji na temat lokalnych sklepów, producentów czy targowisk.Na zakupy podczas wakacji planujemy specjalny budżet. W czasie jednego wyjazdu Polacy wydadzą w tym roku na zakupy średnio 961 zł (40 zł więcej niż w ubiegłym roku).Kwestie budżetowe są jednak w tym roku wyjątkowo trudne - to kolejne badanie, które pokazuje, jak mocno odczuwamy obecną sytuację ekonomiczną. Co drugi Polak deklaruje, że jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu – dodatkowo, aż 73% osób w tej grupie stwierdza, że w bieżącym roku zmiana ta wpłynie na ich wakacyjne decyzje.Kwestie finansowe to obecnie największa i najsilniejsza bariera przy planowaniu wakacyjnych wojaży. Co druga osoba, która nie planuje w tym roku wyjazdu, zrezygnowała z niego właśnie ze względu na brak środków.Widać to wyraźniej, gdy analizujemy dochody Polaków. Wśród gospodarstw, których dochód jest niższy (2000-3000 zł na osobę), tylko połowa planuje tegoroczny wyjazd wakacyjny. W przypadku gospodarstw domowych, gdzie dochód na członka rodziny wynosi ponad 6000 zł, aż 78% deklaruje zamiar wakacyjnego wyjazdu.Podczas wakacyjnych wyjazdów lubimy również po prostu „połazić po sklepach”. Robi tak 63% badanych, najczęściej przechadzając się po sklepach i stoiskach z pamiątkami, ulicach handlowych oraz lokalnych targowiskach. W miejscach tych szukamy przede wszystkim produktów i pamiątek regionalnych, ale także odwiedzamy je po prostu dla przyjemności. Część Polaków przyznaje, że to dla nich również forma poznawania kultury danego kraju czy regionu. Ponadto, podczas wyjazdów wakacyjnych co czwarty wyjeżdzający odwiedza miejscowe centra handlowe. Te jednak odwiedzamy głównie po to, aby skorzystać z gastronomii lub kupić produkty, których zabrakło nam podczas wyjazdu.