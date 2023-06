Jakie plany Polaków na wakacje 2023?

Sezon wakacyjny można już uznać za otwarty. Wyjazd na wakacje planuje w tym roku 57 proc. Polaków, a 71 proc. z nich zorganizuje go samodzielnie - wynika z najnowszego badania "Wakacyjne plany Polaków 2023" przeprowadzonego przez panel Ariadna na zlecenie KRUK S.A.

Przeczytaj także: Wakacyjny wyjazd zbyt drogi dla co trzeciego Polaka

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy wyjadą w tym roku na wakacje?

Jakie są najczęstsze powody rezygnacji z wakacji?

Ile wydamy na wakacje 2023?

Jak sfinansujemy tegoroczne wakacje?



Albo wakacje, albo inne wydatki

Nasze najnowsze badanie pokazuje, że Polacy nadal bardzo racjonalnie podchodzą do planowania swoich domowych budżetów. Osoby, które mają zaległości, zdecydowały się zrezygnować z wyjazdów na urlop. A 57 proc. rodaków, którzy je planują, chce zorganizować je na własną rękę. Wszystko po to, aby zaoszczędzić. Jedynie co piąta osoba z tej grupy badanych zamierza wykupić wakacyjny wyjazd w biurze podróży lub u innego organizatora – komentuje Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa z KRUK S.A. – Co ciekawe, nieliczni sięgną też po pożyczkę lub kredyt na wakacyjny wyjazd – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jakie są plany Polaków na tegoroczne wakacje? Wyjazd wakacyjny planuje 57 proc. Polaków.

Jak Polacy sfinansują tegoroczne wakacje?

Ile pieniędzy Polacy przeznaczą na wakacyjne wyjazdy?

Dokładne zarządzanie domowym budżetem stało się Osoby, które zamierzają wyjechać w tym roku na wakacje, liczą się z wyższymi kosztami. Tak, jak wszystko, podrożały także oferty biur podróży. Możliwe, że właśnie dlatego niemal 70 proc. osób, które planują wakacyjny wyjazd, zamierza spędzić go w kraju. A co piąta osoba ma w planie skorzystać z gościnności znajomych lub rodziny. A zatem w te wakacje mierzymy siły na zamiary. Te wakacje będą bardziej oszczędne, raczej bez zapożyczania się – mówi Agnieszka Salach z KRUKa.

Z badania wynika, że aż 43 proc. rodaków w tym roku nie wyjedzie na urlop. Najczęściej z powodu innych zaplanowanych wydatków (przyznało tak 32 proc. badanych, którzy nie planują wyjazdu). Z kolei 26 proc. osób z tej grupy badanych nie chce wydawać pieniędzy, a niemal co piąta osoba przyznała, że latem nie będzie mieć urlopu. Wśród tych, którzy nigdzie nie wyjadą aż 16 proc. stanowią osoby, które przyznały, że mają zaległe zobowiązania do spłaty i dlatego też nie będą wyjeżdżać na wakacje. Co ciekawe, z badania wynika, że brak wyjazdu częściej deklarują osoby bezdzietne.Aż 36 proc. badanych, którzy planują wakacyjny wyjazd, sfinansuje go z oszczędności. Natomiast 27 proc. planuje opłacić go częściowo z bieżących dochodów i częściowo z odłożonych wcześniej pieniędzy. Co trzeci ankietowany zamierza sfinansować swój wyjazd na urlop tylko z bieżących dochodów. Z karty kredytowej zamierza skorzystać tylko 2 proc. badanych. Co ciekawe, takie rozwiązanie najczęściej wskazywały osoby bardzo młode pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, a także te, które są w grupie wiekowej 35 - 44 lat. Pożyczkę lub kredyt na wakacyjny wypoczynek rozważa wziąć jedynie 1 proc. ankietowanych.Ponad 30 proc. urlopowiczów planuje wydać na wakacyjny wyjazd do 1000 zł za osobę. Prawie co piąty badany chce przeznaczyć na ten cel między 1000 zł a 1500 zł na osobę. 26 proc. szacuje, że taki urlop będzie kosztować między 1500 a 2500 zł za osobę. Co piąty ankietowany wyda między 2500 zł a 5000 zł za osobę. Tylko 5 proc. badanych uważa, że wakacyjny wyjazd będzie go kosztował w przeliczeniu na osobę więcej niż 5000 zł.37 proc. badanych, którzy zamierzają wyjechać na wakacje, chce spędzić je za granicą, a 15 proc. jeszcze nie ma ściśle określonych planów wyjazdowych.