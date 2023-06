Centra handlowe wybierane dla promocji i wyprzedaży

Polacy wrócili już po pandemii do centrów handlowych, a szukają w nich głównie wyprzedaży i promocji - wynika z najnowszego raportu agencji Inquiry.

Polacy wrócili do centrów handlowych

Badanie Inquiry pokazuje, że w pewnym stopniu powróciliśmy do centrów handlowych, ale robimy zakupy inaczej niż przed pandemią. Jeszcze parę lat temu centra handlowe inwestowały, aby mieć w ofercie szereg atrakcyjnych usług dodatkowych, rozrywkowych czy gastronomicznych, które stanowiły znaczący motyw odwiedzin. Dziś się to zmienia w związku z obecną sytuacją ekonomiczną, a klienci szukają w centrach handlowych przede wszystkich szans na oszczędności, czyli promocji i wyprzedaży czy tanich sklepów. Jednak nie dotyczy to wszystkich: młodzi klienci nadal chętnie korzystają z gastronomii, rozrywki i innych elementów oferty, które sprzyjają spotkaniom. – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

Z raportu wynika, że Polacy wrócili do centrów handlowych , choć odwiedzalność jest wciąż mniejsza niż w 2019 roku. Typowy konsument obecnie odwiedza centra handlowe średnio 3,2 razy w miesiącu (przed pandemią było to 3,6 razy).Co dziś decyduje o tym, że klienci wybierają konkretne centrum handlowe? W związku z trudną sytuacją ekonomiczną wielu rodzin, wśród kryteriów wyboru na pierwszym miejscu pojawiają się promocje i wyprzedaże – kluczowy czynnik dla połowy klientów centrów handlowych (49%). Na kolejnych miejscach znajdziemy różnorodną ofertę handlową (46%) oraz przystępne ceny (44%). Te czynniki, które przez wiele lat były kluczowe czyli lokalizacja, dogodny dojazd czy dodatkowa oferta obiektu spadły obecnie na dalsze miejsca. Innymi słowy, jesteśmy w stanie dojechać do bardziej oddalonego centrum handlowego, jeśli jego daje możliwość zrobienia zakupów po okazyjnych cenach. To ważne również dlatego, że głównym powodem wizyty w centrum handlowym są obecnie zaplanowane zakupy artykułów niespożywczych (44%) oraz spożywczych (37%). Wśród motywacji kolejnych miejscach znajdziemy znów promocje i wyprzedaże (35%), a także sprawdzenie aktualnej oferty sklepów (29%). Z usług takich jak fryzjer, pralnia itd. oraz gastronomii korzystamy raczej przy okazji. Warto jednak zauważyć że w tegorocznej edycji badania, wzrósł odsetek osób, które wybierają się do centrum handlowego przede wszystkim w celu skorzystania z usług gastronomicznych (18% vs. 14% w 2021 roku).Powody odwiedzania centrów handlowych i preferencje silnie różnią się zależnie od wieku klientów. Osoby młodsze zdecydowanie częściej idą do nich w celu skorzystania z gastronomii czy spotkania ze znajomymi. Wśród starszych klientów dominują zaplanowane zakupy czy poszukiwania promocji i wyprzedaży.Gdy już wybierzemy się do centrum handlowego, w zdecydowanej większości jesteśmy z tej wizyty zadowoleni. Deklaruje tak aż 91% klientów, którzy w ostatnim tygodniu odwiedzili centrum handlowe, przy czym wskaźnik ten wzrósł z poziomu 87% w 2021 roku. Klienci centrów handlowych mają jednak bardzo sprecyzowane oczekiwania wobec oferty: przede wszystkim oczekują większej liczby promocji i wyprzedaży (46%), a także większej liczby tanich sklepów (36%). Dla co czwartej osoby znaczenie ma również unikatowa oferta centrum handlowego, a dokładniej obecność nowych sklepów, których nie było do tej pory w Polsce (26%), jak również bardziej wyróżniająca się oferta sklepów na tle pozostałych obiektów w okolicy (26%). Najbardziej pożądane atrakcje to atrakcją dziś wyprzedaże, karty podarunkowe oraz konkursy z nagrodami.Ponieważ zakupy w centrum handlowym są obecnie lepiej zaplanowane niż kiedyś, a przy tym nastawione na poszukiwanie atrakcyjnej cenowo oferty, warto przyjrzeć się również temu, skąd czerpiemy informacje, które mogą nas skłonić do zakupów w danym obiekcie. Jak się okazuje, główne źródła informacji to lokalne portale informacyjne w internecie (30% wskazań), a także od znajomych i rodziny (28%). Co piąty klient zasięga informacji ze strony internetowej centrum handlowego lub z oficjalnego kanału w mediach społecznościowych.Mimo że wracamy centrów handlowych, to nadal 31% badanych klientów deklaruje, że obecnie odwiedza je rzadziej niż przed pandemią. Dodatkowo mniej wydajemy podczas wizyt w centrach handlowych – deklaruje tak 34% badanych klientów, a za to zwiększyliśmy i częstotliwość i poziom wydatków w sklepach internetowych. Zainteresowanie dodatkową ofertą centrów handlowych, np. rozrywkową, gastronomiczną czy też ofertą dla dzieci, w dalszym ciągu nie jest tak duże, jak wcześniej. Nie jest to dziwne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 2/3 klientów centrów handlowych dotkliwie odczuło obecny wzrost cen, co ma widoczny wpływ na ich zachowania.