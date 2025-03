Ruch w centrach handlowych powoli się odbudowuje

Polacy coraz częściej odwiedzają centra handlowe, choć nie jest to jeszcze poziom sprzed pandemii - wynika z badania przeprowadzonego przez agencję Inquiry. Niestety spada zadowolenie klientów z tych wizyt.

Millenium Hall (49,2), Rzeszów Alfa Centrum Białystok (38,9), Białystok Manufaktura (38,6), Łódź Galeria Trzy Korony (37,8), Nowy Sącz Port Łódź (35,1), Łódź

TOP15 obiektów w Polsce to Millenium Hall w Rzeszowie, Alfa Centrum Białystok, Manufaktura Łódź, Galeria Trzy Korony Nowy Sącz oraz Port Łódź.

Rynek centrów handlowych znowu się rozwija. Widać to nie tyko po aktywności deweloperów w zakresie budowy nowych obiektów, ale także po modernizacji już istniejących. To, co jednak powinno zwrócić uwagę zarządców centrów handlowych, to rosnąca potrzeba pojawienia się w centrach przede wszystkim tańszej, ale także bardziej zróżnicowanej oferty. Niewątpliwie, nie bez znaczenia w zakresie tych oczekiwań, jest bardzo dynamiczny rozwój parków handlowych, które właśnie taką tańszą ofertę posiadają. – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

Agencja Inquiry już po raz czwarty przeprowadziła badanie dotyczące zwyczajów związanych z odwiedzaniem przez Polaków centrów handlowych. Pierwsza fala została opracowana w lutym 2020 r., a więc tuż przed początkiem COVID-19, a kolejne w 2021, 2023 oraz 2024 roku. Wyniki najnowszej edycji badania pokazują, że częstotliwość wizyt Polaków w centrach handlowych wzrosła. Co piąty klient odwiedza galerię minimum 2-3 razy w tygodniu, a 23% ankietowanych więcej raz w tygodniu. Kolejne 23% to klienci pojawiający się w centrum handlowym mniej więcej raz w tygodniu.Większość Polaków odwiedza więcej niż jedno centrum. Największy odsetek klientów posiada dwa ulubione obiekty handlowe (46%), a nawet trzy w przypadku kolejnych 24% badanych. Jak się okazuje, niekoniecznie są to centra znajdujące się najbliżej - w przypadku aż 40% klientów dojazd do najczęściej odwiedzanego centrum zajmuje dłużej niż 20 minut.Większość centrów handlowych, posiada w swojej ofercie (poza klasyczną ofertą handlową) dodatkowe propozycje dla swoich klientów. Należy tu przede wszystkim wymienić strefy gastronomiczne z restauracjami i kawiarniami, ofertę rozrywkową w postaci np. kina, a także punkty z usługami takimi jak fryzjer, pralnia itp. W wielu centrach znajdujemy także sale zabaw czy kluby fitness oraz szczególnie popularne w ostatnim czasie strefy coworkingowe.Klienci najczęściej korzystają z oferty gastronomicznej (89%). Z oferty rozrywkowej zdarza się korzystać 3 na 4 badanych, a z dostępnych w centrum usług – ponad połowie. Warto zauważyć, że odsetek osób korzystających z poszczególnych elementów dodatkowej oferty z roku na rok maleje, a największy spadek obserwujemy w przypadku punktów usługowych. Coraz mniej osób korzysta również z sal zabaw (spadek z 41% w 2020 roku do 33% w roku 2024), a także z oferty rozrywkowej (83% vs 75%). Spadki obserwujemy w przypadku każdej z kategorii usług dodatkowych.Zmieniają się też oczekiwania wobec centrów handlowych. Na pierwszych miejscach klienci wymieniali większą ilość promocji i wyprzedaży (40% badanych), a także więcej tanich sklepów (31%). Potrzebę niższych cen widać również w oczekiwaniu tańszej oferty gastronomicznej, ale nie tylko ceny są ważne: badani zwracają uwagę na potrzebę większego urozmaicenia oraz zróżnicowania oferty handlowej obiektu, aby poszczególne centra bardziej wyróżniały się na tle innych. Co czwarty klient centrów handlowych życzyłby sobie pojawienia się nowych sklepów, w tym marek, których jeszcze do tej pory na polskim rynku nie było.Należy podkreślić, że w ostatniej fali badania (2024), mocno spadł poziom zadowolenia klientów z ostatniej ich wizyty w centrum handlowym. W edycji z roku 2023, aż 91% klientów deklarowało zadowolenia ze swoich ostatnich odwiedzin w galerii. Rok później odsetek ten wyniósł znacząco mniej - 77%.Na uwagę zasługują także wyniki NPS dla najlepiej ocenianych centrów handlowych w Polsce. Top 5 najwyżej ocenianych centrów to w kolejności: