Park handlowy czy centrum handlowe? Gdzie robimy zakupy?

Polacy bardzo chętnie robią zakupy w parkach handlowych, choć nie wiedzą czym tak naprawdę jest "park handlowy" - wynika z badania przeprowadzonego przez agencję Inquiry.

Przeczytaj także: 49 nowych i rozbudowanych obiektów handlowych w 2023 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zalety wg kupujących mają parki handlowe?

Dlaczego klienci preferują centra handlowe?

Co decyduje o wyborze danego parku handlowego?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Gdzie najchętniej robimy zakupy? Parki handlowe są wciąż mniej popularne niż centra handlowe.

Parki handlowe to niezwykle dynamicznie rozwijający się segment rynku, a kolejne obiekty wyrastają jak grzyby po deszczu. Badanie Inquiry wyraźnie pokazuje, że nadal częściej wybierane są centra handlowe, ale i parki zyskują swoich wiernych klientów, którzy doceniają w nich to, co w centrach handlowych jest mniej dostępne - wygodę parkowania i dojazdu, a także mniejszy tłok. - mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

Przeczytaj także: Otwarcie Parku Handlowego Aviator w Olsztynie

W Polsce funkcjonuje ok. 600 parków handlowych, które coraz częściej konkurują z klasycznymi centrami handlowymi. Jednak o ile „centrum handlowe” to pojęcie dobrze znane polskim klientom, tak „park handlowy” prawidłowo kojarzy jedynie co trzeci Polak, wiele osób myli ten format np. z bazarem. Dlatego, aby prawidłowo zbadać preferencje wobec parków handlowych, w badaniu przedstawiono respondentem definicję parku handlowego jako obiektu składającego się głównie ze średnich i dużych sklepów, w którym każdy sklep ma osobne wejście z parkingu. Okazuje się wówczas, że niemal połowa Polaków ma park handlowy w najbliższej okolicy, a 83% badanych robi tam zakupy, średnio 2,6 razy w tygodniu.Osoby, które odwiedzają parki handlowe, najczęściej korzystają regularnie z jednego lub dwóch obiektów (odpowiednio 42% i 38%). Oznacza to, że rynek parków handlowych zaczyna się nasycać, a kolejne otwarcia tylko pogłębią ten trend. Co ciekawe, zdecydowana większość klientów nie pamięta nazwy parku handlowego, który odwiedza (aż 63%).Klienci sklepów, którzy przynajmniej raz na kilka miesięcy odwiedzają i park handlowy i centrum handlowe, częściej wybierają ten drugi format. Mają ku temu dwa kluczowe powody związane z komfortem zakupów. Podstawową kwestią jest… obecność toalet, a także to, że cała oferta sklepowa znajduje się pod dachem i nie wymusza konieczności wychodzenia na zewnątrz.Mimo przewagi centrów handlowych, parki handlowe również posiadają zauważane przez klientów zalety. Tu przede wszystkim pojawia się kwestia możliwości uniknięcia tłoku (35% osób preferujących parki handlowe), większego spokoju panującego w parkach (34%) oraz dogodnego dojazdu i parkingu (32%). Parki handlowe obecnie pełnią obecnie rolę czysto funkcjonalną, a podstawowa motywacja to zakupy w konkretnym sklepie. Najczęściej jest to sklep spożywczy (63% odwiedzających parki handlowe), a także sklepy odzieżowe lub obuwnicze (62%) oraz drogerie (58%). Sporą popularnością cieszą się występujące w parkach handlowych sklepy wielobranżowe, które odwiedza 41% klientów tego formatu. Do parku handlowego najczęściej docieramy samochodem, a dojazd do „naszego” obiektu zajmuje nam od 5 do 20 minut. Najczęściej odwiedzamy do w dni powszednie.Czynniki, które decydują o wyborze danego parku handlowego, to przede wszystkim lokalizacja – na ile obiekt znajduje się blisko domu lub pracy oraz przystępne ceny. Dla 1/3 klientów parków handlowych ważna jest również różnorodność oferty, a dla 24% takie aspekty jak dogodny dojazd i wygodny parking.Mimo tego, że parki handlowe są wciąż mniej popularne niż centra handlowe , Polacy bardzo dobrze oceniają ich ofertę. Zwracają uwagę na łatwiejszy dojazd oraz dużą dostępność miejsc parkingowych. Podstawową zaletą tego formatu jest oferta skoncentrowana na sklepach z przystępnymi cenami.