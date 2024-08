Szukanie pracy: połowa Polaków myśli o zmianie branży

Ponad połowa Polaków poszukujących pracy deklaruje, że myśli o zmianie branży lub specjalizacji zawodowej - wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Polacy szukają zatrudnienia na portalach ogłoszeniowych i robią to najczęściej w domu.

Najważniejsze informacje: 7 na 10 badanych deklaruje, że szukając pracy, przeglądają ogłoszenia w różnych branżach.

Ponad połowa badanych (51,4%) rozważa obecnie zmianę branży lub specjalizacji zawodowej.

4 na 10 Polaków deklaruje otwartość na wyjazd do pracy za granicą.

69% Polaków pracy poszukuje z domu, ale 37% deklaruje, że przeglądają oferty w trakcie pracy.

Polacy otwarci na zmianę branży

Z naszych badań wynika, że aż 1/4 osób, które są obecnie w trakcie poszukiwań nowego miejsca pracy, podjęło ten krok właśnie z uwagi na zamiar zmiany branży lub zawodu. To znaczący odsetek, który pokazuje, jak dynamicznie zmienia się rynek pracy. Taka zmiana może wynikać z wielu czynników. Część badanych deklaruje, że nie chcą zmieniać pracy, ponieważ są zainteresowani dalszym rozwojem w swojej branży lub zawodzie – takie deklaracje składa 21% respondentów badania Pracuj.pl. Są również oczywiście pobudki ekonomiczne, dla których pracy poszukuje połowa badanych. Co więcej, dynamiczny rozwój nowych technologii i automatyzacja procesów pracy sprawiają, że niektóre zawody stają się mniej perspektywiczne, podczas gdy inne zyskują na znaczeniu. Pracownicy, chcąc zapewnić sobie stabilność zawodową i rozwój, decydują się na przekwalifikowanie i zdobywanie nowych kompetencji, które są bardziej pożądane na rynku – mówi Alina Michałek, Ekspertka ds. rekrutacji w Pracuj.pl.

Praca za granicą? Czemu nie!

Mówiąc o wyjazdach do pracy za granicą, warto zwrócić uwagę na to, jak to zjawisko ewoluowało przez lata. W przeszłości Polacy często wyjeżdżali za granicę jako pracownicy niewykwalifikowani, podejmując się często prac fizycznych. Dziś sytuacja wygląda już nieco inaczej. Współcześni polscy emigranci to w dużej mierze wykwalifikowani specjaliści, którzy są cenieni na międzynarodowych rynkach pracy. Jako członkowie wspólnoty europejskiej, Polacy mają dostęp do szerokiego wachlarza możliwości zawodowych i edukacyjnych w całej Europie. Ich kompetencje, doświadczenie oraz wykształcenie sprawiają, że są oni poszukiwani w różnych branżach, od technologii informacyjnych po sektor finansowy i medyczny. Dzięki temu polscy pracownicy nie tylko podnoszą swoje kwalifikacje, ale także przyczyniają się do rozwoju gospodarczego krajów, w których pracują – dodaje Kalina Walento-Furmańska, Ekspertka ds. rekrutacji w Pracuj.pl.

Jak Polacy szukają zmian?

Z badań Pracuj.pl wynika, że Polacy nie boją się zmian. Aż 7 na 10 badanych deklaruje, że szukając pracy, przeglądają ogłoszenia w wielu różnych branżach.Warto zwrócić uwagę na to, że nie tylko młodzi ludzie są skłonni do zmiany w karierze. Coraz częściej także osoby z większym doświadczeniem zawodowym decydują się na taki krok. Co więcej, są oni gotowi do nauki nowych umiejętności i adaptacji do zmieniających się warunków na rynku pracy nawet częściej niż ich młodsi koledzy. Wśród respondentów badania Pracuj.pl największy odsetek przeglądających ogłoszenia z różnych branż stanowią osoby w wieku 45-54 lata (76%) oraz przedstawiciele grupy wiekowej 55-65 lat (74%). Wśród najmłodszych badanych (18-24 lata) ten odsetek sięga 70% badanych, a najniższy jest w grupie wiekowej 25-34 lata, gdzie sięga 67% badanych.Ponad połowa respondentów (51,4%) rozważa obecnie zmianę branży lub specjalizacji zawodowej. 25,9% deklaruje, że zastanawia się nad tym ze względu na wysoki poziom stresu w obecnym miejscu zatrudnienia. Kolejne 25,5% jako powód swoich rozważań w tym zakresie podaje fakt, że praca nie jest zgodna z ich zainteresowaniami.Elastyczność i adaptacyjność stają się coraz bardziej cenionymi cechami wśród pracowników. Pracodawcy poszukują dziś osób, które potrafią dostosować się do zmieniających się warunków i szybko nabywać nowe umiejętności. W związku z tym, zmiana branży lub zawodu jest często postrzegana jako dowód na gotowość do rozwoju i otwartość na nowe możliwości.Otwartość na zmiany wśród pracowników obecnych na polskim rynku pracy wiąże się nie tylko ze zmianą branży i zawodu, ale także… ze zmianą kraju. Choć mogłoby się wydawać, że migracja zarobkowa w dużej skali są już za nami, to w rzeczywistości Polacy deklarują dużą otwartość na podróże w celu podjęcia zatrudnienia poza granicami kraju.Z badania wynika, że aż 1/3 respondentów miała w swojej karierze zawodowej szansę pracować w innych krajach. Fakt, że wielu Polaków ma już doświadczenie w pracy za granicą, z pewnością wpływa na ich większą otwartość na takie możliwości w przyszłości. Niemal 4 na 10 Polaków (39%) deklaruje gotowość do wyjazdu za granicę w celu podjęcia pracy.Do takich wyjazdów są gotowi jednak nie tylko ci, którzy mieli już szansę spróbować swoich sił poza Polską, ale przede wszystkim także młode osoby. Wśród przedstawicieli pokolenia Z ten odsetek otwartych na wyjazdy do pracy w innych krajach wzrasta aż do 51%.Wśród motywacji do emigracji z pewnością znajduje się szansa na lepsze zarobki, jednak coraz ważniejsza staje się także możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności, które są cenione na międzynarodowym rynku pracy. Ponadto, globalizacja oraz rozwój technologii sprawiają, że praca za granicą jest bardziej dostępna i atrakcyjna niż kiedykolwiek wcześniej. Pracownicy mogą korzystać z ofert pracy w różnych krajach, bez konieczności długotrwałego przebywania w jednym miejscu.Wiemy już, że Polacy szukają nowych możliwości, ale jak w praktyce wyglądają te poszukiwania? Z danych wynika, że w znacznej części robią to za pośrednictwem portali z ofertami pracy – w ten sposób nowej pracy poszukuje 69% badanych. To jednak niejedyna droga, na jaką decydują się respondenci.45% z nas stawia na aplikacje mobilne jako szybki i wygodny sposób przeglądania ofert pracy w dowolnym momencie. Strony internetowe pracodawców stanowią źródło informacji dla 42% respondentów, co pokazuje, że wiele osób sprawdza oferty u źródła. Media społecznościowe są wykorzystywane przez 34% badanych, inni zaś decydują się na bardziej osobiste podejście – 28% respondentów przekazuje swoje CV znajomym, licząc na polecenie.Co ciekawe, 25% badanych deklaruje, że biorą udział w rekrutacjach wewnętrznych. To znak, że wiele osób, które myślą o zmianie specjalizacji, nie rozważa przy tym porzucenia obecnego pracodawcy.Usługi agencji pracy są popularne wśród 24% respondentów, którzy szukają profesjonalnego wsparcia w znalezieniu nowego zatrudnienia. Natomiast 18% badanych korzysta z programów poleceń pracowniczych, licząc na rekomendacje od znajomych.Jeśli chodzi o miejsca, w których Polacy najczęściej szukają pracy, dom jest zdecydowanym liderem – tak wskazuje 79% badanych. Niemniej jednak, aż 37% Polaków pracy szuka… w pracy. Niemal 4 na 10 Polaków wskazuje, że zdarzyło im się przeglądać oferty pracy w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych u obecnego pracodawcy.Komunikacja miejska również odgrywa znaczącą rolę – 31% respondentów szuka pracy w metrze, autobusie czy tramwaju. Podróże autem jako pasażer to okazja do przeglądania ofert dla 21% badanych. Istotny okazuje się tu także czas wolny – co piąty Polak na szukanie pracy wykorzystuje czas podczas wakacji lub wyjazdów na urlop, a 15% respondentów robi to na spotkaniach towarzyskich.Polacy są otwarci na zmiany – to już jasne. Pracownicy na lokalnym rynku nie obawiają się zachodzącej na nim ewolucji i podążają razem z nią. Coraz ważniejsze staje się dla nich nabywanie nowych umiejętności w dążeniu do pracy w takich środowiskach, które dadzą im możliwość rozwoju i dobre, stabilne warunki, będące remedium na niepewne czasy. Elastyczność, jaką wykazują się badani Polacy może okazać się na wagę złota w czasach, gdy automatyzacja i nowe technologie sprawiają, że pewne zawody ulegają znacznym przekształceniom, inne znikają całkowicie, a pojawiają się zupełnie nowe. Dziś widzimy, że polski pracownik jest pracownikiem gotowym na przyszłość.