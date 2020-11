Rynek pracy: prawie 1/2 specjalistów i menedżerów widzi poprawę swojej sytuacji

Rynek pracy to jeden z obszarów, który w dość istotnym stopniu odczuł negatywne skutki pandemii. Sytuacja wielu pracowników uległa pogorszeniu, a w tej grupie nie zabrakło również specjalistów i menedżerów. Z najnowszego raportu autorstwa Antal wynika, że obecnie otrzymują oni o dwie oferty pracy rocznie mniej niż w minionym roku (7 vs 9). Jednocześnie jednak okazuje się, że ciągle są im proponowane atrakcyjne warunki zatrudnienia i rozwoju zawodowego.

Powodów jest kilka. Przede wszystkim firmy, które obecnie mają otwarte wakaty, są organizacjami o najbardziej stabilnej pozycji na rynku. Wykorzystują one obecny czas na budowę swojej przewagi konkurencyjnej bądź realizację nowych inwestycji. Specjaliści i menedżerowie mogą więc znaleźć zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie, która już jest, albo wkrótce może zostać liderem rynku. Dodatkowo organizacje o dużej dynamice wzrostowej często stwarzają większe szanse na kolejne awanse w rosnącej strukturze - wyjaśnia Artur Skiba.

Kto może liczyć na wakat?

Planowane podwyżki - komu i kiedy?

Warto pamiętać, że choć większość firm po okresowych decyzjach dotyczących zamrożenia płac wraca do planów podwyżek – będą jednak one przeciętnie niższe niż w latach ubiegłych. Tymczasem zmieniając pracę można liczyć na znaczny wzrost otrzymywanego wynagrodzenia. Mowa tu często o 20-30% wzrostu. Zmiana pracy jest więc największym gwarantem uzyskania znacząco wyższej pensji - Michał Borkowski, Team Manager Antal.

Nowa/stara praca – co motywuje do zmian?

Wobec większej niechęci do zmian wśród osób oceniających swoją sytuację zawodową jako dobrą – konkurencja wśród kandydatów na eksponowane stanowiska bywa mniejsza. Jednocześnie tworzonych jest coraz więcej ról o globalnym zakresie odpowiedzialności – są to bardzo atrakcyjne oferty, które stwarzają ogromne możliwości zawodowe. Jest to wynik ruchów korporacji zmierzających ku przeniesieniu większej liczby kompetencji do Polski z krajów zachodnich. Chęć optymalizacji procesów i osiągnięcia większej efektywności finansowej przekłada się na rosnące zainteresowanie polskim rynkiem, na którym koszty pracy wciąż są niższe niż w większości krajów unijnych – dodaje Roman Zabłocki, Business Unit Director Antal.

