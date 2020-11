GUS: ceny produktów rolnych o blisko 4% niższe niż rok temu

Ceny produktów rolnych rosną, ale jedynie w ujęciu miesięcznym. W październiku okazały się o 1,4% wyższe niż we wrześniu. Jeżeli jednak zestawić je ze stawkami obowiązującymi rok wcześniej, to w tym przypadku mamy sięgający 3,8% spadek.

Ceny skupu i ceny uzyskiwane za produkty rolne na targowiskach

Ceny ważniejszych produktów rolnych w październiku 2020 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych w stosunku do poprzedniego miesiąca Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, wzrosły w październiku 2020 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,4%. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny produktów rolnych (bez VAT) w październiku 2020 r. W październiku 2020 r. ceny pszenicy w skupie (76,42 zł za dt) wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w skali roku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jak podaje GUS, w minionym miesiącu, w porównaniu z wrześniem br. , wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen kukurydzy i drobiu. Spadek cen większości produktów rolnych obserwowano natomiast na targowiskach. Na obu rynkach mniej płacono za ziemniaki oraz żywiec wieprzowy. W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku w październiku 2020 r. w skupie ceny większości produktów rolnych były wyższe, z wyjątkiem cen drobiu. W transakcjach targowiskowych niższe były ceny większości produktów. Na obu rynkach spadły ceny owsa, ziemniaków i żywca wieprzowego, a wzrosły ceny kukurydzy oraz żywca wołowego.W październiku 2020 r. ceny pszenicy w skupie (76,42 zł za dt) wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w skali roku – odpowiednio o 7,1% i 15,0%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 84,62 zł, tj. mniej zarówno w porównaniu z wrześniem br. (o 0,3%), jak i z październikiem roku ubiegłego (o 3,7%).Za żyto w skupie płacono 60,24 zł za dt, tj. o 7,2% więcej niż we wrześniu br. oraz o 10,5% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W obrocie targowiskowym natomiast ceny żyta spadły do 65,92 zł za dt., tj. w skali miesiąca były niższe o 0,5%, a w skali roku - o 7,9%.W październiku 2020 r. za ziemniaki w skupie płacono średnio 31,00 zł za dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 4,6%, a w skali roku – 16,3%. Niższa była również cena ziemniaków na targowiskach (106,12 zł za dt) zarówno w porównaniu z miesiącem poprzednim (o 4,7%), jak i październikiem ubiegłego roku (o 50,7%).Cena skupu żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 6,44 zł za kg i była wyższa niż we wrześniu br. o 0,7% oraz w skali roku - o 6,4%. W transakcjach targowiskowych za żywiec wołowy płacono 7,01 zł za kg, tj. o 1,0% mniej niż przed miesiącem. ale o 9,0% więcej niż przed rokiem.W październiku br. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 4,51 zł za kg i była niższa zarówno w skali miesiąca, jak i roku – odpowiednio o 4,9% i 23,4%. Ceny żywca wieprzowego obniżyły się również na targowiskach, za 1 kg płacono 5,28 zł, tj. o 4,9% mniej niż we wrześniu br. i 11,4% mniej niż przed rokiem.Cena skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca spadła o 0,8% do poziomu 3,48 zł za kg i była niższa o 10,9% w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.W październiku 2020 r. za 1 hl mleka w skupie płacono 144,59 zł, tj. więcej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 4,7%), jak i z październikiem ubiegłego roku (o 8,8%).