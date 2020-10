GUS: ceny produktów rolnych w górę, tanieją ziemniaki

We wrześniu ceny produktów rolnych okazały się o 1,3% wyższe niż miesiąc wcześniej. W ujęciu rocznym odnotowano jednak spadki rzędu 4,9%. Największe obniżki dotyczyły ponownie ziemniaków, które staniały zarówno w skupie (23%), jak i na targowiskach (50,7%).

Przeczytaj także: GUS: w sierpniu ceny produktów rolnych niższe o ponad 5%, ziemniaki staniały o ponad 40%

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

Ceny ważniejszych produktów rolnych we wrześniu 2020 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych do poprzedniego miesiąca Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły we wrześniu 2020 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,3% Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. GUS Ceny produktów rolnych (bez VAT) we wrześniu 2020 r. Spadek cen skupu podstawowych produktów rolnych w porównaniu z wrześniem 2019 r. sięgnął 4,9%. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jak podaje GUS, we wrześniu 2020 r. ceny skupu oraz ceny targowiskowe większości produktów rolnych okazały się wyższe od zanotowanych przed miesiącem. Spadki objęły ceny kukurydzy i drobiu w skupie oraz pszenicy i jęczmienia na targowiskach. Na obu rynkach staniały ziemniaki oraz żywiec wieprzowy. W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku we wrześniu 2020 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były niższe. Wzrosły natomiast ceny pszenicy i mleka w skupie oraz ceny kukurydzy i żywca wołowego na obu rynkach.We wrześniu 2020 r. cenyw skupie (71,38 zł/dt) wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w skali roku - odpowiednio o 4,4% i 8,1%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 84,86 zł/dt, tj. mniej zarówno w porównaniu z sierpniem br. (o 0,1%) jak i z sierpniem roku ubiegłego (o 4,5 %).Zaw skupie płacono 56,21 zł/dt, tj. o 9,9% więcej niż w sierpniu br., jednak cena ta była niższa niż przed rokiem (o 0,9%). We wrześniu żyto podrożało również w obrocie targowiskowym (o 0,6%), gdzie za 1 dt płacono 66,26 zł. W skali roku cena żyta na targowiskach pozostawała nadal niższa (o 8,4%).We wrześniu 2020 r. zaw skupie płacono średnio 32,48 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 19,6%, a w skali roku - 23%. Niższa była również cena ziemniaków na targowiskach (111,36 zł/dt) zarówno w porównaniu z miesiącem poprzednim (o 9,3%), jak i wrześniem ubiegłego roku (o 50,7%).Cena skupuukształtowała się na poziomie 6,40 zł/kg i była wyższa niż wsierpniu br. o 4,2%, a w skali roku o 6,5%. W transakcjach targowiskowych za żywiec wołowy płacono 7,08 zł/kg, tj. o 4,3% więcej niż w sierpniu br. i o 7,6% - niż przed rokiem.We wrześniu br. cenaw skupie wyniosła 4,74 zł/kg i była niższa zarówno w skali miesiąca, jak i roku – odpowiednio o 5,7% i 20,1%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,55 zł, tj. o 0,9% mniej niż przed miesiącem i 8,0% mniej niż przed rokiem.Ceny skupuw skali miesiąca spadły o 1,1% do poziomu 3,51 zł/kg, jednak były niższe o 12,6% w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.We wrześniu 2020 r. za 1 hlw skupie płacono 138,17 zł, tj. więcej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 3,7%), jak i z wrześniem ubiegłego roku (o 5,3%).