Provident: Polacy nie chcą szkoły i lekarza online

Pandemia przyspieszyła procesy, których nieuchronność dostrzegalna była już wcześniej. Wraz z pojawieniem się koronawirusa pokaźna część naszego życia, i to zarówno zawodowego, jak i prywatnego, przeniosła się do sieci. Czy takie realia przypadły nam do gustu? Czy raczej narzekamy na brak kontaktu z drugim człowiekiem? Odpowiedzi na te pytania dostarcza wspólne badanie SpotData i Providenta.

Usługi w sieci? Tak. Lekarz online? Niekoniecznie

Pandemia sprawiła, że jako społeczeństwo zaczęliśmy częściej korzystać z online'owych rozwiązań finansowych i płatniczych. Wzrosła również tendencja do korzystania z kart zbliżeniowych - zauważa Anna Karasińska, ekspertka ds. badań rynkowych w Providencie. - Wciąż jest grupa osób, która ceni relacje bezpośrednie i na te potrzeby musimy również odpowiadać – podkreśla Anna Karasińska.



Finanse tylko online? Niekoniecznie

Z badania SpotData i Providenta wynika, że niemal połowa Polaków (49 proc.) obawia się o swoje dane podczas korzystania z internetu. Z kolei 46 proc. zrezygnowało w ostatnim czasie z korzystania z jakiegoś produktu, usługi, programu czy aplikacji, ponieważ obawiało się, że udostępni zbyt dużo danych na swój temat. Dlatego firmy muszą jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo danych i transakcji, by nie utracić klientów i ich zaufania”– wyjaśnia Alicja Defratyka, starszy analityk ze SpotData.



Relacje wciąż podstawą

Wybuch pandemii sprawił, że znaczna część Polaków na dobre "ugrzęzła" w cyfrowym świecie. 4 na 10 respondentów badania SpotData i Providenta przyznaje, że w efekcie sytuacji epidemicznej spędza w sieci więcej czasu niż wcześniej, z czego co czwarty stwierdza, że godzin poświęcanych aktywności w internecie jest znacznie więcej.W takich realiach zmianie uległy związane z internetem zachowania konsumentów. Nie jest zaskoczeniem, że wysoką akceptacją społeczeństwa cieszy się możliwość załatwiania online spraw związanych z finansami. To było widoczne już przed pandemią, na co dowodem była m.in. rosnąca rzesza użytkowników bankowości elektronicznej.W badaniu realizowanym przez SpotData i Providenta zapytano respondentów, w jakich sytuacjach cenią sobie bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, a w których są gotowi przenieść relacje całkowicie do internetu.Aktywnościami, w których doceniamy drugą osobę i mimo postępującej cyfryzacji nie chcemy przenieść ich całkowicie do online’u są: konsultacje lekarskie, nauka i szkolenia, załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów spożywczych czy inwestowanie pieniędzy . Na drugim biegunie pozostają takie usługi jak zakup biletów na środki komunikacji miejskiej czy wydarzenia kulturalne oraz ćwiczenia fitness.Z badania SpotData i Providenta wynika, że w przypadku korzystania z produktów lub usług finansowych związanych z zaciąganiem kredytu, pożyczki lub lokowaniem pieniędzy, najwięcej osób (30 proc.) uznało, że najlepszym kanałem kontaktu jest internet. Z kolei prawie co czwarty (24 proc.) uznał, że preferuje załatwianie takich spraw przez bezpośredni kontakt z doradcą, a 6 proc. – przez telefon. Natomiast najlepszym wariantem dla 17 proc. jest opcja mieszana, czyli wtedy, gdy część mogą załatwić przez internet, a część przez bezpośredni kontakt z doradcą.Często barierą w korzystaniu z internetowych rozwiązań finansowych jest brak umiejętności lub strach związany z ryzykiem utraty pieniędzy. Pandemia wzmocniła część obaw o bezpieczeństwo w sieci.Na pytanie czego najbardziej brakuje nam z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii w Polsce, badani najczęściej wskazywali swobodny dostęp do lekarza, dentysty, rehabilitacji (39 proc.). Pokrywa się to również z odpowiedziami na pytanie dotyczące ważności bezpośredniego kontaktu z drugą osobą. W przypadku problemów zdrowotnych i konsultacji medycznych bardzo ważny jest dla nas kontakt ze specjalistą. Lekarz online nie załatwia sprawy.Tęsknimy także za normalnym życiem i przebywaniem wśród innych. Badani często wskazywali, że najbardziej brakowało poczucia wolności (28 proc.) oraz spotkań ze znajomymi (28 proc.) i rodziną (27 proc.). Odczuliśmy także brak możliwości podróżowania (25 proc.), wyjścia do kina, teatru czy na koncert (19 proc.), a także do fryzjera lub kosmetyczki (19 proc.) czy do restauracji, pubu lub kawiarni (18 proc.) – czyli tych aktywności, podczas których mamy realny kontakt z drugim człowiekiem.