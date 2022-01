Ericsson: nadchodzą hybrydowe galerie handlowe

Przed nami 11. już z kolei edycja raportu Ericsson ConsumerLab. Opracowanie tradycyjnie przedstawia najważniejsze trendy konsumenckie, które towarzyszyć nam mają w najbliższej przyszłości. Na co powinniśmy przygotować się do 2030 roku? Z najnowszych doniesień wynika, że m.in. na hybrydowe galerie handlowe.

Przeczytaj także: Ericsson: zachowania konsumentów z pandemii będą się utrwalać

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy rozwiązania technologiczne nowej generacji pojawią się szybciej w galeriach handlowych niż w naszych domach?

Jakie są oczekiwania konsumentów zainteresowanych nowinkami technicznymi z całego świata?

Jaki wpływ na nasze życie mogą wywierać zaawansowane technologicznie galerie handlowe?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nadchodzą hybrydowe galerie handlowe 80% konsumentów spodziewa się powstania powierzchni rozrywkowych, w których artyści wykorzystujący technologię teleobecności będą mogli występować cyfrowo.

Częściowo publiczny charakter galerii handlowych oznacza, że możemy łatwiej kontrolować ograniczenia wynikające z opóźnień transmisji danych, tym samym oferując klientom zupełnie nowe dla nich doświadczenia. Urządzenia XR mogą być udostępniane na miejscu, umożliwiając uruchomienie prywatnych sieci z aplikacjami dostosowanymi do potrzeb konsumentów.

Z jednej strony trudno sobie wyobrazić duże liczby konsumentów wyposażonych w drogi sprzęt, taki jak gogle AR, wodoodporne gogle VR, dotykowe kombinezony i rękawice - szczególnie jeżeli mówimy o dużej skali takiego zjawiska i to przed rokiem 2030. Z drugiej strony, takie wyposażenie może być współdzielone przez wielu użytkowników, co obniży jego koszty. Dzięki temu duża liczba konsumentów będzie w stanie doznać podczas codziennych zakupów w galeriach handlowych zupełnie nowych doświadczeń.

35 procent biorących udział w badaniu konsumentów jest zdania, że rozwiązania technologiczne nowej generacji pojawią się szybciej w galeriach handlowych niż w naszych domach. Nie zgadza się z nimi jedynie 14 procent respondentów. Galerie handlowe od dawna są miejscami, w których stosowanych jest wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Możemy tam znaleźć kina, salony gier, sale koncertowe, kręgielnie, czy wiele innych tego rodzaju obiektów. W przyszłości najprawdopodobniej nadal będą pełniły podobną funkcję.

Przyszłość może mieć w coraz większym stopniu charakter lokalny. 32 procent respondentów zgadza się, że zaawansowane technologicznie galerie handlowe będą zachęcały konsumentów do przenoszenia się do małych miast i na obszary wiejskie, które staną się dzięki nim bardziej atrakcyjne. Z taką opinią nie zgadza się jedynie 13 procent badanych.

10 najważniejszych trendów konsumenckich w perspektywie roku 2030 - Galera Everyspace:



01. Arena All-Now:

02. Imersyjny salon piękności

03. Krawiec Meta

04. Basen Anyverse

05. Hybrydowa siłownia

06. Wielofunkcyjna drukarnia marzeń

07. Restauracja „Pępek świata”

08. Niekończący się sklep

09. Medyczny multipleks

10. Park Natura+

Opublikowany w grudniu 2021 raport jest już jedenastym z kolei wydanym raportem ConsumerLab. Zgodnie z ustanowioną już tradycją identyfikuje on najważniejsze trendy konsumenckie, jakie zdaniem miłośników nowoczesnych technologii przenikną do naszego życia do roku 2030. Tegoroczna edycja skupia się na hybrydowych doświadczeniach zakupowych w fikcyjnej Galerii EverySpace.Konsumentów poproszono o ocenę 15 funkcjonujących w hybrydowej galerii handlowej obiektów, które dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej poszerzają zakres naszych doświadczeń fizycznych. Niemal 80% respondentów jest zdania, że wszystkie z 15 testowanych koncepcji będą dostępne w jakiejś formie do roku 2030.Tego rodzaju „fizyczno-wirtualne” obiekty staną się rzeczywistością dzięki technologiom takim jak wirtualna rzeczywistość (VR), rozszerzona rzeczywistość (AR) oraz programowalne materiały.Magnus Frodigh, Dyrektor Ericsson ds. Badań, zauważa:Opierając się na wynikach kompleksowych badań, autorzy opracowanego przez ConsumerLab raportu „10 najważniejszych trendów konsumenckich” przedstawiają oczekiwania i przewidywania 57 milionów zainteresowanych nowinkami technicznymi konsumentów z całego świata.Dr Michael Björn, Dyrektor ds. Badań w Ericsson Consumer & IndustryLab, a także pomysłodawca raportu, dodaje:Podkreśla on również:Björn dodaje także, że raport potwierdza przekonanie, zgodnie z którym hybrydowe galerie handlowe mogłyby pozytywnie i trwale wpłynąć na życie lokalnych społeczności.Możesz być zarówno aktorem, jak i widzem, ale czy wirtualne doświadczenia zapewnią dreszczyk emocji lub odrobinę mile widzianego strachu? Niemal 80% konsumentów spodziewa się powstania powierzchni rozrywkowych, w których artyści wykorzystujący technologię teleobecności będą mogli występować cyfrowo, tak jakby byli obecni fizycznie na miejscu.Możliwość uniknięcia igieł i skalpela jest dla wielu osób atrakcyjną opcją, jeżeli chodzi o poprawę ich wyglądu. 70 procent konsumentów oczekuje, że w galeriach handlowych pojawią się korzystające z technologii modelowania wolumetrycznego salony piękności, które będą cyfrowo korygować niedoskonałości naszych ciał.Szykowna odzież szyta na miarę klienta - i jego awatara. Ponad 70 procent użytkowników technologii AR/VR przewiduje, że zakłady krawieckie działające w galeriach handlowych będą stosowały materiały zmieniające się na życzenie użytkownika w wodoodporne lub zapewniające doskonałą wentylację tkaniny.Wielu z nasz marzy o odkrywaniu nieznanych obszarów wszechświata. Dwie trzecie konsumentów uważa, że będzie miało możliwość korzystania z basenów pozwalających - dzięki zastosowaniu masek tlenowych z technologią VR - na eksplorowanie kosmosu w stanie nieważkości.Wiele osób jest zdania, że tężyzna fizyczna i zdrowie psychiczne idą ze sobą w parze. 70 procent konsumentów przewiduje powstanie centrów fitness dbających o nasze zdrowie psychiczne. Będą one oferowały multisensoryczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów scenerię AR/VR, poprawiając nasze samopoczucie.Przyszłość należy do produkcji i napraw dokonywanych na życzenie. Ponad połowa konsumentów pragnie dokonywać przyjaznych dla środowiska zakupów w fabrycznym outlecie poddającym swoje stare produkty recyklingowi.Wielu z nas preferowałoby możliwość przebywania w wirtualnym towarzystwie. 50 procent konsumentów chciałoby chodzić do restauracji po to, by wirtualnie spotykać się ze znajomymi obecnymi w innej restauracji, w dowolnym miejscu na świecie.Wypróbuj zanim kupisz - przynajmniej wirtualnie. Trzy czwarte konsumentów spodziewa się, że podczas kupowania nowych produktów do domu będą w stanie wypróbować je odtwarzając wnętrza swoich mieszkań w sklepie.Przyzwyczailiśmy się już, że wszystko musi być dostępne tu i teraz. Dlaczego w opiece zdrowotnej miałoby to wyglądać inaczej? 77 procent konsumentów spodziewa się powstania w galeriach handlowych centrów medycznych, w których sztuczna inteligencja będzie w przeprowadzać badania na miejscu, od ręki informując nas o stanie naszego zdrowia.Mieszkańcy wielkich miast często tęsknią za kontaktem z naturą. 42 procent konsumentów chciałoby odwiedzić znajdujący się w galerii handlowej park, w którym mogliby obcować z naturą dzięki cyfrowym i programowalnym, zapewniającym hybrydowe odczucia materiałom.