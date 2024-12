5 globalnych makrotrendów dla biznesu i konsumentów 2025

Firma Accenture przedstawiła rezultaty 18. już edycji raportu Accenture Life Trends 2025 - opracowania wskazującego pięć globalnych trendów, które mają wywierać przemożny wpływ na interakcje ludzi z nowymi technologiami oraz doprowadzić jednocześnie do modyfikacji na liście wyzwań i szans, które rysują się przed światem biznesu w nadchodzących miesiącach. Czego powinniśmy się spodziewać?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak sztuczna inteligencja wpływa na życie zawodowe?

Co charakteryzuje Impatience Economy?

Jak zachowują się konsumenci, gdy firmy nie spełniają ich oczekiwań?

Nasz sposób interakcji z technologią ewoluuje wraz z pojawieniem się nowych narzędzi, takich jak GenAI. Dzięki sztucznej inteligencji niezwykle łatwo jest tworzyć różnego rodzaju treści cyfrowe, co stanowi skuteczne rozwiązanie zarówno dla firm, jak i dla oszustów. Już prawie 40 proc. konsumentów napotkało fałszywe recenzje produktów online. Zjawisko to może nie tylko obniżyć poziom zaufania do poszczególnych marek, ale także negatywnie wpłynąć na popularność zakupów online. W czasach, gdy konsumenci coraz częściej podważają wiarygodność treści wirtualnych i są coraz bardziej ostrożni w relacjach z markami, wzmacnianie zaufania konsumentów powinno stać się kwestią kluczową dla liderów marketingu - mówi Rainer Balensiefer, Managing Director, Accenture Song.

Ludzie biorą życie w swoje ręce ale jednocześnie oczekują natychmiastowych efektów. Sprzyja to rosnącej niecierpliwości, wprowadza nowe wzorce zachowania ale również nowe oczekiwania wobec firm. One muszą dopasować oferty i komunikację do tej dynamiki: niemal 70 proc. konsumentów chętniej angażowałoby się w interakcje z marką, która edukuje ich poprzez blogi i wideo. Warto szukać sposobów pozycjonowania produktów i usług w różnych kontekstach i ekosystemach, poszerzać rolę marki w codziennym życiu klientów, aby stawała się odpowiedzią na ich potrzeby, gdy poszukują prostych rozwiązań czy „life hacków” mających przynosić błyskawiczny efekt – podkreśla Krzysztof Ślęczka, Managing Director, Accenture w Polsce.

Na nasze cyfrowe doświadczenia wpływają najnowsze postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i generatywnej AI (GenAI) , ale społeczna percepcja dynamicznego tempa rozwoju technologicznego nie jest jednoznaczna. Choć doceniamy zalety nowoczesnych narzędzi cyfrowych, coraz częściej kwestionujemy treści zamieszczone w internecie i dążymy do zwiększenia kontroli nad rolą technologii w naszym życiu.Accenture Song w raporcie Life Trends 2025 zidentyfikowało pięć globalnych makrotrendów, które znacząco wpłyną na interakcje ludzi z technologią oraz zmodyfikują listę wyzwań i szans dla biznesu.- Zaufanie do nowych technologii cyfrowych znajduje się pod coraz większą presją z powodu rosnącej liczby oszustw internetowych, które zacierają granice między prawdziwymi a fałszywymi treściami. Rozwój GenAI dodatkowo skomplikował sytuację i przyczynił się do spadku zaufania konsumentów do cyfrowych platform.Ponad połowa osób ankietowanych w ramach badania Accenture Song ma wątpliwości co do autentyczność treści w internecie. 33 proc. respondentów deklaruje, iż w ciągu ostatniego roku miało do czynienia z deepfake’ami lub innymi scamami w sieci, a spadek zaufania konsumentów do marek niewątpliwie wpływa na interakcje między nimi. Aby odbudować zaufanie wśród klientów, firmy muszą wzmocnić wiarygodność na poziomie komunikacji, transakcji i oferty.- Rodzice starają się wspierać swoje dzieci (często wbrew ich woli) w budowaniu zdrowej relacji z technologią cyfrową. Nieograniczony dostęp do internetu i mediów społecznościowych przyczynia się do występowania skrajnych zachowań wśród młodych ludzi oraz naraża ich na szereg innych zagrożeń. Świadomi tego rodzice liczą na wprowadzenie rządowych regulacji i mechanizmów ochronnych, które pomogą ograniczyć ryzyka w tym obszarze.Badanie Accenture Song wskazuje, że osoby w wieku 18-24 lata ponad dwukrotnie częściej potwierdzają wpływ mediów społecznościowych na ich tożsamość, niż osoby powyżej 55 roku życia. Tymczasem dwie trzecie Zetek i Millenialsów przyznaje, że spędza w internecie więcej czasu, niż by tego chciało (odpowiednio 67 proc. i 64 proc.). W obliczu zmagań młodych ludzi z negatywnymi skutkami korzystania z internetu i mediów społecznościowych konieczne jest wypracowanie skutecznych rozwiązań, które pomogą znaleźć równowagę pomiędzy korzyściami a szkodliwym wpływem technologii cyfrowych.- W wielu kulturach funkcjonuje pogląd, że edukacja, ciężka praca i determinacja są kluczem do upragnionej przyszłości. Jednak zeszłoroczny trend „Dekada dekonstrukcji” (Decade of decontruction) pokazał, że priorytety i cele konsumentów zmieniają się. Obecnie 75 proc. klientów oczekuje szybszej reakcji firm na swoje potrzeby. Ponad połowa ankietowanych w badaniu Accenture Song woli uzyskać szybkie odpowiedzi i wskazówki od ręki, szukając informacji wśród innych użytkowników sieci, nawet z tak istotnych obszarów, jak zdrowie i cele finansowe.Co ciekawe influencerzy, którzy wcześniej doradzali głównie na temat stylu, podróży i muzyki, zaczynają wypowiadać się na tematy fundamentalne, takie jak zdrowie, dobrobyt i szczęście. Gdy firmy nie spełniają oczekiwań, konsumenci zwracają się ku cyfrowej społeczności, co tworzy dodatkową presję na marki do działania w celu zachowania lojalności klientów.Pojęcie jakości pracy zmienia się pod wpływem presji biznesowej, postępu technologicznego i dynamiki rynkowej. Wraz z pojawieniem się narzędzi generatywnej AI w firmach - i co za tym idzie nowymi sposobami interakcji pracowników z technologią - konieczne jest zdefiniowanie pojęcia jakościowej pracy. Większość ankietowanych uważa, że narzędzia GenAI są przydatne, zwiększają efektywność (44 proc.) i poprawiają jakość pracy (38 proc.).Część osób jednak ma wrażenie, że sztuczna inteligencja ogranicza kreatywność (14 proc.), sprawia że praca staje się rutynowa (15 proc.) lub zwiększa niepewność co do przyszłości zatrudnienia (11 proc.). Liderzy muszą wzmacniać motywację i sprawczość pracowników, ponieważ są to kluczowe elementy zapewniające wysoką jakość realizowanej pracy.Ludzie coraz częściej poszukują głębi, autentyczności, bogactwa doznań i pragną bardziej świadomych i pełnych znaczenia relacji z otaczającym światem. Odczuwając potrzebę bliskości z naturą i innymi ludźmi, starają się znaleźć równowagę pomiędzy czasem spędzonym online a korzystaniem z życia offline.42 proc. ankietowanych w badaniu Accenture Song przypisało swoje najprzyjemniejsze doświadczenie z minionego tygodnia czynnościom wykonanym offline, podczas gdy tylko 15 proc. wskazało na doświadczenia cyfrowe. Ta informacja powinna skłonić firmy do przemyślenia swoich strategii i dostosowania ich do rosnącej potrzeby konsumentów związanej z przeżywaniem autentycznych i angażujących doświadczeń w świecie rzeczywistym.