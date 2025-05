Apple najcenniejszą marką świata 2025

Najcenniejszą marką świata, czwarty rok z rzędu, pozostaje Apple - wynika z najnowszego rankingu Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands za rok 2025. Wartość tej marki sięga obecnie 1,3 biliona dolarów. Na podium znalazły się także Google i Microsoft. W rankingu zadebiutował ChatGPT, zajmując 60. miejsce. Imponujący wzrost wartości odnotowały Instagram i TikTok.

Przeczytaj także: Apple najcenniejszą marką świata 2024

Nawet podczas kryzysów gospodarczych najcenniejsze marki na świecie konsekwentnie osiągają lepsze wyniki niż indeksy S&P 500 czy MSCI World Index – obserwujemy to na przestrzeni ponad 20 lat. Jest to niezbity dowód na ogromną rolę działań marketingowych. Marka jest najcenniejszym zasobem firmy, a ostatnią rzeczą, którą firmy powinny robić w odpowiedzi na wstrząsy rynkowe, jest cięcie inwestycji w marketing.



Proces budowania marek opiera się na nieustannym kontakcie i doświadczeniach konsumentów z markami. Firmy odnoszące największe sukcesy dbają o spójny przekaz i doceniają niematerialną wartość marek w umysłach konsumentów. Najsprawniej działające firmy potrafią stworzyć marki, które są na tyle wyróżnialne, że konsumenci są skłonni zapłacić za nie wyższą cenę. W takiej sytuacji można utrzymać (lub przetrwać) wzrost cen bez spadku popytu. Czynnik ten ma kluczowe znaczenie dla utrzymania marży zysku w obliczu zewnętrznej presji rynkowej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kantar BrandZ vs S&P 500 vs MSCI World Index Nawet podczas kryzysów gospodarczych najcenniejsze marki na świecie konsekwentnie osiągają lepsze wyniki niż indeksy S&P 500 czy MSCI World Index – obserwujemy to na przestrzeni ponad 20 lat. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Przełomowe marki budują wartość w długim okresie

Marki, które zasadniczo zmieniły pierwszą setkę Global Top 100 w ciągu ostatnich dwóch dekad, można opisać jako innowatorów, którzy nadążają za potrzebami konsumentów lub całkowicie te potrzeby redefiniują. Weźmy na przykład takich graczy jak Uber, Booking.com czy ostatnio ChatGPT. Zauważmy, że marki odnoszące największe sukcesy, czyli Apple, Amazon, Google oraz Microsoft, również wprowadzają innowacje i już dawno odeszły od pierwotnie oferowanych produktów.

Apple utrzymuje czołową pozycję już czwarty rok, a wartość tej marki osiągnęła 1,3 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 28% w porównaniu z poprzednim rokiem. Apple to jedyna marka w rankingu przekraczająca próg biliona dolarów – przypada na nią ponad 12% całkowitej wartości Global Top 100.

utrzymuje czołową pozycję już czwarty rok, a wartość tej marki osiągnęła 1,3 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 28% w porównaniu z poprzednim rokiem. Apple to jedyna marka w rankingu przekraczająca próg biliona dolarów – przypada na nią ponad 12% całkowitej wartości Global Top 100. ChatGPT wszedł do rankingu po raz pierwszy, zajmując 60. miejsce – jest to najwyższa pozycja nowej marki od czasów debiutu NVIDIA w 2021 r. Warto jednak zauważyć, że ChatGPT może jednak napotkać silną konkurencję, ponieważ Google czy Microsoft już podejmują działania w reakcji na tzw. „przewagę pierwszego gracza”, którą zapewnił sobie ChatGPT.

wszedł do rankingu po raz pierwszy, zajmując 60. miejsce – jest to najwyższa pozycja nowej marki od czasów debiutu NVIDIA w 2021 r. Warto jednak zauważyć, że ChatGPT może jednak napotkać silną konkurencję, ponieważ Google czy Microsoft już podejmują działania w reakcji na tzw. „przewagę pierwszego gracza”, którą zapewnił sobie ChatGPT. Wartość marki Amazon wzrosła aż o 50% do 866 mld USD dzięki silnemu pozycjonowaniu skupionemu wokół wygody i przystępności cenowej. Takie podejście umożliwia Amazonowi osiąganie dobrych wyników nawet w niełatwych warunkach gospodarczych.

wzrosła aż o 50% do 866 mld USD dzięki silnemu pozycjonowaniu skupionemu wokół wygody i przystępności cenowej. Takie podejście umożliwia Amazonowi osiąganie dobrych wyników nawet w niełatwych warunkach gospodarczych. Instagram i TikTok odnotowały imponujący wzrost, odpowiednio o 101% i 25%. Liczby te wskazują na niezmiennie silny wpływ mediów społecznościowych na kształtowanie nawyków konsumenckich oraz ich rolę w umożliwianiu markom i influencerom prowadzenia bezpośredniej sprzedaży na platformach e commerce na całym świecie.

Jeśli marka chce odnieść sukces we współczesnym świecie, gdzie mamy do czynienia z cyfrowym nasyceniem i wysokimi oczekiwaniami konsumentów, musi zaspokajać ludzkie potrzeby, nawiązywać kontakt emocjonalny z konsumentami i oferować coś, czego nie ma konkurencja. Marka musi nie tylko się wyróżniać, ale powinna być odmienna w sposób, który będzie istotny dla odbiorcy. Dominacja graczy takich jak Apple, Instagram czy McDonald’s świadczy o tym, jak ważne jest spójne doświadczenie kontaktu z marką, do którego ludzie mogą się przywiązać i które mogą zapamiętać. Ogromny skok ChatGPT w rankingu pokazuje, że marka może zyskać sławę i silnie wpłynąć na społeczeństwo, zmieniając nasze codzienne życie. W obliczu rosnącej konkurencji w środowisku generatywnej sztucznej inteligencji firma OpenAI będzie musiała jednak zainwestować w swoją markę, aby utrzymać silną przewagę pierwszego gracza.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top 10 najcenniejszych marek świata w 2025 r. wg badania Kantar BrandZ Apple utrzymuje czołową pozycję już czwarty rok, a wartość tej marki osiągnęła 1,3 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 28% w porównaniu z poprzednim rokiem. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Handel detaliczny kontynuuje swój wzrost po pandemii, a wartość marek w tym segmencie zwiększyła się łącznie o 48%. W czasach inflacji źródłem wartości dla konsumentów staje się e commerce oraz marki własne detalistów.

Z kolei wartość marek w kategoriach konsumenckich takich jak odzież (0%), żywność i napoje (-1%) oraz kosmetyki do pielęgnacji ciała (-5%) pozostała na niezmienionym poziomie lub spadła, aczkolwiek należy zauważyć, że marki takie jak Uniqlo, Coca-Cola czy Dove osiągają lepsze wyniki od swojej konkurencji.

Alkohol (-11%) znajduje się pod presją zmniejszonej konsumpcji, zwłaszcza wśród przedstawicieli młodszych pokoleń, którzy zwracają większą uwagę na dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie, m.in. zwiększając konsumpcję napojów o niskiej lub zerowej zawartości alkoholu. Fragmentacja rodzajów mocnych alkoholi oraz piwa rzemieślniczego (kraftowego) również osłabia udział rynkowy tradycyjnych marek funkcjonujących w tym segmencie.

Sektor dóbr luksusowych jest jednym z niewielu, które rosły w okresie pandemii, lecz w roku 2025 odnotował spadek wartości o 2%. Wynika to częściowo z kurczącego się popytu w Chinach. Preferencje konsumentów w tym kraju zmieniły się pod wpływem kontroli przejawów bogactwa i ekstrawagancji, przesuwając się w kierunku wydatków na doświadczenia lifestyle’owe kosztem wydatków na symbole statusu.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top 100 najcenniejszych marek świata 2025 Od roku 2006 wartość pierwszej setki Global Top 100 wzrosła o ponad 9,3 biliona USD i wynosi obecnie 10,7 biliona USD. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top 100 najcenniejszych marek świata 2025, cd ChatGPT wszedł do rankingu po raz pierwszy, zajmując 60. miejsce – jest to najwyższa pozycja nowej marki od czasów debiutu NVIDIA w 2021 r. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

W tegorocznym rankingu najcenniejszych marek świata BrandZ Most Valuable Global Brands marki amerykańskie stanowią 82% całkowitej wartości Global Top 100. W roku 2006 na marki z USA przypadało 63% wartości. Dominacji tej mogą jednak zagrozić rosnące marki chińskie oraz niestabilność spowodowana eskalacją sytuacji w zakresie taryf celnych. Na przestrzeni ostatnich 20 lat marki chińskie podwoiły swoją wartość i obecnie stanowią 6% łącznej wartości Global Top 100. Zmiany te nastąpiły kosztem marek europejskich, na które przypada obecnie jedynie 7% wartości w globalnej setce (spadek z 26% w 2006 r.).Martin Guerrieria, Dyrektor badania Kantar BrandZ, zauważył:Jeśli wyjdziemy poza kontynent amerykański, to można zauważyć znaczące wzrosty w przypadku takich marek jak: Spotify ze Szwecji (która ponownie weszła do rankingu Global Top 100 na 76. Miejscu), Airtel z Indii (najszybciej rozwijająca się marka telekomunikacyjna na świecie), argentyńska sieć detaliczna Mercado Libre (jedyna marka z Ameryki Łacińskiej w rankingu Global Top 100), hiszpańska sieć Zara (która awansowała o pięć miejsc na pozycję 65.) oraz kanadyjska marka RBC. W przypadku tej ostatniej odnotowano największy wzrost wartości w ujęciu rok do roku (o 43%) spośród wszystkich marek usług finansowych wywodzących się spoza USA.Niemal trzy czwarte (71%) kwoty 9,3 biliona USD, czyli przyrostu wartości Global Top 100 na przestrzeni dwóch dekad (od 2006 r.), przypada na marki, które zrewolucjonizowały swoją kategorię lub „wymyśliły się” na nowo. W 2025 r. do tego grona zaliczyć należy marki Stripe oraz Chipotle, które zadebiutowały w tegorocznym rankingu (na 85. i 86. miejscu) oraz markę Aldi, która utrzymała się w Global Top 100 przez 15 lat w ciągu ostatnich dwóch dekad, a obecnie zajmuje miejsce nr 94.Martin Guerrieria skomentował to następująco:Ogólnie rzecz biorąc, pierwsza setka rankingu, czyli Global Top 100, osiągnęła rekordową łączną wartość – wynosi ona obecnie 10,7 biliona dolarów. Oznacza to, że w ujęciu rok do roku pierwsza setka urosła aż o 29%. Do tego imponującego wyniku przyczyniły się rewolucyjne marki technologiczne, na które przypadł największy wzrost wartości we wszystkich sektorach w ciągu ostatnich 20 lat.Martin Guerrieria, Dyrektor badania Kantar BrandZ, wyjaśnia:Inne trendy z globalnego raportu Kantar na temat wyników badania BrandZ: