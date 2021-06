Amazon utrzymał pozycję najcenniejszej marki świata

Najcenniejszą marką świata pozostaje Amazon - wynika z najnowszego rankingu Kantar BrandZTM za rok 2021. Wartość tej marki sięga obecnie niemal 684 mld USD. Na podium znalazły się także Apple i Google. W tegorocznym rankingu uwagę zwraca rekordowy wzrost wartości marek - aż o 42%.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dziesięć najcenniejszych marek świata (Top 10) w rankingu Kantar BrandZ za rok 2021 Amazon utrzymał swoją pozycję najcenniejszej marki świata, osiągając wzrost o 64% do 684 mld USD. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Okres 2020/2021 był rekordowy pod względem wzrostu marek i chociaż wiele z nich stanęło w tym czasie w obliczu trudności, nasze badania po raz kolejny dowiodły, że silne marki przynoszą znacząco wyższe zyski dla akcjonariuszy, są bardziej odporne na trudności i szybciej z nich wychodzą – komentuje Dyrektor Marketingu firmy Kantar Nathalie Burdet. - W 2020 roku udział handlu elektronicznego wzrósł z 12% do 15% łącznej globalnej sprzedaży, co oznacza, że był to pozytywny rok dla marek uczestniczących w tym łańcuchu wartości – od detalistów po firmy kurierskie takie jak FedEx czy UPS. Wzrost odnotowano jednak również w branżach, którym na początku pandemii wróżono trudności. Przykładowo łączny wzrost marek odzieżowych z rankingu okazał się nawet większy niż w przypadku branży mediów i rozrywki, a marki luksusowe – mimo ograniczeń w podróżowaniu i lockdownów na całym świecie – przeorientowały swoją energię i w rezultacie osiągnęły wzrost.

Ponieważ w czasie lockdownu konsumenci spędzali więcej czasu w domu, 10 najcenniejszych marek z sektora mediów i rozrywki w rankingu Kantar BrandZ odnotowało imponujący wzrost (+50%). Do rankingu po raz pierwszy weszli dostawcy technologii (chipów) do gier: Nvidia i AMD.

Sektor mediów i rozrywki wyprzedziła jednak kategoria odzieży, notująca 53-procentowy wzrost wartości ponieważ w trakcie pandemii ludzie musieli na nowo dokonać rozgraniczenia między ubraniami noszonymi do pracy i w czasie wolnym. Motorem tego wzrostu była codzienna odzież sportowa w ramach trendu athleisure, a marki Adidas, Nike, Puma i Lululemon osiągnęły ponad 50-procentowy wzrost wartości każda. Mimo iż w ujęciu zbiorczym moda fast fashion nie rosła równie szybko, to jednak znacząco zwiększyły się wyceny takich marek jak Uniqlo (+88%) i H&M (+47%).

Ponieważ w czasie pandemii większa liczba konsumentów zaczęła robić zakupy przez Internet, pozwoliło to 20 największym detalistom zwiększyć wartość swoich marek o 48%. Oprócz sukcesu Amazona znaczący wzrost osiągnęły chińskie marki z branży e commerce. Alibaba, na miejscu 7 w globalnym rankingu, umocnił swoją pozycję drugiej najcenniejszej marki w handlu detalicznym, a z kolei Pinduoduo było najszybciej rosnącą marką detaliczną. Giganci e commerce nie są jednak jedynymi zwycięzcami w sektorze detalicznym: Home Depot odnotował wzrost wartości o 22% dzięki zwiększeniu sprzedaży online o 86%1, podczas gdy Walmart zyskał na wartości 30%, a Lowe’s 51%.

Nowy w rankingu Zoom okazał się jednym z największych odkryć technologicznych 2021 roku, a oferowana przez tę markę łatwość użycia i niezawodność napędzała jej popularność zarówno wśród użytkowników biznesowych, jak i indywidualnych. Zoom wszedł do rankingu na 52. miejscu z wyceną na poziomie 36,9 mld USD.

Dla wielu firm istotnym motorem sukcesu okazały się modele subskrypcyjne. Jednym z najlepszych przykładów jest Microsoft (+26%), który zyskał na wartości, wprowadzając innowacyjne oferty ułatwiające użytkownikom dostosowanie się do nowych środowisk pracy i przechodząc na modele subskrypcyjne w celu zwiększenia wygody i skalowalności. Wzrost osiągnęły Xbox (+55%), Disney (+13%) i Netflix (+55%), podczas gdy Spotify pojawił się w rankingu, odnotowawszy w latach 2015–2020 imponujący wzrost liczby subskrybentów o 454% i znacznie poprawiwszy swoją pozycję w oczach konsumentów. Modele oparte na subskrypcji pozwalają zwiększać wartość szerokiej gamie marek także poza sektorem technologii – jako przykłady można tu wymienić marki takie jak Lululemon, Nike, Mercedes-Benz czy Heineken.

Sektor napojów alkoholowych utrzymał wzrost przez cały okres pandemii za sprawą marek chińskich napojów alkoholowych typu baijiu. Najcenniejszą marką alkoholową na świecie jest Moutai (109,3 mld USD), która podwoiła wycenę w ciągu jednego roku i jest obecnie cztery razy cenniejsza od Budweisera (drugiej pod względem wyceny marki alkoholu na świecie: 25,5 mld USD). Najszybciej rosnącą marką piwa okazał się Heineken, osiągając skok wartości o 16% (nr 4 w rankingu sektora alkoholi).

Tegoroczne wyniki dowodzą, że kluczowym czynnikiem zapewniającym wzrost nadal pozostaje świadome budowanie marki – wyjaśnia Nathalie Burdet. - Śledząc dynamikę giełdową najsilniejszych marek z naszego rankingu, zaobserwowaliśmy, że wychodzą one z trudności dwa razy szybciej niż marki należące do innych kluczowych indeksów. Nasze analizy wykazały, że 70% sukcesu marki to dobra realizacja czterech podstawowych założeń: i) zapewnienie najlepszych doświadczeń dla klienta w spójnie oznakowanych punktach kontaktu z marką, ii) asortyment dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych produktów i usług, iii) wygoda oraz iv) ekspozycja na markę dzięki świetnym reklamom. Pandemia COVID-19 wydobyła jednak na pierwszy plan takie istotne dla konsumentów wartości jak zaufanie i niezawodność. Marki, które rozwijają swój świat wartości i stają się pod tym względem liderami, są w stanie skutecznie wyróżnić się z tłumu.

Jak wspomniano we wstępie wartość marek uwzględnionych w rankingu Kantar BrandZ wzrosła do rekordowych poziomów, osiągając 7,1 biliona USD, co stanowi równowartość połączonego PKB Francji i Niemiec.Najcenniejszą marką świata pozostaje, którego wartość wzrosła o 64% do 684 mld USD. Druga pozycję zajmuje, wyceniane na 612 mld USD.jest na trzecim miejscu rankingu, a jego wartość wynosi 458 mld USD.Najszybciej rosnącą marką była, której wartość wzrosła o 275% rok do roku, osiągając 42,6 mld USD. To również najcenniejsza marka motoryzacyjna.Pięć marek zwiększyło swoją wartość ponad dwukrotnie. Są to: Pinduoduo, Meituan, Moutai i TikTok z Chin oraz Tesla z USA.69 marek z listy rankingowej zwiększyło swoją wartość od 2020 roku co najmniej o 5%. Na liście pojawiło się 13 debiutantów, w tym:Na szczytach rankingu Kantar BrandZ dominują– aż siedem marek w pierwszej dziesiątce wywodzi się właśnie z tego sektora. Nowe technologie umożliwiły osiągnięcie znaczącego wzrostu również markom z innych branż, czego przykładem jest Gucci, który umiejętnie wykorzystał siłę TikToka w czasie pandemii, a także Domino’s – marka, która skorzystała na połączeniu usług online i dostaw jedzenia. Na chwilę obecną wartość 10 najcenniejszych marek ocenia się na 3,3 biliona USD, podczas gdy pierwsza dziesiątka w 2011 roku byłą warta 800 mld USD.Najszybciej w 2021 roku rosły marki amerykańskie, a ich wartość zwiększyła się średnio o 46% w ujęciu rok do roku. Oznacza to, że na Stany Zjednoczone przypada obecnie 74% łącznej wartości Top 100, mimo że udział tego kraju w globalnym PKB wynosi zaledwie 24%.Chiny umocniły swoją przewagę nad Europą. Udział marek chińskich wzrósł z 11% wartości Top 100 rankingu w 2011 roku do 14% w tym roku. Z kolei na marki europejskie przypada obecnie 8% wartości rankingu, podczas gdy w 2011 roku było to 20%.We wszystkich branżach okazało się, że marki zostały nagrodzone za to, że wychodziły naprzeciw zmieniającym się potrzebom i zachowaniom konsumentów:W coraz większym stopniu motorem wzrostu marek jest ich renoma, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju i etycznych aspektów biznesu. W kategorii dóbr luksusowych odnotowano wzrost wartości marek o 34%, głównie za sprawą francuskich i włoskich luksusowych domów mody, takich jak LVMH, które dokonują inwestycji w reputację korporacyjną poprzez inicjatywy związane z pandemią, zrównoważoną transformację czy wsparcie dla ruchów społecznych takich jak Black Lives Matter. Z kolei marka L’Oréal Paris z powodzeniem poszła pod prąd i – wbrew tendencjom panującym wśród marek kosmetycznych w czasie pandemii – zapewniła sobie wzrost dzięki wzmocnieniu swoich atutów oraz promowaniu siły i sprawczości kobiet.