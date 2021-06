GUS: ceny produktów rolnych w maju 2021 wyższe o 16% r/r

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w maju 2021 roku ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły o 1,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 16% w porównaniu do maja 2020 roku.

Ceny skupu

Ceny skupu ważniejszych produktów rolnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Ziemniaki tańsze niż przed rokiem W maju 2021 r. cena ziemniaków w skupie wyniosła średnio 78,55 zł za dt.

W maju 2021 r. w porównaniu z kwietniem 2021 r. wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen owsa i mleka.Ceny większości produktów rolnych były również wyższe w maju 2021 r. w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Tańszy niż przed rokiem był natomiast owies oraz ziemniaki.W maju 2021 r. ceny pszenicy w skupie (95,93 zł za dt), wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,4%), jak i w skali roku (o 17,6%).W skupie za żyto płacono 77,18 zł za dt, tj. o 1,0% więcej niż w kwietniu 2021 r., a także o 27,2% więcej niż w maju 2020 r.W maju 2021 r. cena ziemniaków w skupie wyniosła średnio 78,55 zł za dt i była o 6,9% wyższa niż w kwietniu br. Utrzymał się jednak, notowany od kwietnia 2020 r., jej spadek w skali roku – o 5,7%.Cena żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 7,26 zł za kg i była wyższa zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i do maja 2020 r. – odpowiednio o 0,9% i o 16,6%.W maju 2021 r. cena żywca wieprzowego (5,42 zł za kg) wzrosła zarówno w skali miesiąca - o 2,5%, jak również w skali roku - o 2,0%.Cena skupu drobiu rzeźnego (4,21 zł za kg) była wyższa zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 3,3%), jak i do maja 2020 r. (o 27,0%).W maju 2021 r. za 1 hl mleka płacono w skupie 151,39 zł, tj. o 0,6% mniej niż w kwietniu 2021 r., ale o 15,7% więcej niż przed rokiem.