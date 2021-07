Najcenniejsze marki odzieżowe i luksusowe w czasach pandemii

W najnowszym rankingu najcenniejszych marek świata Kantar BrandZ tradycyjnie już prym wiodą marki technologiczne. Okazuje się jednak, że w minionym roku po piętach zaczęły im deptać marki odzieżowe. To w dużej mierze zasługa ogromnie popularnej w czasie pandemii kategorii athleisure, czyli ubrań sportowych projektowanych z myślą o codziennym noszeniu. Na brak zainteresowania nie mogły również narzekać marki luksusowe, którym udało się podwyższyć swoją wartość o pokaźne 34%. Na uwagę zasługuje pojawienie się kolejnego luksusowego brandu rodem z Chin.

Przeczytaj także: BrandZ: najcenniejsze marki odzieżowe 2019

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które marki odzieżową mogą pochwalić się dużymi wzrostami wartości?

Jak prezentuje się Top 10 najcenniejszych marek odzieżowych w 2021 r.?

Kto może zagrozić europejskiej dominacji w rankingu 10 najcenniejszych marek luksusowych?



Kluczowymi motorami wzrostu okazały się: dywersyfikacja kanałów komunikacji (np. transmisje strumieniowe na żywo), grywalizacja i modele subskrypcyjne. Marki Nike i Lululemon zyskały na wartości dzięki dokonanym w ostatnim roku inwestycjom.

Marki segmentu athleisure mają bardzo zróżnicowane pozycjonowanie. Trzy najlepsze marki z tego segmentu uzyskały średnio 130 punktów na indeksie wyróżnialności (Difference Index), z kolei trzy najlepsze globalne marki modowe zyskały 111 punktów (średnia ocena dla marki wynosi 100 punktów).

Motorem rozwoju marek modowych było umiejętne odpowiadanie na potrzeby konsumentów, dzięki czemu osiągnęły one średni wskaźnik 137, odnotowując wzrost dzięki wszechobecności i dobrej reputacji.

Najszybszy wzrost wśród marek odzieżowych, wynoszący 88%, odnotowało Uniqlo. Marka ta zawdzięcza tak wysoką dynamikę swojemu unikatowemu modelowi biznesowemu – w przeciwieństwie do konkurencji Uniqlo stara się nie być modowym odpowiednikiem fastfoodów (fast fashion) i produkuje duże partie ubrań z podstawowych kategorii (basic wear), które nie wychodzą z mody. Co więcej, konsumenci doceniają tę markę za jej etyczny model biznesowy – zapewnia ona dostępność dla wszystkich użytkowników, o różnych kształtach sylwetek i rozmiarach, a ubrania Uniqlo są przyjazne dla środowiska.

Brytyjski ASOS oraz chińska marka sportowa ANTA po raz pierwszy weszły do rankingu kategorii odzieżowej dzięki sukcesom na swoich rynkach rodzimych. ASOS zawdzięcza swój wzrost silnej ofercie w kanale cyfrowym oraz wyróżnialności – jest postrzegana jako marka o buntowniczej, bohaterskiej osobowości, co odróżnia ją od konkurencji. Z kolei ANTA w ciągu ostatnich kilku lat wykorzystała trendy nawiązujące do zdrowia i wellness.

Louis Vuitton utrzymał swoją pozycję nr 1 i był najszybciej rosnącą marką w kategorii dóbr luksusowych, odnotowując wzrost o 46% rok do roku. Marka ta buduje silne relacje z konsumentami na całym świecie i zachowuje największą adekwatność kulturową wśród marek luksusowych. Jest w coraz większym stopniu postrzegana jako innowacyjna dzięki umiejętnemu doborowi aktualnie znanych gwiazd, popularnych gier oraz partnerstwom z innymi markami, a ponadto rozszerza obecność w handlu elektronicznym i na portalach społecznościowych.

Europa królową luksusu

Wzrost wartości Moutai sugeruje, że jesteśmy być może świadkami pojawienia się kolejnej dużej luksusowej marki z Chin” – komentuje Nathalie Burdet, Dyrektor Marketingu firmy Kantar. Z tegorocznych wyników można wnioskować, że pomimo trudności gospodarczych konsumenci nadal potrzebują odrobiny luksusu. Wzrost w kategoriach odzieży i artykułów luksusowych miał miejsce za sprawą umiejętnego dostosowywania się marek do zmieniających się przyzwyczajeń konsumenckich i warunków rynkowych.

Podobnie jak poprzednio, także i w tym roku ranking najcenniejszych marek świata Kantar BrandZ wskazuje, że marki, które osiągają wzrost, cieszą się lepszą reputacją, szczególnie na wymiarze zrównoważonego rozwoju i etycznego działania. Aby skutecznie konkurować, marki luksusowe i odzieżowe muszą udowodnić, że różnią się od konkurencji w sposób istotny dla odbiorców – ta zwycięska formuła pozwoli im osiągać wzrosty w przyszłości.

Cała branża odzieżowa skorzystała na tym, że konsumenci zamknięci w domach w czasie pandemii zmieniali swoje przyzwyczajenia – preferowali wygodną odzież do chodzenia po domu oraz marki athleisure takie jak Lululemon, Nike, Puma czy Adidas. Marki luksusowe również odnotowały znaczny wzrost swojej wartości – cała kategoria urosła o 34% dzięki temu, że marki te świadomie kształtowały swoją reputację.Wybrane kluczowe wnioski z tegorocznego badania dla sektora odzieży i artykułów luksusowych:W rankingu marek luksusowych nadal dominują marki europejskie, a te, które znalazły się w Top 10, radziły sobie dobrze w ostatnim roku dzięki znaczącej obecności globalnej.Choć możliwości podróżowania i zakupów w sklepach bezcłowych były w minionym roku ograniczone (a przecież wiele europejskich marek luksusowych silnie stawia na ten kanał sprzedaży), Louis Vuitton i Dior odnotowały ponadprzeciętny wzrost, któremu służyło zróżnicowane pozycjonowanie. Cała kategoria marek luksusowych odnotowała wzrost swojej wartości o 34%.Wzrostowi wartości tej kategorii sprzyjały szeroko zakrojone działania na rzecz budowania reputacji, na czele z inicjatywami podejmowanymi w odpowiedzi na pandemię, zmianami pod kątem większej przyjazności dla środowiska czy wsparciem dla ruchów społecznych takich jak Black Lives Matter.W ujęciu łącznym marki luksusowe zwiększyły swój wynik na skali społecznej odpowiedzialności biznesu o pięć punktów w porównaniu z rokiem 2020, co pomogło im obronić wysokie ceny – w 2021 r. ich produkty są postrzegane jako warte więcej niż w 2020 r.Jedynym rywalem, który ma szansę zagrozić europejskiej dominacji w rankingu 10 najcenniejszych marek luksusowych, są Chiny. Moutai, marka alkoholi typu baijiu – choć nie ma tradycji w segmencie luksusowym – jest najcenniejszym na świecie producentem trunków (trzy lata temu wyprzedziła Diageo). Butelki Moutai kosztują ok. 100 GBP i więcej, a przy ograniczonej podaży marka ta należy w Chinach do grona dóbr luksusowych, choć jest zwykle słabo rozpoznawalna w pozostałych częściach świata.