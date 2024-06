Apple najcenniejszą marką świata 2024

Najcenniejszą marką świata, trzeci rok z rzędu, pozostaje Apple - wynika z najnowszego rankingu Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands za rok 2024. Wartość tej marki sięga obecnie aż bilion dolarów. Na podium znalazły się także Google i Microsoft.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top 10 najcenniejszych marek świata w 2024 r. wg badania Kantar BrandZ Marka Apple utrzymała pozycję nr 1 już trzeci rok z rzędu, a w czołówce obok niej uplasowały się Google, Microsoft i Amazon. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Marka Apple, z wyceną na poziomie 1 biliona dolarów, wykazała się niezwykła odpornością w obliczu trudnych warunków rynkowych. Udowodniła, że warto za nią płacić cenę premium, wskazując jednocześnie, że marki, które odpowiadają na potrzeby konsumentów w znaczący dla nich i wyróżniający sposób są najlepiej przygotowane na wyzwania współczesnej gospodarki.



Dane BrandZ 2024 pokazują, że silne marki nadal mają się dobrze pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej na całym świecie. Zwłaszcza marki inwestujące w sztuczną inteligencję, dzięki czemu zapewniają wyższy poziom doświadczeń swoim klientom. To one odnotowują najwyższe zyski.



Skuteczny marketing może jednak przybierać wiele form – mogą to być świetne treści, innowacje, skuteczna strategia medialna, przemyślane ceny i wiele innych elementów. Co najważniejsze, inwestycje w skuteczny marketing pomagają zwiększyć pozytywne nastawienie konsumentów wobec marek i stymulują wzrost wartości, zapewniając znaczną wartość finansową, która wspiera trwały sukces biznesowy.

Kryzys to nie jest dobry czas na obcinanie budżetów marketingowych, bo długofalowe konsekwencje dla marki będą trudne do odrobienia.

Ranking czołowych marek wskazuje na dużą rolę sztucznej inteligencji i wartości dla konsumenta

Historie sukcesu w poszczególnych kategoriach

Alkohol: Corona stała się najcenniejszą marką piwa. Konsekwentne przyspieszanie wzrostu na całym świecie i aktywność na rozwijających się rynkach, takich jak Brazylia, Chiny i Republika Południowej Afryki, przy jednoczesnym utrzymaniu swojej mocnej pozycji w Meksyku, były kluczowymi czynnikami sukcesu.

Nike zachowuje pozycję nr 1 w kategorii odzieży, ale dystans dzielący tę markę od konkurencji się zmniejszył. Dzięki 47-procentowemu wzrostowi Zara znalazła się na drugim miejscu pod względem osiągniętego wzrostu w rankingu Global Top 100, awansując o 24 miejsca na pozycję nr 70. Innowacyjne podejście marki Lululemon w kategorii odzieży sportowej do noszenia na co dzień (athleisure) i zdecydowane dążenie do zapewnienia wysokiej jakości zapewniły tej marce wzrost wartości o 24%, dzięki czemu po raz pierwszy znalazła się ona w rankingu Global Top 100.

Nike zachowuje pozycję nr 1 w kategorii odzieży, ale dystans dzielący tę markę od konkurencji się zmniejszył. Dzięki 47-procentowemu wzrostowi Zara znalazła się na drugim miejscu pod względem osiągniętego wzrostu w rankingu Global Top 100, awansując o 24 miejsca na pozycję nr 70. Innowacyjne podejście marki Lululemon w kategorii odzieży sportowej do noszenia na co dzień (athleisure) i zdecydowane dążenie do zapewnienia wysokiej jakości zapewniły tej marce wzrost wartości o 24%, dzięki czemu po raz pierwszy znalazła się ona w rankingu Global Top 100. Dobra luksusowe: Najcenniejszą marką w kategorii produktów luksusowych pozostaje Louis Vuitton z wyceną na poziomie 130 mld USD. Sukces osiągnął również Hermès, zwiększając ekskluzywność i ceny premium oraz osiągając doskonałe rezultaty zarówno na rynku amerykańskim, jak i chińskim, co przyniosło tej marce wzrost wartości o 23%.

Netflix wspiął się na nowy poziom, awansując na 4. miejsce z 6. w kategorii. Wzrost wartości tej marki o 51% wynikał z bezprecedensowego wzrostu liczby subskrybentów, a także walki ze zjawiskiem współdzielenia haseł dostępu przez użytkowników. Podkreśla to przekonanie tego serwisu streamingowego o tym, że jest silnie preferowany przez odbiorców.

Netflix wspiął się na nowy poziom, awansując na 4. miejsce z 6. w kategorii. Wzrost wartości tej marki o 51% wynikał z bezprecedensowego wzrostu liczby subskrybentów, a także walki ze zjawiskiem współdzielenia haseł dostępu przez użytkowników. Podkreśla to przekonanie tego serwisu streamingowego o tym, że jest użytkowników. Podkreśla to przekonanie tego serwisu streamingowego o tym, że jest silnie preferowany przez odbiorców. Handel detaliczny: Amazon utrzymuje swoją pozycję najcenniejszej marki detalicznej, odnotowując wzrost wartości o 6%. Innowacyjność w zakresie dostępności produktów, a także wrażliwość cenowa na zmieniające się zachowania konsumentów zapewniły doskonałe wyniki markom takim jak Lowe’s, Aldi czy TJ Maxx oraz regionalnym gigantom branży e commerce: Pinduoduo i Mercado Libre.

Miejsce w pierwszej piątce utrzymał także McDonald's – sukces tej marki wynika z nieustannych innowacji, w tym także z wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do tworzenia dynamicznych tablic menu i przewidywania zamówień. Wskazuje to, że marki spoza sektora technologicznego również badają możliwości związane z AI, aby odnaleźć drogę do wzrostu. Rodzącą się potęgę sztucznej inteligencji w życiu codziennym ilustruje marka NVIDIA, która w rankingu za 2024 rok awansowała aż o 18 pozycji na miejsce nr 6, a wartość tej marki wzrosła aż o 178%. Po rocznej nieobecności do pierwszej dziesiątki (Top 10) znowu powrócił Facebook, natomiast po raz pierwszy zakwalifikowała się tam marka Oracle.

Tegoroczny ranking BrandZ podkreśla odporność najlepszych marek na zawirowania rynkowe, a całkowita wartość Global Top 100 skoczyła aż o 20%, osiągając 8,3 bln USD, co zbliża ją to najwyższego w historii BrandZ pułapu 8,7 bln USD osiągniętego w roku 2022. Od początku istnienia rankingu BrandZ, czyli od roku 2006, wartość marek należących do Global Top 100 zwiększyła się o 474%. Próg wejścia do pierwszej setki marek świata wzrósł o 354% – z 4 do 19 mld USD.

Dorota Cudna-Sławińska, CCO & Board Member Kanatr Polska, wyjaśnia:

Obok marki NVIDIA również Adobe oraz AMD doskonale wykorzystują sztuczną inteligencję, co pozwoliło im osiągnąć imponujący wzrost i zapewnić sobie miejsce w pierwszej dwudziestce najdynamiczniej rosnących uczestników rankingu (Top 20 Risers), a wartość tych dwóch marek wzrosła odpowiednio o 66% i 53%. Ci dwaj gracze, obok Instagrama, Facebooka i Ubera, które na nowo notują wzrost, doskonale pokazują, jak innowacje technologiczne mogą zwiększyć zaangażowanie konsumentów i przyspieszyć wzrost.

W ramach badania BrandZ sporządzono ranking marek w 13 kategoriach, odnotowując zauważalne zmiany w poszczególnych sektorach. Zmiany te uwypuklają cechy podnoszące wartość marek: