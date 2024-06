Kibice nie grają fair play: kwitnie nielegalny streaming i sprzedaż podróbek

Kibice sportowi liczą na fair play zawodników, ale bywa, że niejednokrotnie to oni prowadzą nieczystą grę. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia EUIPO, z których wynika, że rzeszę Europejczyków, którzy nielegalnie oglądają wydarzenia sportowe i kupują podróbki sprzętu sportowego, można już liczyć w milionach. Straty z tego tytułu szacuje się na - bagatela - 850 mln euro.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Mieszkańcy których krajów dominują wśród widzów nielegalnych streamingów sportowych?

Czym owocuje oglądanie wydarzeń sportowych na żywo za pośrednictwem nielegalnych transmisji strumieniowych?

Jakie konsekwencje niesie za sobą zakup podróbek sprzętu sportowego

Najważniejsze informacje

12% obywateli Polski uzyskało dostęp lub korzystało z transmisji strumieniowych treści (streamingów) z nielegalnych źródeł internetowych w celu oglądania sportu. Wśród osób w wieku 15-24 lat odsetek ten stanowił 27%

W całej UE podrobiony sprzęt sportowy kosztuje producentów 850 mln euro rocznie, co powoduje straty sprzedaży rzędu 11%

10% młodych Polaków w wieku 15-24 lat świadomie zakupiło podrobiony sprzęt sportowy przez internet

Policja w całej Europie wykryła i skonfiskowała 8 mln podrobionych artykułów sportowych o szacunkowej wartości detalicznej 120 mln euro

Wraz z rozpoczęciem tegorocznych wydarzeń sportowych o globalny zasięgu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) rozpoczyna kampanię „Play Fair” („Graj uczciwie”), wzywając kibiców do oglądania oficjalnych transmisji i zakupu autoryzowanych towarów

Tego lata przeżywając emocje związane z rywalizacją sportową, ważna jest uczciwa gra: zarówno zawodników na boisku, jak dla kibiców w domu. Prawa własności intelektualnej stojące za tymi wydarzeniami chronią kibiców i zapewniają im lepsze doznania, a także wspierają naszych sportowców i inspirują przyszłych mistrzów Europy i świata. Oglądając oficjalne transmisje i kupując licencjonowane produkty, dbamy o to, by nasze ulubione dyscypliny sportu nadal rozwijały się z myślą o przyszłych pokoleniach.

DUŻE WYDARZENIA, DUŻA SZANSA NA OSZUSTWA

Jeżeli kibice oglądają wydarzenia sportowe na żywo za pośrednictwem nielegalnych transmisji strumieniowych, zagrożony jest cały solidarnościowy model finansowania ruchu olimpijskiego. Prawa medialne straciłyby na wartości, a właściciele praw medialnych przestaliby je nabywać, a to miałoby poważne konsekwencje dla modelu solidarnego finansowania całego ruchu olimpijskiego.

W NIEKTÓRYCH KRAJACH PRAWIE POŁOWA MŁODYCH LUDZI NIELEGALNIE ODTWARZA STRUMIENIOWO SPORT

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nielegalny streaming wydarzeń sportowych W Bułgarii 21% wszystkich respondentów przyznało się do korzystania z nielegalnych źródeł internetowych w celu oglądania sportu Kliknij, aby przejść do galerii (2)

PODRABIANE TOWARY SPORTOWE: PROBLEM O WARTOŚCI 850 MLN EURO

WALKA Z PIRACTWEM PODCZAS WYDARZEŃ NA ŻYWO

ELIMINOWANIE FAŁSZYWYCH TOWARÓW W EUROPIE

W tym roku Europa staje się stolicą sportu. Świat przygotowuje się do oglądania spektakularnych goli podczas UEFA EURO 2024, finiszów podczas Tour de France i złotych medali podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu.Choć Europejczycy szykują się do śledzenia największych wydarzeń sportowych, to jednak prawdopodobnie miliony z nich będą robić to nielegalnie. Według badania EUIPO na temat postrzegania, świadomości i zachowań obywateli UE 12% z nich uzyskało dostęp do treści z nielegalnych źródeł lub korzystało z transmisji strumieniowych ( streamingów ) w celu oglądania sportu. Jeśli chodzi o młodzież w wieku 15-24 lat, ponad jedna czwarta (27%) przyznaje się do oglądania spotu z korzystaniem nielegalnych kanałów internetowych.João Negrão, dyrektor wykonawczy EUIPO, stwierdził:Poza prawami do transmisji najważniejszych wydarzeń sportowych, własność intelektualna jest wszędzie: od kultowych kółek olimpijskich oraz nazwisk i podobizn najlepszych sportowców, po sprzęt sportowy zawodników oraz oficjalne maskotki i pamiątki z wydarzeń.Jednak obok pieniędzy oraz milionów widzów i konsumentów, pojawia się okazja dla oszustów do czerpania zysków. Nielegalne transmisje strumieniowe w internecie dotyczą wszystkich rodzajów treści – w tym wydarzeń sportowych – a EUIPO szacuje, że piractwo we wszystkich mediach generuje rocznie 1 mld euro nielegalnych przychodów.Problem piractwa związanego z wydarzeniami na żywo ma kluczowe znaczenie dla finansowania sportu. Przychody generowane przez prawa własności intelektualnej są redystrybuowane do ruchu sportowego i sportowców na zasadzie solidarności. Emma Terho, przewodnicząca Komisji Sportowców Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, powiedziała podczas konferencji EUIPO poświęconej zwalczaniu piractwa internetowego w sporcie i innych imprezach na żywo w październiku 2023 r.:Według EUIPO oprócz transmisji sportowych każdego roku sprzedaż w unijnej branży sprzętu sportowego odnotowuje straty o wysokości 850 mln euro. Liczba ta nie obejmuje odzieży sportowej, np. podrabianych koszulek piłkarskich i butów sportowych, które stanowią znaczną część szacowanego na 12 mld euro rocznego obrotu podrabianą odzieżą w Europie.W Badaniu EUIPO dotyczącym postrzegania własności intelektualnej ujawniono znaczące tendencje w całej Unii Europejskiej związane z piractwem internetowym wydarzeń sportowych na żywo; 12% całej populacji uzyskało dostęp do treści z nielegalnych źródeł internetowych lub przesyłało je strumieniowo w celu oglądania sportu.W Bułgarii praktyka ta jest najpowszechniejsza w UE – 21% wszystkich respondentów przyznało się do korzystania z nielegalnych źródeł internetowych w celu oglądania sportu. Kolejne miejsca zajmują Grecja (20%), Irlandia (19%), Hiszpania (19%) i Luksemburg (18%).Według badania młodsi obywatele w wieku 15-24 lat przyznawali się do korzystania z nielegalnego dostępu do wydarzeń sportowych online dwukrotnie częściej niż reszta populacji. Bułgarska młodzież najczęściej korzysta z nielegalnej transmisji strumieniowej imprez sportowych – 47%, czyli znacznie powyżej średniej unijnej wynoszącej 27%. Kolejne miejsca zajmują Hiszpania (42%), Grecja (42%), Słowenia (39%) i Irlandia (34%).Według badania EUIPO dotyczącego naruszeń praw autorskich w internecie, transmisje strumieniowe są najpopularniejszą metodą uzyskiwania dostępu do nielegalnych treści telewizyjnych – 58% piractwa w UE odbywa się poprzez streaming, a 32% poprzez pobieranie.Zgodnie z zestawieniem wskaźników EUIPO dotyczących własności intelektualnej i młodzieży średnio 10% młodzieży w wieku od 15-24 lat przyznaje się do świadomego zakupu podrobionego sprzętu sportowego, przy czym jest to najbardziej powszechne wśród młodzieży greckiej – 18%. Z kolei 7% młodych europejskich konsumentów kupiło podrobione produkty przez przypadek.Wpływ sprzedaży podróbek w UE jest znaczny, powodując szacunkową łączną stratę w wysokości 851 mln euro rocznie – co według obliczeń EUIPO przekłada się na 11% całkowitej sprzedaży w tym sektorze. We Francji, Austrii i Holandii odnotowuje się największe straty pieniężne, wynoszące setki milionów euro w każdym z tych krajów. Jeśli chodzi o proporcjonalny wpływ, najbardziej ucierpiały Rumunia, Litwa i Węgry, przy czym podrabiany sprzęt sportowy stanowi aż 20% całkowitej utraconej wartości sprzedaży w każdym z tych krajów.Podrabianie ma poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne. Jak wynika z innego przeprowadzonego niedawno badania EUIPO na temat gospodarczych skutków podrabiania towarów w sektorze odzieżowym, kosmetycznym i zabawkowym w UE, oprócz utraty dochodów i likwidacji miejsc pracy przedsiębiorstwa cierpią z powodu szkodliwej reputacji marki ze względu na niższą jakość kopii, a gospodarki europejskie dostrzegają wzrost sceptycyzmu co do zasadności inwestowania w innowacje. Stanowi to poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju zdrowej gospodarki.Podrobione towary stwarzają również poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów, gdyż nie są zgodne z europejskimi normami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Jak wskazano w badaniu EUIPO i OECD dotyczącym towarów niebezpiecznych, podrobiony sprzęt sportowy może zawieźć w krytycznych momentach, a także zawierać toksyczne lub niebezpieczne składniki.Piractwo wydarzeń na żywo obejmuje kilka metod rozpowszechniania nieautoryzowanych treści online, np. nielegalne usługi subskrypcyjne i otwarte internetowe transmisje strumieniowe zasilane przychodami z reklam. Operatorzy wykorzystują wyrafinowane techniki w celu obejścia wykrywania, często korzystając z legalnych usług dystrybucji treści. Nawet w przypadku wydarzeń transmitowanych za pośrednictwem bezpłatnych kanałów, takich jak igrzyska olimpijskie czy końcowe rundy mistrzostw UEFA, piractwo internetowe nadal ma się znakomicie.W całej Unii kraje i zainteresowane strony zwalczają piractwo związane z wydarzeniami na żywo, opierając się na przepisach i technologii blokowania nielegalnych usług online. Komisja Europejska przyjęła dwa zalecenia: jedno dotyczące zwalczania piractwa internetowego w odniesieniu do wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo, w którym ustanowiono sieć wyspecjalizowanych krajowych organów administracyjnych, a drugie dotyczące zwalczania podrabiania poprzez skuteczniejsze egzekwowanie przepisów i szerzenie wiedzy, do czego EUIPO przyczynia się poprzez działania w zakresie rozpowszechniania, wdrażania i monitorowania.Ponadto wysiłki na rzecz walki z piractwem obejmują informowanie konsumentów, gdzie mogą znaleźć legalne treści cyfrowe. Agorateka EUIPO to narzędzie, które pomaga widzom zidentyfikować legalne oferty dotyczące treści online, również wydarzeń sportowych.W ramach operacji Fake Star (fałszywa gwiazda) – inicjatywy skierowanej przeciwko podrabianym towarom naruszającym dobrze znane marki – policja w całej Europie wykryła i przejęła 8 mln podrobionych towarów luksusowych i sportowych, co stanowi ponad połowę z 14 mln towarów podrobionych skonfiskowanych w 2023 r. Podrabiane towary sportowe to m.in. podrabiane tekstylia, obuwie, etykiety, wyroby skórzane i dodatki odzieżowe, w tym obuwie sportowe i odzież, o szacunkowej wartości detalicznej 120 mln euro. W wyniku operacji w związku z fałszerstwami aresztowano 264 osoby.Podczas operacji wykryto 552 611 sztuk obuwia, 1 140 343 sztuk odzieży sportowej i 5 497 460 fałszywych etykiet z logo. Konfiskaty potwierdzają, że wiele z końcowych podrabianych towarów zostało wykończonych w Europie, gdzie podrabiane logo jest nanoszone na nieoznakowane produkty. Ujawniając kręgi fałszerstw, operacja ujawniła również inne poważne przestępstwa, takie jak przestępczość zorganizowana, przemyt, oszustwa i pranie pieniędzy.Operacja Fake Star jest prowadzona przez Hiszpanię (Policía Nacional) i współprowadzona przez Grecję (Hellenic Police), pod koordynacją Europolu, przy aktywnym udziale agencji i władz z 18 krajów.