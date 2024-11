Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikował właśnie rezultaty najnowszego badania dotyczącego piractwa komputerowego. Okazuje się, że uzyskiwanie dostępu do nielegalnych treści w internecie pozostaje dość powszechną praktyką. Jej podłożem są m.in. kwestie natury ekonomicznej.

Przeczytaj także: Kibice nie grają fair play: kwitnie nielegalny streaming i sprzedaż podróbek

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile przypadków korzystania z nielegalnych treści przypada miesięcznie na jednego użytkownika internetu?

Który z rodzajów naruszenia praw autorskich w internecie jest najbardziej powszechny?

Co kryje się za wzrostem piractwa muzycznego?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Walka z piractwem komputerowym musi trwać Europejczycy korzystają z nielegalnych treści online 10 razy w miesiącu.

Krajobraz cyfrowy stale się zmienia, podobnie jak wzorce naruszeń praw autorskich w internecie. Nasze najnowsze badanie rzuca światło na złożoność konsumpcji treści cyfrowych i czynniki wpływające na piractwo. Należy koniecznie rozwiązać problemy leżące u podstaw takiego zachowania, którymi często są: brak możliwości korzystania z przystępnych cenowo legalnych treści i niewystarczająca świadomość społeczna na temat skutków piractwa.

TENDENCJE W RÓŻNYCH RODZAJACH TREŚCI

ZWALCZANIE PIRACTWA INTERNETOWEGO

Raport Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wykazał, że piractwo cyfrowe w całej UE utrzymuje się na wysokim poziomie, ale w 2023 r. nie zwiększyło się i wyniosło. Tendencja ta jest widoczna we wszystkich kategoriach treści internetowych, z wyjątkiem publikacji, w których piractwo zmniejszyło się, oraz muzyki, gdzie poziom piractwa wzrósł w porównaniu z początkiem 2023 r.Badanie EUIPO „Naruszenia praw autorskich w internecie na terenie Unii Europejskiej: Filmy, muzyka, publikacje, oprogramowanie i telewizja w latach 2017–2023” wykazało, że(5 razy w miesiącu).Jeśli chodzi o ogólne piractwo, zgodnie z badaniem, użytkownicy internetu wchodzą na strony z nielegalnymi treściami na poziomie niższym, niż średnia unijna w Austrii (8,9), Hiszpanii (8,5), Polsce (8,3), Rumunii (7,9), Niemczech (7,7) i we Włoszech (7,3).João Negrão, dyrektor wykonawczy EUIPO, skomentował wyniki badania:Transmisja strumieniowa jest najczęstszą metodą dostępu do treści pirackich. Zaobserwowano alarmującą tendencję w zakresie nielegalnego streamingu – w 2023 r. odnotowano 10% wzrost liczby odwiedzin stron pirackiej telewizji IPTV. W badaniu oszacowano, że nawet 1% użytkowników internetu w UE mógł dokonać subskrypcji na nielegalnych stronach IPTV w ciągu zaledwie dwóch lat, nie licząc istniejących użytkowników, którzy takiej subskrypcji dokonali przed 2022 r.Badanie EUIPO wykazało również, że użytkownicy internetu chętniej wybierają dostęp do pirackiej muzyki i publikacji za pośrednictwem urządzeń mobilnych, jednak jeśli chodzi o oglądanie nielegalnych treści telewizyjnych, użytkownicy wolą raczej korzystać ze swoich komputerów stacjonarnych.Stwierdzono, że czynnikami ekonomicznymi i społecznymi odpowiadającymi za piractwo są między innymi. Badanie wskazuje, że wyższy poziom nierówności dochodowych i większy odsetek młodych osób w społeczeństwie korelują z wyższym poziomem piractwa. Z kolei wyższy PKB na mieszkańca i większa znajomość źródeł legalnych treści wiążą się z niższymi wskaźnikami piractwa.odnotowało spadek do 0,71 dostępu na użytkownika, głównie poprzez streaming, co stanowi 74% takiej aktywności. Wyższy PKB na mieszkańca zmniejsza piractwo filmowe, natomiast odsetek młodszych osób i wyższe bezrobocie młodzieży przyczyniają się do jego wzrostu. Wyniki wskazują, że większa świadomość na temat legalnych serwisów i zwiększenie liczby kanałów telewizyjnych przyczynia się do obniżenia wskaźników piractwa.nieznacznie wzrosło do 0,64 dostępu na użytkownika, a główną metodą jest ripowanie, czyli pobieranie treści strumieniowych. Czynniki takie jak nierówność, demografia młodych osób i nastawienie do piractwa są związane z wyższym poziomem piractwa muzycznego.utrzymywało się na stałym poziomie 2,7 dostępów na użytkownika, gdzie główną metodą było pobieranie treści, a gatunkiem najczęściej podlegającym piractwu była, głównie na urządzeniach mobilnych.wzrosło o 6% (0,88 dostępu na użytkownika/miesiąc), przy czym najważniejszą kategorią byłyW przypadku, piractwo wzrosło w latach 2021–2023 i osiągnęło w ubiegłym roku poziom 0,56 dostępu na użytkownika, co ilustruje złożony związek z PKB na mieszkańca. Nierówności społeczne i postawy wobec piractwa to powtarzające się czynniki mające wpływ na piractwo we wszystkich rodzajach treści.Piractwo praw autorskich obejmuje kilka metod rozpowszechniania nieautoryzowanych treści online, np. nielegalne usługi subskrypcyjne i otwarte internetowe transmisje strumieniowe finansowane przychodami z reklam. Dostawcy takich usług wykorzystują wyrafinowane techniki w celu utrudnienia wykrycia, często korzystając z legalnych usług dystrybucji treści.W całej UE państwa i zainteresowane strony zwalczają piractwo komputerowe związane z wydarzeniami na żywo, opierając się na przepisach i technologii blokowania nielegalnych usług online. Komisja Europejska przyjęła dwa zalecenia: jedno dotyczące zwalczania piractwa internetowego w odniesieniu do wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo, w którym ustanowiono sieć wyspecjalizowanych krajowych organów administracyjnych, a drugie dotyczące zwalczania podrabiania poprzez skuteczniejsze egzekwowanie przepisów i szerzenie wiedzy, do czego EUIPO przyczynia się poprzez działania w zakresie rozpowszechniania, wdrażania i monitorowania.Ponadto wysiłki na rzecz walki z piractwem obejmują informowanie konsumentów, gdzie mogą znaleźć legalne treści cyfrowe. Agorateka EUIPO https://agorateka.eu/ to narzędzie, które pomaga widzom zidentyfikować legalne oferty z treściami online, również wydarzeniami sportowymi. Jak pokazuje nowe badanie, większa świadomość istnienia legalnych ofert pomaga zmniejszyć piractwo.