Podróbki problemem co dziesiątego Polaka

121 mld EUR - to wartość podrobionych towarów przywożonych do Unii Europejskiej - wynika z badania EUIPO i OECD. Co dziesiąty polski konsument przyznaje, że został wprowadzony w błąd przy zakupie podróbek.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Podróbki stanowią 6,8% produktów przywożonych do UE 10% polskich konsumentów zostało wprowadzonych w błąd przy zakupie podrobionego produktu.

Własność intelektualna jest jednym z najcenniejszych atutów Europy i kluczowym elementem ożywienia gospodarczego i społecznego, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw. Pandemia COVID-19 sprawiła, że problem przestępczości związanej z własnością intelektualną znalazł się w centrum zainteresowania w związku ze wzrostem liczby podrabianych leków i produktów medycznych, które dodatkowo zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli. Jest to problem, z którym borykamy się od dawna, często powiązany z innymi rodzajami nielegalnych działań, i który wymaga pilnych, zdecydowanych i skoordynowanych działań; ostatnio ponownie uznano go za jeden z dziesięciu priorytetów UE w walce z przestępczością zorganizowaną.

MŚP I NARUSZENIA W ZAKRESIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Z badania "Obywatele europejscy a własność intelektualna" przeprowadzonego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wynika, że konsumenci wciąż nie potrafią rozróżnić towarów oryginalnych i podrobionych.9% Europejczyków przyznaje, że zostało wprowadzonych w błąd przy zakupie podrabianych produktów. To oczywiście średnia, są państwa gdzie ten odsetek jest wiele wyższy. Są to np. Bułgaria (19%), Rumunia (16%) i Węgry (15%). Polska z wynikiem 10% plasuje się blisko średniej. Najniższy odsetek odnotowują Szwecja (2%) i Dania (3%).Z badania wynika także, że 33% Europejczyków miało wątpliwości, czy zakupiony przez nich produkt jest oryginalny.Ze wspólnego badania EUIPO i OECD wynika, że podróbki stanowią 6,8% produktów przywożonych do UE o wartości 121 mld EUR i dotyczą każdej branży. Podróbki mogą być poważnym zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.W czasie pandemii COVID-19 wzrosły obawy związane z podrabianymi produktami. Znaczny wzrost liczby podrabianych leków, takich jak antybiotyki i środki przeciwbólowe, a także innych produktów medycznych, takich jak środki ochrony indywidualnej i maski ochronne, uwypuklił to zjawisko, ponieważ sprawcy naruszeń wykorzystują niepewność ludzi co do nowych metod leczenia i szczepionek.Oprócz zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa podróbki często prowadzą do naruszeń bezpieczeństwa i strat finansowych.Piractwo cyfrowe jest również lukratywnym rynkiem dla osób dopuszczających się naruszeń. W przypadku telewizji IPTV – treści telewizyjnych nabywanych za pośrednictwem łącza internetowego – straty są znaczne. Dostawcy nielegalnej telewizji IPTV otrzymują rocznie w UE prawie 1 mld EUR, co szkodzi twórcom treści i przedsiębiorstwom działającym zgodnie z prawem.Przestępczość związana z własnością intelektualną jest dochodową działalnością z udziałem zorganizowanych grup przestępczych, a coraz liczniejsze dowody wskazują na powiązania między podrabianiem a piractwem, a także innymi przestępstwami, takimi jak handel narkotykami i ludźmi, cyberprzestępczość lub oszustwa.Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO, powiedział:Podrabianie ma wpływ nie tylko na konsumentów, ale również powoduje znaczne szkody dla gospodarki UE, a w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Według tablicy wyników MŚP w zakresie własności intelektualnej opublikowanej przez EUIPO co czwarte MŚP w Europie twierdzi, że ucierpiało z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, a w samej tylko Polsce dotyczy to 25,9% MŚP.Przedsiębiorstwa posiadające prawa własności intelektualnej (PWI), takie jak znaki towarowe lub patenty, zgłosiły utratę obrotów (33%), nadszarpnięcie reputacji (27%) i utratę przewagi konkurencyjnej (15%) w wyniku naruszenia ich praw.Obecnie mniej niż 9% wszystkich MŚP w UE posiada zarejestrowane prawa własności intelektualnej. Jednak w przypadku przedsiębiorstw korzystających z PWI, sam ten fakt robi wielką różnicę: MŚP będące w posiadaniu PWI, takich jak patenty, wzory lub znaki towarowe, mają o 68% wyższe dochody na pracownika niż te, które ich nie posiadają, a ich pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie.Aby podnieść świadomość na temat własności intelektualnej i pomóc MŚP w zwiększaniu ich konkurencyjności na rynku, EUIPO uruchomiło we współpracy z Komisją Europejską i urzędami ds. własności intelektualnej państw członkowskich program Ideas Powered for Business, obejmujący fundusz dla MŚP o wartości 20 mln EUR. Inicjatywa ta subwencjonuje zarówno usługi oceny własności intelektualnej, jak i 50% opłat za zgłoszenia znaków towarowych i wzorów na szczeblu krajowym, regionalnym lub unijnym, a także pomaga tysiącom MŚP w opracowywaniu ich strategii w zakresie własności intelektualnej w tych trudnych czasach.