Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) prezentuje najświeższe dane dotyczące zachowań konsumentów, które godzą w prawa własności intelektualnej. Pod lupę wzięto dwie kwestie: tendencje w zakresie kupowania podróbek oraz korzystanie z treści pochodzących z nielegalnych źródeł. Oto, co udało się ustalić na podstawie udzielonych przez respondentów odpowiedzi.

Najważniejsze informacje

80% Europejczyków zgadza się, że towary podrobione wspierają organizacje przestępcze oraz niszczą firmy i miejsca pracy. 2 na 3 osoby biorą także pod uwagę, że podróbki stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska naturalnego.

Jednakże jedna trzecia Europejczyków uważa kupowanie podróbek za akceptowalne, jeśli cena oryginalnego produktu jest zbyt wysoka. Odsetek ten wzrasta do 50% w przypadku młodych ludzi.

Niepewność: 50% polskich konsumentów nie miało pewności, czy produkt jest prawdziwy, a 14% deklaruje, że celowo kupiło podróbki.

Piractwo internetowe: 11% Polaków przyznaje, że w sposób nielegalny uzyskało dostęp do treści, zwłaszcza do oglądania sportu.

Rosnąca świadomość na temat działań zgodnych z prawem: w ubiegłym roku 4 na 10 Europejczyków zapłaciło za dostęp do treści pochodzących z legalnego źródła. W Polsce – 59%.

Podróbki i piractwo mają się dobrze? Połowa młodych konsumentów uważa kupowanie podróbek za akceptowalne.

Niepewność wśród konsumentów

Zrozumienie, jak daną kwestię postrzegają obywatele, pomaga nam prowadzić konstruktywne rozmowy zarówno z konsumentami, jak i zainteresowanymi stronami w ramach naszych działań informacyjnych i edukacyjnych. Ostatnia edycja badania poświęconego postrzeganiu własności intelektualnej rzuciła nowe światło na temat postrzegania naruszeń praw własności intelektualnej, a także po raz kolejny uwydatniła potrzebę wspierania ochrony konsumentów. Badanie potwierdziło również pozytywne zmiany w zakresie świadomości związanej z treściami cyfrowymi z legalnych źródeł oraz w zakresie dostępności tych treści.

Piractwo cyfrowe a imprezy sportowe

Według nowego badania dotyczącego postrzegania własności intelektualnej przez obywateli, opublikowanego dziś przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejczycy są coraz bardziej świadomi zagrożeń i konsekwencji zakupu podrabianych towarów oraz uzyskiwania dostępu do treści z nielegalnych źródeł 80% Europejczyków uważa, że za podrabianymi produktami stoją organizacje przestępcze, i jest zdania, że kupowanie podrobionych towarów niszczy firmy i miejsca pracy. 83% respondentów uważa również, że kupowanie podróbek wspiera nieetyczne zachowania , a dwie trzecie postrzega to jakoJeśli chodzi o piractwo, 82% Europejczyków zgadza się, że uzyskiwanie treści cyfrowych z nielegalnych źródeł wiąże się z(oszustw lub nieodpowiednich treści dla małoletnich).Pomimo tych pozytywnych wyników badanie ujawniło również, żenadal uważa za, gdy cena oryginału jest zbyt wysoka, a odsetek ten wzrasta dow wieku 15–24 lat.Ilustrują to nie tylko przekonania, ale także działania –. Liczba ta rośnie do, co stanowi dwukrotnie więcej niż średnia unijna, natomiast w grupie wiekowej 55–64 lat spada do 6%, a wśród osób w wieku 65 lat i starszych do poniżej 5%.Na poziomie krajowym odsetek konsumentów, którzy celowo nabywali towary podrobione, waha się od 24% w Bułgarii do 8% w Finlandii. Poza Bułgarią celowe kupowanie podróbek przekracza unijną średnią w Hiszpanii (20%), Irlandii (19%), Luksemburgu (19%) i Rumunii (18%).Najczęściej wymienianym powodem (43%) zaprzestania zakupu podrabianych towarów pozostajeoryginalnych produktów. Innym ważnym czynnikiem powstrzymującym konsumentów od kupowania podróbek jest(produkty niskiej jakości dla 27% osób, zagrożenie dla bezpieczeństwa dla 25% oraz kary dla 21%).Rośnie również niepewność co do autentyczności produktu. Prawie(39%)(52%).Wyraźne są również różnice między państwami członkowskimi: o ile w Danii i Holandii około jedna czwarta konsumentów (26%) nie ma pewności, czy to, co kupiła, jest autentyczne, to w Rumunii odsetek ten wynosi już 72%.Europejczycy nie mają również pewności co do legalności źródeł, z których pozyskują treści internetowe –Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO, powiedział:Generalnie Europejczycy są przeciwni korzystaniu z treści pirackich –, jeżeli dostępna jest opcja przystępna cenowo.I rzeczywiście, niemal 9 na 10 osób wie o istnieniu co najmniej jednego rodzaju oferty legalnych treści w swoim kraju, a ponadJednocześnie jednak zdecydowana większość osób (65%) uważa piractwo zaPonadtow ciągu ostatnich 12 miesięcy. Odsetek ten wzrasta do jednej na trzy osoby (33%) w przypadku młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat. Miało to miejsce w szczególności podczasza pomocą nielegalnych urządzeń lub aplikacji do streamingu.Liczba osób korzystających z pirackich treści różni się również w zależności od kraju – od 9% w Finlandii i Danii do 22% na Malcie.Lepsza cena i szerszy wybór treści pochodzących z legalnych źródeł to najczęściej wymieniane powody odchodzenia od pirackich treści.