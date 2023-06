Na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zdecydowana większość obywateli Unii Europejskiej jest świadoma, że przynależność ich kraju do Wspólnoty wywiera realny wpływ na ich codzienne życie. Nie jest zatem zaskoczeniem, że nadchodzące wybory europejskie już teraz wzbudzają ich zainteresowanie. Do jakich jeszcze wniosków prowadzi najnowsza odsłona Eurobarometru 2023?

Przeczytaj także: Hymn na 28 głosów. Wnioski z wyborów do europarlamentu

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie działania Unii Europejskiej zdobywają uznanie w oczach jej obywateli?

Jakich wartości powinien ich zdaniem bronić Parlament Europejski?

Czy Polacy są zadowoleni z demokracji?

Wybory mają znaczenie. Głosowanie daje wam możliwość wypowiedzi w sprawach dla was istotnych. Apeluję do wszystkich, a w szczególności do ludzi młodych, aby wzięli udział w wyborach, a tym samym zdecydowali, o kształcie Unii Europejskiej, w jakiej chcą żyć.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy Unia Europejska wpływa na codzienne życie obywateli? Zdecydowana większość obywateli jest świadoma wpływu, jaki Unia wywiera na ich codzienne życie. Tego zdania jest około siedmiu na dziesięciu obywateli (71%).

Parlament Europejski opublikował wyniki wiosennego sondażu Eurobarometr 2023, z którego wynika, że obywatele popierają demokrację oraz wiedzą o zbliżających się wyborach do PE.Na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zwanymi także wyborami europejskimi, zainteresowanie nimi obywateli znacznie wzrosło. Wyborami interesuje się zdecydowana większość obywateli (56%). To wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z analogicznym okresem rok przed poprzednimi wyborami europejskimi.Około dwie trzecie respondentów (67%) deklaruje, że zagłosowałoby w wyborach europejskich, gdyby odbyły się one w przyszłym tygodniu. Podobne pytanie zadano w sondażu Eurobarometr w kwietniu 2018 roku. Wtedy to 58% obywateli zadeklarowało gotowość do udziału w wyborach. Oznacza to, że obywatele są obecnie bardziej zainteresowani głosowaniem w wyborach europejskich w 2024 roku niż w tym samym czasie przed wyborami w 2019 roku.W przypadku Polski zainteresowanie wyborami wyraża 62% respondentów, to wzrost aż o 21 p.proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku, kiedy było to jedynie 41% respondentów. Gotowość do udziału w wyborach, gdyby miały odbyć się w przyszłym tygodniu, zadeklarowało 66% polskich respondentów. Na podobne pytanie z roku 2018 twierdząco odpowiedziało jedynie 39%, co oznacza wzrost zainteresowania głosowaniem o około 27%.Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola tak skomentowała wyniki sondażu:Wybory parlamentarne to podstawa każdej demokracji, a dla Europejczyków demokracja jest najważniejszą wartością, jakiej ma bronić Parlament Europejski: 37% respondentów uważa obronę demokracji za priorytet. Następnie w hierarchii wartości wymieniają obronę praw człowieka w Unii Europejskiej i na świecie (28%), a także wolność słowa i myśli (27%).54% uczestników sondażu jest zadowolonych z funkcjonowania demokracji w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o poszczególne elementy demokracji, obywatele są najbardziej zadowoleni z wolnych i uczciwych wyborów (70%), wolności słowa (70%) i poszanowania praw podstawowych (66%). Mniejszy poziom satysfakcji odnotowano natomiast w dziedzinie walki z dezinformacją i korupcją.Demokracja okazała się również najważniejszą wartością w kontekście Polski. 29% respondentów uznało, że to właśnie obrona ustroju demokratycznego jest dla nich najważniejsza.Drugie miejsce przypadło ochronie praworządności z 26% odpowiedzi, a na miejscu trzecim uplasowały się wolność przemieszczania się, ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej i na świecie oraz solidarność państw członkowskich (22%).53% respondentów krajowych jest zadowolonych z tego jak funkcjonuje demokracja w Polsce. Podobnie jak na poziomie europejskim, Polacy jako pierwszy powód zadowolenia z demokracji wskazują wolność słowa i myśli (77%), na drugim miejscu ex aequo uplasowały się wolne i uczciwe wybory oraz możliwość uczestnictwa w życiu politycznym każdego obywatela (75%).W czwartym roku obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego obywatele doceniają rolę Unii podczas kolejnych kryzysów, które dotknęły nas w tym okresie. Zdecydowana większość obywateli jest świadoma wpływu, jaki Unia wywiera na ich codzienne życie. Tego zdania jest około siedmiu na dziesięciu obywateli (71%), natomiast około jedna piąta z nich (18%) uważa, że Unia ma bardzo duży wpływ na ich codzienne życie. Obywatele dostrzegają też rolę Parlamentu Europejskiego – 62% respondentów czytało niedawno informacje na jego temat.Polacy cechują się większą świadomością niż średnia europejska, jeżeli chodzi o wpływ jaki na ich życie wywiera Unia Europejska. 79% respondentów uznało, że ma ona wpływ na ich życie, w tym 19% uważa, że ma ona bardzo duży wpływ na ich życie codzienne. Rola Parlamentu Europejskiego została dostrzeżona przez ponad połowę respondentów, 60% z nich czytało, oglądało lub słuchało ostatnio informacji na jego temat.Wydaje się, że najbardziej obywatele zadowoleni są ze wsparcia Ukrainy przez Unię Europejską. Zadeklarowało to 69% respondentów. Najwyższy poziom zadowolenia odnotowano w Holandii (90%), Szwecji (87%), Finlandii (87%) oraz Irlandii (87%). Najmniej zadowoleni byli respondenci ze Słowacji (45%) i Grecji (48%). Obywatele są też stosunkowo zadowoleni z działalności Unii w dziedzinie ochrony praw demokratycznych, poszanowania praworządności (64%) oraz polityki zagranicznej (54%).W przypadku Polski, aż 83% respondentów wyraziło zadowolenie z działania Unii Europejskiej w kontekście wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Polacy są również zadowoleni z działań podejmowanych przez UE w kontekście walki o prawa demokratyczne i zasady praworządności (77%).Kryzysy ostatnich lat bardzo głęboko odbiły się na stanie gospodarki i sytuacji finansowej obywateli. Połowa uczestników sondażu dostrzega spadek standardu życia.Obywatele ci spodziewają się, że tendencja ta utrzyma się też w następnym roku. 29% respondentów nie odczuwa jeszcze takiego spadku, ale spodziewa się go w nadchodzącym roku. W związku z tym obywatele oczekują konkretnych rozwiązań: 65% nie jest zadowolonych ze środków, jakie podjęło ich państwo, aby rozwiązać problem rosnących kosztów życia, a 57% nie jest zadowolonych z działań, jakie podjęła w tym względzie Unia.W Polsce 47% zadeklarowało, że ich standard życia wyraźnie spadł i spodziewają się oni, że stan ten utrzyma się kolejny przez kolejny rok. Kolejne 35% nie odczuło znaczącego spadku standardu życia , ale spodziewa się, że nastąpi on w nadchodzącym roku. Około połowa (51%) respondentów nie jest zadowolonych z działań podejmowanych przez polskie władze w celu rozwiązania problemu rosnących kosztów życia, a 41% nie jest zadowolonych z działań podejmowanych przez Unię Europejską w tym kontekście.W związku z tym obywatele oczekują, że Parlament Europejski będzie w pierwszym rzędzie walczył z ubóstwem i marginalizacją społeczną (38%). Kolejnymi priorytetami są zdrowie publiczne (33%), walka ze zmianą klimatu (31%), wspieranie gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy (31%).Dla Polaków najważniejszymi zagadnieniami, którymi powinien zająć się Parlament Europejski są: zdrowie publiczne (34%), ochrona i bezpieczeństwo UE, w tym ochrona granic Unii Europejskiej (33%), wsparcie gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy (30%) oraz demokracja i praworządność (28%).