Polacy o pandemii, fake newsach i demokracji

Polacy źle oceniają demokrację w Polsce, uważają, że fake newsy są ogromnym problem i zagrożeniem dla demokracji, a walkę z pandemią oceniają lepiej na szczeblu unijnym i lokalnym - to niektóre wnioski z najnowszego badania Eurobarometr, przeprowadzonego przez firmę Kantar Polska na zlecenie Komisji Europejskiej.

Jak Polacy oceniają walkę z pandemią COVID-19?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Polacy o pandemii Polacy lepiej oceniają działania lokalnych władz i Unii Europejskiej w celu zwalczania pandemii niż te podejmowane przez polski rząd.

Jak Polacy oceniają demokrację w naszym kraju?

Fake newsy zagrożenie dla demokracji

Działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE

Z badania wynika, że tylko 36% Polaków jest zadowolonych z podejmowanych przez polski rząd działań mających na celu walkę z pandemią koronawirusa . Zdecydowanie lepiej Polacy oceniają działania podejmowane przez władze lokalne i regionalne, 51% badanych ocenia je pozytywnie. Natomiast 55% ankietowanych jest zadowolonych z działań podejmowanych przez Unię. Ponadto 63% Polaków wierzy, że w przyszłości Unia będzie podejmować właściwe decyzje.57% Polaków przyznaje, że pandemia ma dla nich poważne skutki finansowe. To więcej niż średnia unijna, która wyniosła 43%.Co trzeci Polak uważa, że priorytetem UE powinno być obecnie zapewnienie wszystkim obywatelom UE szybkiego dostępu do bezpiecznych i skutecznych szczepionek.Z opublikowanego dzisiaj raportu wynika również, że poziom zadowolenia z funkcjonowania demokracji w Polsce istotnie spadł w ciągu ostatniego roku i jest najniższy od kilku lat. 53% Polaków źle ocenia funkcjonowanie demokracji w Polsce. Zadowolonych jest 45% Polaków, w porównaniu do 55% ogółu Europejczyków.Zdaniem większości Polaków (78%) obecność wiadomości i informacji, które zniekształcają rzeczywistość lub nawet są nieprawdziwe, stanowi problem w kraju. 82% Polaków jest zdania, że dezinformacja jest zagrożeniem dla demokracji. Polacy gorzej niż przeciętny Europejczyk oceniają media narodowe pod kątem zapewniania różnorodności poglądów i opinii oraz podawania wiarygodności informacji. W nieco mniejszym stopniu przekonani są także o wolności mediów od politycznych czy handlowych nacisków.47% Polaków jest zdania, że głównym priorytetem Europejskiego Zielonego Ładu, czyli zestawu środków mających na celu ochronę środowiska i klimatu, powinno być rozwijanie energii ze źródeł odnawialnych. Drugim z elementów zdaniem 45% badanych powinna być walka z odpadami plastikowymi. W tej kwestii opinie Polaków nie odbiegają znacząco od średnich wyników europejskich.