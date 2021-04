Jak pandemia COVID-19 wpływa na nastroje Polaków?

Pandemia i związane z nią ograniczenia towarzyszą nam już od roku. Które z nich są najbardziej dotkliwe dla Polaków? W jaki sposób wpływają na ich zdrowie i nastrój? Zbadała to agencja Inquiry.

Z badania Inquiry wynika, że dla Polaków największą dolegliwością jest konieczność noszenia maseczek. 70 proc. badanych chciałoby móc przemieszczać się bez maseczek. I jest to pragnienie niezależne od wieku, płci, wykształcenia, wysokości dochodów oraz miejsca zamieszkania.Czego jeszcze brakuje Polakom w czasie pandemii? Możliwości podróżowania brakuje 58 proc. badanych. Prawie taki sam odsetek ankietowanych Polaków (57 proc.) wskazał na spotkania ze znajomymi. Rodakom brakuje także swobodnego dostępu do lekarzy - 52 proc. oraz wyjść do restauracji i kawiarni - 50 proc.A jak Polacy oceniają swój obecny nastrój i poziom stresu w porównaniu do okresu sprzed pandemii ? Aż 70% osób odpowiedziało, że obecnie odczuwają gorszy nastrój niż wcześniej (przy czym co trzecia osoba udzieliła odpowiedzi „zdecydowanie gorszy”). Ponownie, to kobiety w większym stopniu niż mężczyźni odczuwają negatywne skutki sytuacji (73% z nich ma gorszy nastrój, w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi 66%). Podobnie jest w przypadku oceny poziomu stresu – niemal 2/3 osób czuje się teraz bardziej zestresowana niż przed wybuchem pandemii.Gorsze samopoczucie ma też konsekwencje dla naszego zdrowia, szczególnie psychicznego. W wyniku pandemii wzrosła podatność na różne dolegliwości - poczucie zmęczenia i stres (po 46% wskazań), uczucie niepokoju i strachu (44%), brak energii do działania (44%), przygnębienie (42%) oraz rozdrażnienie (42%). We wszystkich tych przypadkach kobiety doświadczają takich dolegliwości znacznie częściej niż mężczyźni.Pandemiczne ograniczenia, a w szczególności masowe przejście pracowników biurowych na tryb pracy zdalnej , ma także negatywny wpływ na ilość ruchu, co odbija się na sylwetce. Aż 36% respondentów przyznaje, że przytyli wciąg u ostatniego roku (częściej kobiety niż mężczyźni - 39% vs 32%), średnio o ok. 5 kg.W wyniku pandemii częściej pojawiają się też najrozmaitsze problemy związane z codziennym życiem: najpoważniejsze z nich to problemy finansowe. Ich częstsze występowanie deklaruje prawie połowa kobiet (45%) i co trzeci mężczyzna (32%). Nasilają się też ogólne problemy ze zdrowiem, co deklaruje 1/3 kobiet i 1/4 mężczyzn.Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry, komentuje: