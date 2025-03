Z najnowszego badania "Eurobarometer Winter 2025" wynika, że aż 74% obywateli uważa, że ich kraj czerpie korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej. Czego jeszcze dowiadujemy się z tego badania?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie korzyści z członkostwa w UE wskazują obywatele?

Jakie są oczekiwania obywateli wobec UE?

Jak obywatele postrzegają rolę Parlamentu Europejskiego?





Dwie trzecie Europejczyków chce, aby Unia Europejska odgrywała większą rolę w ich ochronie. To wyraźne wezwanie do działania, na które odpowiemy. Europa musi być silniejsza, aby nasi obywatele czuli się bezpieczniejsi. Parlament Europejski zadba o to, by każda propozycja była wystarczająco odważna i ambitna, aby sprostać poważnym zagrożeniom, przed którymi stoi Europa. Jeśli Europa nie zrobi dziś kroku naprzód, ryzykuje, że zostanie pominięta w przyszłości.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Członkostwo w Unii Europejskiej z rekordowym poparciem obywateli Prawie trzy czwarte Europejczyków (74%) uważa, że ich kraj odnosi korzyści z członkostwa w UE. To najwyższy wynik odnotowany w odpowiedzi na to pytanie od momentu jego pierwszego zadania w badaniu Eurobarometru w 1983 roku.

Obywatele oczekują, że UE wzmocni bezpieczeństwo, obronę oraz konkurencyjność

Pokój i demokracja pozostają kluczowymi wartościami

Dwie trzecie obywateli popiera silniejszą rolę Parlamentu Europejskiego

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała:66% Europejczyków chce, aby Unia Europejska przejęła większą rolę w ochronie ich przed globalnymi kryzysami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Pogląd ten jest szczególnie silny wśród młodszych respondentów. Na poziomie krajowym poparcie dla silniejszej roli UE waha się od 87% w Szwecji do 47% w Rumunii i 44% w Polsce. Warto jednak zauważyć, że w niektórych krajach niższy wynik niekoniecznie świadczy o sprzeciwie wobec tego rozwiązania, lecz może odzwierciedlać wyższy priorytet nadawany innym sojuszom.Prawie trzy czwarte Europejczyków (74%) uważa, że ich kraj odnosi korzyści z członkostwa w UE. To najwyższy wynik odnotowany w odpowiedzi na to pytanie od momentu jego pierwszego zadania w badaniu Eurobarometru w 1983 roku. W kontekście obecnej sytuacji respondenci jako główny powód korzyści z członkostwa wskazują wkład UE w utrzymanie pokoju i wzmocnienie bezpieczeństwa (35%, wzrost o 8 pp).Dodatkowo, wśród Europejczyków panuje szeroka zgoda co do potrzeby większej jedności państw członkowskich w obliczu globalnych wyzwań (89%) oraz przekonania, że UE potrzebuje większych zasobów, aby móc skutecznie reagować na wyzwania z wyprzedzeniem (76%).W Polsce 83% respondentów podziela opinię, że UE powinna się bardziej zjednoczyć wobec globalnych wyzwań, a 77% uważa, że UE potrzebuje większych zasobów, aby skuteczniej sobie z nimi radzić. Aż 84% ankietowanych twierdzi, że Polska czerpie korzyści z członkostwa w UE, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe. Jako najważniejszą korzyść wskazują wkład UE w utrzymanie pokoju i wzmocnienie bezpieczeństwa (35%).W dynamicznie zmieniającym się środowisku geopolitycznym obrona i bezpieczeństwo (36%) oraz konkurencyjność, gospodarka i przemysł (32%) są wskazywane jako kluczowe obszary, na których UE powinna się bardziej skoncentrować, aby wzmocnić swoją pozycję na świecie. To również tematy, które były kluczowe podczas zeszłotygodniowych obrad Rady Europejskiej, na których przewodnicząca Parlamentu Europejskiego apelowała o szybsze działania i większe ambicje. Podczas gdy wyniki dotyczące obrony i bezpieczeństwa pozostają stabilne w porównaniu z lutym/marcem 2024 r., zainteresowanie konkurencyjnością, gospodarką i przemysłem wzrosło o pięć punktów procentowych. Na kolejnych miejscach znajdują się: niezależność energetyczna (27%), bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo (25%) oraz edukacja i badania naukowe (23%).Kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa dominują również wśród tematów, które zdaniem obywateli powinny być priorytetem dla Parlamentu Europejskiego. Czterech na dziesięciu Europejczyków wskazuje inflację, wzrost cen i koszty życia (43%), następnie obronę i bezpieczeństwo UE (31%), a także walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (31%) oraz wsparcie gospodarki i tworzenie miejsc pracy (29%). Inflacja, rosnące ceny i koszty życia to główny priorytet we wszystkich grupach wiekowych, a najwyższe wyniki odnotowano w Portugalii (57%), Francji (56%), Słowacji (56%), Chorwacji (54%) i Estonii (54%).W Polsce 43% obywateli uważa, że Unia Europejska, aby wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej, powinna skoncentrować się na obronie i bezpieczeństwie. 31% wskazuje, że równie ważnymi tematami powinny być bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo, a 25% respondentów za kluczową kwestię uznaje konkurencyjność, gospodarkę i przemysł.Jeśli chodzi o priorytetowe tematy, którymi Parlament Europejski powinien się zająć, Polacy wskazują przede wszystkim na inflację, wzrost cen i koszty życia (40%), następnie obronę i bezpieczeństwo (36%), a na trzecim miejscu - wsparcie gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy (26%).Jak pokazuje poprzednie badanie Parlamentu Europejskiego, inflacja i koszty życia już wcześniej odgrywały kluczową rolę jako siła napędowa w ostatnich wyborach europejskich, a sytuacja gospodarcza wciąż pozostaje głównym zmartwieniem wielu Europejczyków. Jedna trzecia (33%) spodziewa się, że ich standard życia pogorszy się w ciągu następnych pięciu lat, co stanowi wzrost o siedem punktów procentowych w porównaniu do czerwca-lipca 2024 roku. Dotyczy to 53% respondentów z Francji (+8 pp) oraz 47% Niemców (+15 pp).Większość respondentów z Polski (74%) stwierdziła, że ich standard życia w ciągu najbliższych 5 lat nie ulegnie zmianie, co stanowi wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu do wyników badania z ubiegłego roku. Trzynaście procent ankietowanych uważa, że ich poziom życia wzrośnie (spadek o 7 pp), a 12% prognozuje jego obniżenie w tym okresie..Wśród wartości, które Europejczycy chcieliby, aby Parlament Europejski bronił w pierwszej kolejności, znajdują się: pokój (45%), demokracja (32%) oraz ochrona praw człowieka w UE i na świecie (22%). Wyniki te pozostają stabilne, podkreślając konsekwentne poparcie obywateli dla fundamentalnych zasad Unii Europejskiej.Jak pokazują historyczne trendy, w czasach kryzysu obywatele oczekują od UE zdecydowanych działań i konkretnych rozwiązań. Kiedy Unia działa skutecznie i dostarcza wyniki, poziomy poparcia rosną – co możemy zaobserwować również dziś.50% respondentów pozytywnie ocenia wizerunek UE. W ostatniej dekadzie wyższy wynik odnotowano tylko raz (52%) – wiosną 2022 roku, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pozytywna ocena Parlamentu Europejskiego pozostaje stabilna na wysokim poziomie (41%).Kilka miesięcy po wyborach europejskich 62% obywateli chciałoby, aby Parlament Europejski odgrywał ważniejszą rolę, co stanowi wzrost o sześć punktów procentowych w porównaniu z lutym/marcem 2024 r. Unia Europejska w Polsce cieszy się w większości pozytywnym odbiorem . 53% respondentów pozytywnie ocenia wizerunek UE, 38% ma do niego stosunek neutralny, a jedynie 9% negatywny. Jeśli chodzi o postrzeganie Parlamentu Europejskiego w wymiarze krajowym, 53% respondentów ocenia jego działalność pozytywnie, 38% ma stosunek neutralny, a tylko 9% ocenia go negatywnie.W Polsce 52% obywateli popiera silniejszą rolę Parlamentu Europejskiego, 33% jest temu przeciwnych, a 12% wolałoby, aby jego rola pozostała bez zmian.