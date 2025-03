Gospodarka USA: czy amerykański konsument wytrzyma?

Spadające zaufanie amerykańskich konsumentów każe oczekiwać spadku ich wydatków konsumpcyjnych już pod koniec obecnego kwartału. Czy zakończy to trzy lata solidnego wzrostu PKB USA o średnio +2,4% w l. 2022-2024? Może na ratunek przyjdą oszczędności amerykańskich gospodarstw domowych, wyższe niż przed pandemią nawet w grupie 20% najgorzej zarabiających. Ujemne efekty majątkowe pociąga za sobą z kolei spadek cen akcji - co jest z wyrazem obaw rynku kapitałowego w związku z tą samą nieprzewidywalnością otoczenia, która martwi konsumentów…

W skrócie:

Wygląda na to, że gospodarka USA gwałtownie słabnie w obliczu napięć handlowych, niepewności politycznej i ryzyka wyższej inflacji. Pogarszające się nastroje amerykańskich konsumentów sygnalizują nadciągające znaczne ograniczenie ich wydatków w drugim kwartale 2025 roku.

Zakres potencjalnych szkód zależy od trzech czynników: dochodów gospodarstw domowych, bilansów i efektów majątkowych związanych z rynkiem akcji.

Pozytywną stroną są transfery rządowe i silniejszy wzrost płac dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, co wspiera dochody gospodarstw domowych. Co więcej, bilanse są ogólnie solidne, z dobrą pozycją kredytową netto na poziomie 2-3% PKB.

Analizując wzrost PKB w USA pod kątem terms of trade, spreadów obligacji i rynku akcji, oczekujemy spadku kw/kw o -0,7 punktu procentowego wzrostu PKB na koniec I kwartału. Wydaje się, że większość z tego, bo -0,6 punktu procentowego (około dwie trzecie) wiąże się z negatywnymi skutkami majątkowymi jakie pociągnął za sobą spadek cen akcji, a pozostałą jedną trzecią wyjaśnić pogorszeniem warunków handlowych spowodowanym cłami.

W Allianz Trade oczekujemy, że PKB Stanów Zjednoczonych spadnie w pierwszej połowie 2025 r. i wzrośnie o słabe +1,6% w całym 2025 r., jeśli napięcia handlowe osłabną (a nie wzrosną) do połowy roku.

Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan (UoM) w lutym i marcu gwałtownie spadł

Największymi czynnikami napędzającymi wzrost były zatrudnienie i realne wpływy z transferów

Największymi czynnikami napędzającymi wzrost były zatrudnienie i realne wpływy z transferów

Realny wzrost płac gospodarstw domowych o niskich dochodach (1. decyl rozkładu dochodów) przyspieszył w ostatnich kwartałach

Dolne 20% rozkładu dochodów miało płynny majątek o prawie 10% powyżej trendu sprzed pandemii

Ujemny efekt majątkowy spowodowany niższymi cenami akcji przyczynił się do spadku o 0,6 punktu procentowego

Spadające zaufanie konsumentów w USA każe oczekiwać nagłego zahamowania wydatków konsumpcyjnych w II kwartale 2025 r., co zwiększyłoby ryzyko recesji w USA. Po znakomitym wzroście w ciągu ostatnich trzech lat (średnio rocznie +2,4% w latach 2022-2024), fala wzrostu dla gospodarki USA szybko się odwróciła w wyniku nagłych podwyżek ceł i rosnącej niepewności politycznej.Podczas gdy najnowsze twarde dane o wysokiej częstotliwości (np. wnioski o świadczenia dla bezrobotnych, zużycie energii elektrycznej, ruch kolejowy) nie wskazują jeszcze na zauważalne osłabienie dynamiki wzrostu, wskaźniki prognostyczne związane z zaufaniem gospodarstw domowych gwałtownie się pogorszyły w związku z obawami o perspektywy zatrudnienia i rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi.Na przykład indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan (UoM) w lutym i marcu gwałtownie spadł (wykres 1). Biorąc pod uwagę ścisły związek między zaufaniem konsumentów a ich wydatkami, wydaje się prawdopodobne, że pod koniec I kwartału 2025r. i w II kwartale 2025 r. wydatki konsumenckie gwałtownie spowolnią – jeśli nawet nie spadną. Biorąc pod uwagę ogromny udział wydatków konsumenckich w gospodarce USA (około 70% PKB), osłabienie wydatków gospodarstw domowych prawie na pewno doprowadzi do znacznego osłabienia wzrostu gospodarczego w USA - a nawet recesji.. Pogarszające się nastroje nie zawsze prowadziły do gwałtownego spadku wydatków konsumpcyjnych.Na przykład inflacja spowodowała spadek ankiety UoM w lipcu 2022 r., ale wydatki konsumpcyjne utrzymywały się nadal na zbliżonym poziomie. Inne ankiety konsumenckie, takie jak Conference Board, również spadały w kilku przypadkach, ale bez odzwierciedlenia tego w spadku wydatków konsumenckich.W 2025 r. wiele będzie zależeć od kierunku polityki handlowej administracji Trumpa w nadchodzących tygodniach: dalsza eskalacja napięć handlowych może skłonić amerykańskie gospodarstwa domowe do zwiększenia oszczędności zapobiegawczych i znacznego ograniczenia wydatków.Wysoka inflacja i zmęczenie wysokimi stopami procentowymi to czynniki ryzyka, które mogą spotęgować spowolnienie w wydatkach konsumenckich. Jednak dochód rozporządzalny do dyspozycji gospodarstw domowych i solidne bilanse mogą zrównoważyć te czynniki, pomimo pewnych negatywnych skutków majątkowych wywołanych przez spadki na rynku akcji.. Wykres 2 przedstawia składniki wzrostu realnego dochodu do dyspozycji między IV kwartałem 2023 r. a IV kwartałem 2024 r., który zwiększył się o przyzwoite +2%. Największymi czynnikami napędzającymi wzrost były zatrudnienie (wkład +1,2pp) i realne wpływy z transferów (+1,1pp), podczas gdy realne płace przyczyniły się do zmiany tylko nieznacznie (+0,4pp).Strukturalne niedobory siły roboczej - które prawdopodobnie nasilą się wraz z intensyfikacją restrykcyjnej polityki imigracyjnej - mogą ograniczyć zakres, w jakim firmy są gotowe do zwolnienia swoich pracowników, zapewniając bufor w dochodach gospodarstw domowych. Transfery rządowe są jednak prawdopodobnie bardziej istotne. Jak dotąd wysiłki administracji zmierzające do ograniczenia wydatków federalnych ograniczały się do finansowania agencji rządowych.Większość wydatków federalnych - a mianowicie programy uprawniające do świadczeń, takie jak Social Security i Medicare/Medicaid - pozostaje na autopilocie i powinny one nadal wspierać dochody gospodarstw domowych w 2025 roku.W tym kontekście realny wzrost płac gospodarstw domowych o niskich dochodach (1. decyl rozkładu dochodów) przyspieszył w ostatnich kwartałach, po tym jak od czasu pandemii przewyższał już wzrost płac osób o wysokich dochodach (9. decyl) (wykres 3). Fakt, że gospodarstwa domowe pracujących o niskich dochodach odnotowały silniejszy wzrost zarobków może ograniczyć negatywny wpływ bieżącej sytuacji (i nastrojów konsumenckich) na realnie realizowane wydatki konsumpcyjne.. Amerykańskie gospodarstwa domowe zgromadziły duże zasoby gotówki i płynnego majątku, co stanowi istotny bufor, który można łatwo spożytkować w obliczu potencjalnej utraty pracy. W III kwartale 2024 r. realny płynny majątek amerykańskich gospodarstw domowych był o blisko 25% wyższy niż przed pandemią. Chociaż w dużej mierze wzrost ten napędzały gospodarstwa domowe o wyższych dochodach, to także dolne 20% rozkładu dochodów miało płynny majątek o prawie 10% powyżej trendu sprzed pandemii (wykres 4).W efekcie w tym środowisku podwyższonych buforów gotówkowych, ogólne opóźnienia w spłacie kredytów pozostały na niskim poziomie. Zaległości wzrosły najbardziej w przypadku kredytów konsumenckich (zarówno powyżej 30 dni, jak i 90 dni+ ), kredytów samochodowych (powyżej 30 dni) oraz, w mniejszym stopniu, kategorii "inne".Czynnikiem, który pomógł utrzymać niski poziom zaległości w spłacie kredytów hipotecznych, jest powszechność stałych stóp procentowych dla tego typu produktów. Całkowite płatności z tytułu zadłużenia wyniosły umiarkowane 11,3% dochodu rozporządzalnego w IV kwartale 2024 r. - wciąż poniżej poziomu sprzed pandemii. Ogólną siłę bilansu gospodarstw domowych potwierdza również znaczna nadwyżka kredytowa netto w tym segmencie, która w ciągu ostatnich dwóch lat oscylowała wokół 2-3% PKB. Oznacza to, że łącznie amerykańskie gospodarstwa domowe mają dużą zdolność do samofinansowania, co oznacza, że byłyby one bardziej odporne na zaostrzenie warunków kredytowych.. Interakcja między gospodarką a rynkiem akcji jest złożona, a oba te czynniki wzajemnie na siebie oddziałują. Ujemne ceny akcji prowadzą do niższego wzrostu PKB, głównie poprzez tak zwane "efekty majątkowe", w wyniku których gospodarstwa domowe czują się mniej zamożne i w konsekwencji ograniczają wydatki.Korzystając z modelu, który rozkłada wzrost PKB w USA na trzy czynniki (warunki handlowe, spready obligacji i rynek akcji, patrz wykres 5), stwierdzamy spadek o -0,7 punktu procentowego kw/kw (odpowiednik -1,1 punktu procentowego r/r) we wzroście PKB w USA pod koniec I kwartału - co jest znaczącym ciosem.Wydaje się, że ujemny efekt majątkowy spowodowany niższymi cenami akcji przyczynił się do spadku o 0,6 punktu procentowego (około dwie trzecie), a pozostałą jedną trzecią wyjaśniono pogorszeniem warunków handlowych spowodowanym cłami (-0,3 punktu procentowego). Dochody i bilanse gospodarstw domowych powinny złagodzić wpływ podwyżek ceł i pogorszenia nastrojów na wydatki konsumpcyjne. Niemniej jednak, jeśli napięcia handlowe nie osłabną do połowy roku, konsumenci mogą ograniczyć wydatki bardziej niż oczekiwano.