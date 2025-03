Patenty 2024 - 200 000 zgłoszeń do EPO

W 2024 roku dokonano 199 264 zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym - wynika z opublikowanego właśnie Patent Index 2024. Liczba zgłoszeń z Polski wyniosła 692, to o 3,4% więcej niż rok temu. Najwięcej polskich zgłoszeń dokonano w obszarze technologii medycznych, inżynierii lądowej i chemii organicznej. Najczęściej patenty Z Polski zgłaszały Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Warszawska.

Pomimo niepewności politycznej i gospodarczej europejskie firmy i wynalazcy złożyli w zeszłym roku więcej patentów, podkreślając swoją sprawność technologiczną i ciągłe inwestycje w badania i rozwój”, powiedział prezes EPO António Campinos. „Dane patentowe EPO stanowią jasną mapę drogową dla priorytetów przemysłu, polityki i inwestycji. Jak ostrzegają raporty Draghiego i Letty, aby pozostać konkurencyjnym na świecie, Europa musi udoskonalić swój ekosystem innowacji i zrobić więcej, aby pomóc wynalazcom w skalowaniu i komercjalizacji ich wynalazków, zwłaszcza w tak kluczowych obszarach jak zielone technologie, sztuczna inteligencja i półprzewodniki.

Technologia medyczna na czele

Wiodącą dziedziną techniczną dla zgłoszeń patentowych z Polski w 2024 r. była technologia medyczna z 57 zgłoszeniami patentowymi, chociaż odnotowała spadek o 26,9% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Najlepsi zgłaszający z Polski

Wiodącymi zgłaszającym w EPO z Polski w 2024 r. były Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska i Ryvu Therapeutics.

Trendy globalne i europejskie

Stany Zjednoczone utrzymały swoją pozycję jako wiodący kraj dokonujący europejskich zgłoszeń patentowych do EPO. W następnej kolejności były Niemcy, Japonia, Chiny i Korea Południowa.

Różnorodne źródła innowacji: duże firmy wnoszą znaczący wkład

Samsung stał się liderem zgłoszeń do EPO w 2024 r. (ostatnio zajmując pierwsze miejsce w rankingu w 2020 r.), Huawei spadł na drugie miejsce, a następnymi są LG, Qualcomm i RTX.

Małe firmy wykorzystują system patentowy do napędzania innowacji

Jedno na cztery zgłoszenia patentowe dotyczy kobiety-wynalazczyni

Patent jednolity zyskuje na popularności wśród polskich właścicieli patentów

Liczba zgłoszeń patentowych w 2024 roku była zbliżona do ubiegłorocznej (2023: 199 452, -0,1%).Wiodącą dziedziną techniczną dla zgłoszeń patentowych z Polski w 2024 r. była technologia medyczna z 57 zgłoszeniami patentowymi, chociaż odnotowała spadek o 26,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Inżynieria lądowa była drugą dziedziną ze wzrostem o 15%. Chemia organiczna znalazła się na trzecim miejscu, spadając o 26,7%. Jednak najsilniej rosnącą dziedziną techniczną była ta, określana jako maszyny elektryczne, aparatury, energia, czyli dziedzina obejmująca technologie związane z czystą energią, która odnotowała znaczny wzrost o 40,9%.Wiodącymi zgłaszającym w EPO z Polski w 2024 r. były Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska i Ryvu Therapeutics. W pierwszej dziesiątce znalazło się kilka uniwersytetów, co podkreśla innowacyjną siłę polskich instytutów szkolnictwa wyższego Technologia komputerowa, obejmująca obszary sztucznej inteligencji, takie jak uczenie maszynowe i rozpoznawanie wzorców, po raz pierwszy była wiodącą dziedziną, z 16 815 zgłoszeniami patentowymi w 2024 r. Maszyny elektryczne, aparatura, energia odnotowały najsilniejszy wzrost w zeszłym roku (+8,9% w porównaniu z 2023 r.), napędzany postępem w technologiach czystej energii, w szczególności innowacjami w zakresie baterii (+28,0%). Tymczasem komunikacja cyfrowa, która obejmuje wynalazki związane z sieciami komórkowymi, odnotowała spadek o 6,3%.Stany Zjednoczone utrzymały swoją pozycję jako wiodący kraj dokonujący europejskich zgłoszeń patentowych do EPO. W następnej kolejności były Niemcy, Japonia, Chiny i Korea Południowa. Państwa członkowskie EPO stanowiły 43% zgłoszeń, podczas gdy 57% pochodziło spoza Europy. Co godne uwagi, Korea Południowa odnotowała najsilniejszy wzrost (+4,2%), wzrost z Chin spowolnił do 0,5%, podczas gdy firmy i wynalazcy ze Stanów Zjednoczonych (-0,8%) i Japonii (-2,4%) dokonali mniej zgłoszeń.Liczba zgłoszeń patentowych z 39 państw członkowskich EPO wzrosła o +0,3%, napędzana wzrostem ze Szwajcarii (+3,2%) i Wielkiej Brytanii (+3,1%), podczas gdy liczba wniosków z 27 państw członkowskich UE spadła o -0,4%. Niemcy (+0,4%) i Francja (+1,1%), dwa największe kraje dokonujące zgłoszeń w Europie, odnotowały niewielki wzrost w 2024 r. Szwajcaria pozostała krajem wiodącym pod względem liczby patentów na mieszkańca, a za nią znalazło się kilka krajów nordyckich.Samsung stał się liderem zgłoszeń do EPO w 2024 r. (ostatnio zajmując pierwsze miejsce w rankingu w 2020 r.), Huawei spadł na drugie miejsce, a następnymi są LG, Qualcomm i RTX. W pierwszej dziesiątce znalazły się cztery firmy z Europy, dwie z Korei Południowej, dwie ze Stanów Zjednoczonych i po jednej z Chin i Japonii.W 2024 r. 22% zgłoszeń patentowych do EPO pochodziło od indywidualnych wynalazców lub MŚP (mniej niż 250 pracowników), a kolejne 7% od uniwersytetów i publicznych organizacji badawczych (dotyczy to zgłoszeń pochodzących od europejskich krajów członkowskich EPO). Podkreśla to atrakcyjność systemu patentowego dla mniejszych podmiotów, dodatkowo wzmocnioną przez obniżki opłat w EPO z kwietnia 2024 r. dla mikroprzedsiębiorstw, osób fizycznych, organizacji non-profit, uniwersytetów i instytucji badawczych.W 2024 r. 25% wszystkich zgłoszeń patentowych do EPO pochodzących z Europy wymieniło co najmniej jedną kobietę jako wynalazcę. W przypadku Polski wskaźnik kobiet wynalazczyń wyniósł 32%, znacznie więcej niż średnia. Wśród głównych krajów dokonujących zgłoszeń przez wynalazczynie (ponad 2000 zgłoszeń patentowych) przoduje Hiszpania z 42%, a następnie Belgia (32%) i Francja (31%).System jednolitego patentu, uruchomiony w 2023 r., nadal zyskuje na popularności, oferując innowatorom prostszą i bardziej dostępną ochronę patentową w 18 państwach członkowskich UE za pomocą jednego wniosku do EPO. O jednolitą ochronę wnioskowano w przypadku 25,6% wszystkich europejskich patentów przyznanych przez EPO w 2024 r., co daje łącznie ponad 28 000 zgłoszeń. W Polsce wskaźnik wykorzystania wyniósł 46,0%, co oznacza, że prawie połowa wszystkich europejskich patentów przyznanych polskim innowatorom została objęta wnioskiem o przekształcenie w jednolite patenty.