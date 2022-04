EPO: dynamiczny wzrost liczby patentów z Polski

W minionym roku odnotowano kolejny z rzędu wzrost liczby zgłoszeń patentowych z naszego kraju do Europejskiego Urzędu Patentowego. Wskaźnik wzrostu okazał się na tyle wysoki, że daliśmy się wyprzedzić jedynie Portugalii. Tym razem najbardziej aktywnymi pośród polskich wnioskodawców okazały się Uniwersytet Jagielloński, Adamed Pharma oraz Uniwersytet Warszawski.

Technologie medyczne i produkty farmaceutyczne na prowadzeniu

Technologie cyfrowe i medyczne motorem wzrostu wszystkich zgłoszeń do EPO

Technologie cyfrowe i medyczne motorem wzrostu wszystkich zgłoszeń do EPO

Duży popyt na patenty w ubiegłym roku świadczy o tym, że innowacyjność nadal utrzymuje się na wysokim poziomie", powiedział António Campinos, prezes EPO. "Podkreśla to kreatywność i determinację innowatorów w Europie i na całym świecie. Złożyli oni większą liczbę zgłoszeń patentowych, a silny rozwój technologii cyfrowych stanowi niezbity dowód transformacji zachodzącej we wszystkich sektorach i branżach.

Chińskie firmy z najszybszym wzrostem

Zróżnicowane tendencje w Europie

Firmy azjatyckie numerem jeden w rankingu najaktywniejszych podmiotów

Cztery z dziesięciu największych polskich podmiotów zgłaszających patenty to uczelnie lub instytuty badawcze

Region Warszawski z największą liczbą zgłoszeń patentowych

Jak wynika z opublikowanego Indeksu Patentowego 2021, liczba zgłoszeń patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i instytuty badawcze wzrosła w 2021 r. o 12,8% (w sumie 539 zgłoszeń). To czterokrotnie większe tempo wzrostu niż w roku poprzednim (3,2%) i ponad 4,5-krotne w porównaniu ze średnią dla UE-27 (2,7%). To także drugi najwyższy wskaźnik wzrostu w Europie po Portugalii (wśród wszystkich krajów, które złożyły ponad 200 zgłoszeń patentowych).Wiodącą dziedziną wśród zgłoszeń patentowych z Polski są technologie medyczne (awans z miejsca 2.), w której odnotowano wzrost o 71,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Na kolejnych miejscach uplasowały się produkty farmaceutyczne (+11,4%) oraz transport (w tym przemysł samochodowy ), gdzie złożono o 81% więcej zgłoszeń patentowych niż rok wcześniej. Dwa główne obszary związane z ochroną zdrowia - produkty farmaceutyczne i technologie medyczne - reprezentują łącznie 19,3% wszystkich polskich zgłoszeń patentowych składanych do EPO, w porównaniu do 15,3% w roku 2020.W 2021 r. do EPO wpłynęło ogółem 188 600 zgłoszeń, co oznacza wzrost o 4,5% po niewielkim spadku w 2020 r. (-0,7%). Liczba zgłoszeń patentowych - wczesny wskaźnik poziomu inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój - wzrosła w dziewięciu z dziesięciu głównych dziedzinach technologii. Największy wzrost odnotowano w komunikacji cyfrowej i technologiach komputerowych, co jest odzwierciedleniem prowadzonej na całym świecie transformacji cyfrowej , a w drugiej kolejności w dziedzinie farmacji i biotechnologii, co świadczy o wysokim poziomie innowacji w zakresie tworzenia szczepionek i innych obszarach opieki zdrowotnej.Na ogólny wzrost liczby wszystkich zgłoszeń patentowych złożonych do EPO w 2021 r. miały w dużej mierze wpływ podmioty z Chin (+24% zgłoszeń w stosunku do 2020 r.) i USA (+5,2%). Liczba zgłoszeń z 38 krajów stowarzyszonych w ramach EPO wzrosła w ubiegłym roku o 2,8%. Jednakże w ujęciu względnym udział zgłoszeń z Europy odnotowywał dalsze spadki (z 50% ogólnej liczby zgłoszeń w 2013 r. do 44% w 2021 r.), jako że coraz więcej podmiotów spoza Europy, zwłaszcza z Azji, stara się o ochronę swoich wynalazków na rynku europejskim.W Niemczech i Francji, krajach o największej liczbie zgłoszeń, statystyki pozostały na niemal niezmienionym poziomie (odpowiednio +0,3% i -0,7%), natomiast Wielka Brytania odnotowała w tym zakresie niewielki spadek (-1,2%). W 2021 r. odnotowano wzrost liczby zgłoszeń w kilku innych krajach europejskich, w tym w Szwecji (+12,0%), Finlandii (+11,2%), Danii (+9,2%), Hiszpanii (+8,9%), Włoszech (+6,5%), Szwajcarii (+3,9%), Belgii (+3,3%) i Holandii (+3,1%).W 2021 r. (podobnie jak w 2019 r.) podmiotem o największej liczbie zgłoszonych patentów do EPO była chińska firma Huawei. Tuż za nią uplasowały się ubiegłoroczny lider - Samsung i LG, z Korei Południowej.Politechnika Śląska jest podmiotem z największą liczbą zgłaszanych patentów w Polsce (skok z 4. miejsca rok wcześniej). Cztery z dziesięciu największych polskich podmiotów zgłaszających patenty to uczelnie lub instytuty badawcze - więcej niż w większości innych krajów. Ich zgłoszenia stanowią ponad 40% wszystkich zgłoszeń w ramach listy dziesięciu największych aplikantów z Polski.W rankingu regionalnym prowadzi Region Warszawski, z którego pochodzi 24,5% wszystkich zgłoszeń, wyprzedzając województwo małopolskie (16,3%), dolnośląskie (12,1%) i śląskie (10,9%).