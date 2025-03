Księgowość dla firm w koncie - na czym polega usługa?

Prowadzisz swoją firmę i zastanawiasz się jak pogodzić codzienne obowiązki z kontrolą finansów? Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to proste. Z pomocą przychodzi Bank Pekao S.A., który swoim klientom biznesowym udostępnia szereg usług i produktów dodatkowych, wspierających firmę na co dzień. W tym artykule przyjrzymy się Księgowości z Żubrem, czyli rozwiązaniu łączącemu funkcje bankowości internetowej z nowoczesną platformą księgową.

Dla kogo jest i jak działa Księgowość z Żubrem?

Chcesz księgować z żubrem? Sprawdź, na czym to polega!

Co jeszcze oferuje księgowość dla firm Banku Pekao S.A.?

Jak rozpocząć korzystanie z Księgowości z Żubrem?

Konto firmowe z księgowością – dlaczego warto?

Księgowość z Żubrem jest dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Wszystko w jednym miejscu, bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi i aplikacji czy wizyt u księgowego. Księgowość dla firm udostępniana przez Bank Pekao S.A. to nowoczesne narzędzie z intuicyjnym interfejsem i dostępem do profesjonalnego wsparcia, które umożliwia prowadzenie księgowości za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pekao24.Konto firmowe z księgowością zapewnia skuteczne zarządzanie finansami i sprawami związanymi z fakturami z poziomu jednej platformy. Nie musisz dodatkowo się logować czy przełączać między aplikacjami – wszystkie najważniejsze funkcje masz pod ręką.Księgowość internetowa została zaprojektowana w taki sposób, aby mógł z niej korzystać każdy przedsiębiorca, nawet jeśli nie ma specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości.Elektroniczna obsługa firmy w ramach Księgowości z Żubrem to odpowiedź na potrzeby nowoczesnego przedsiębiorcy.bez względu na to, czy znajdujesz się w zaciszu swojego gabinetu, w domu, czy na wyjeździe.Jeśli uznasz, że potrzebujesz wsparcia,i spać spokojnie, ponieważ Twoje rozliczenia podatkowe i formalności urzędowe będą załatwione na czas.Księgowość dla firm Banku Pekao S.A. została zaprojektowana tak, aby zapewnić dostęp z poziomu bankowości internetowej, co znaczenie usprawnia działanie.Funkcjapomoże Ci uporządkować wszystkie dokumenty kosztowe i zapanować nad bałaganem. Teraz znajdziesz potrzebne pliki w kilka chwil!Z koleito narzędzie, które. Korzystając z tego rozwiązania, zapanujesz nad płynnością finansową swojej firmy i unikniesz niespodziewanych opóźnień w płatnościach.Aktywować usługę księgowości internetowej możesz w trakcie zakładania konta online, zarówno w oddziale, jak i online. Jeśli już posiadasz konto w Banku Pekao S.A, Bankowość z Żubrem uruchomisz za pośrednictwem Pekao24. Dzięki temu możesz skorzystać z 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, w trakcie którego przetestujesz wszystkie funkcje dostępne w pakiecie Biznes. Po aktywacji otrzymasz dostęp do 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, po tym czasie, możesz wybrać jeden z trzech dostępnych pakietów, w tym jeden za 0 złW dzisiejszych czasach zarządzanie finansami firmy staje się proste i wygodne. W razie pytań dotyczących Księgowości z Żubrem możesz liczyć na wsparcie doradców. Dzięki temu prowadzenie firmy jest dużo łatwiejsze, a Ty możesz skupić się na jej rozwoju.Bank Pekao S.A. wprowadza dodatkowe oferty z korzyścią dla przedsiębiorców. Teraz, co jest solidnym zastrzykiem gotówki, zwłaszcza gdy dopiero zaczynasz swoją przygodę z biznesem.Masz nadwyżki finansowe? Chcesz, żeby Twoje pieniądze pracowały na Ciebie? Sprawdź ofertę konta oszczędnościowego z atrakcyjnym oprocentowaniem 5,5%.Szukasz wsparcia dla swojej firmy?