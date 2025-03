Nieruchomości inwestycyjne - czy kupno nieruchomości w 2025 to dobry sposób na biznes?

Ostatnie lata pokazały, że zmiany na rynku nieruchomości są wyjątkowo dynamiczne. Zaledwie w ciągu kilku lat średnie ceny mieszkań i domów w prestiżowych wzrosły nawet o 100% i więcej. Zastanawiasz się, czy inwestowanie w nieruchomości wciąż ma sens w 2025 roku? Czy ceny mieszkań inwestycyjnych wciąż rosną? Jak długo utrzyma się taki trend? Zajrzyj do poradnika i zobacz, jak zmieniały się ceny nieruchomości w ciągu ostatnich lat. W ten sposób łatwiej ocenisz, czy wciąż warto zainwestować swój wolny kapitał w nieruchomości.

Czy 2025 rok do dobry moment na inwestycję w nieruchomość? Poznaj trendy rynkowe!

W III kwartale 2024 roku ceny lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym wzrosły o 16,7% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku. W stosunku do II kwartału 2024 roku ceny lokali mieszkalnych wzrosły średnio o 1,6%. Na rynku wtórnym odnotowano wzrost cen o 12% rok do roku. Największe wzrosty cen miały miejsce w województwach o największej koncentracji inwestycji mieszkaniowych.

Jak zmieniały się ceny nieruchomości w ciągu ostatnich lat? Zobacz, zanim zainwestujesz!

Dolnośląskie – około 7 900 zł

– około 7 900 zł Kujawsko-Pomorskie – około 5 550 zł

– około 5 550 zł Lubelskie – około 6 200 zł

– około 6 200 zł Lubuskie – około 5 300 zł

– około 5 300 zł Łódzkie – około 6 400 zł

– około 6 400 zł Małopolskie – około 8 800 zł

– około 8 800 zł Mazowieckie – około 10 200 zł

– około 10 200 zł Opolskie – około 5 600 zł

– około 5 600 zł Podkarpackie – około 5 700 zł

– około 5 700 zł Podlaskie – około 5 900 zł

– około 5 900 zł Pomorskie – około 8 300 zł

– około 8 300 zł Śląskie – około 6 900 zł

– około 6 900 zł Świętokrzyskie – około 5 350 zł

– około 5 350 zł Warmińsko-Mazurskie – około 5 050 zł

– około 5 050 zł Wielkopolskie – około 7 150 zł

– około 7 150 zł Zachodniopomorskie – około 7 300 zł

Jak przygotować biznesplan w związku z inwestycją w nieruchomości i które elementy szczególnie brać pod uwagę? Krok po kroku

Internetowe serwisy z asystentem AI – jak skorzystać z takiego wsparcia w poszukiwaniu nieruchomości pod inwestycje?

przedstawisz swoje oczekiwania odnośnie do poszukiwanej nieruchomości na cele inwestycyjne;

określisz rodzaj nieruchomości, np. dom, mieszkanie, lokal usługowy, apartament;

wskażesz dokładną lokalizację, w której chcesz się poruszać podczas poszukiwań.

Kiedy warto pomyśleć o inwestycji w nieruchomości – czy w 2025 to wciąż opłacalny biznes?

Ceny mieszkań w Twojej lokalizacji zaczynają się stabilizować lub spadać.

Możesz pozwolić sobie na zakup bez nadmiernego obciążenia kredytem.

W okolicy rośnie liczba najemców (np. ze względu na nowe miejsca pracy).

Masz możliwość uzyskania korzystnego kredytu hipotecznego.

Stopy procentowe są na stabilnym lub spadającym poziomie.

Planujesz wynajem długoterminowy w atrakcyjnej lokalizacji (blisko uczelni, centrów biznesowych).

Masz dostęp do sprawdzonego doradcy lub pośrednika na rynku nieruchomości.

Rynek lokalny wykazuje potencjał wzrostu (np. planowane inwestycje w infrastrukturę).

W ostatnich latach ceny nieruchomości w Polsce systematycznie rosły. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w trzecim kwartale 2024 roku ceny lokali mieszkalnych w Polsce wzrosły o 14,4% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Na rynku pierwotnym wzrost ten wyniósł 16,7%, a na rynku wtórnym 12,0%.Zacznijmy od kilku ciekawostek z rynku nieruchomości:Powyższe dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że rynek nieruchomości w Polsce jest dynamiczny i charakteryzuje się ciągłym wzrostem cen nieruchomości – zarówno tych inwestycyjnych, jak i przeznaczonych na cele mieszkaniowe.Zgodnie z danymi przedstawianymi przez GUS średnie ceny nieruchomości inwestycyjnych stale rosną. Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję związaną z inwestycjami w mieszkania, apartamenty lub domy, postaraj się dokładnie przeanalizować średnie stawki za m2 w popularnych lokalizacjach na terenie całego kraju.Aktualne średnie stawki za m2 z podziałem na województwa prezentują się następująco:Oczywiście ostateczne stawki są uzależnione od dokładnej lokalizacji mieszkania. Topowe nieruchomości przeznaczone na inwestycje w prestiżowych lokalizacjach mogą generować koszty zakupu na poziomie przekraczającym kwotę rzędu 20 000 zł za m2.W praktyce województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższymi średnimi cenami, co związane jest głównie z kosztami nieruchomości w Warszawie. Stolica wciąż przyciąga inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, napędzając tym samym dalszy wzrost cen.W 2025 roku rynek nieruchomości w Polsce utrzymuje tendencję wzrostową. Chociaż tempo wzrostu cen zależy w dużej mierze od stopnia rozwoju poszczególnych regionów, a także ich atrakcyjności dla inwestorów, niemal w całym kraju popyt na nieruchomości inwestycyjne pozostaje wysoki. Dla osób planujących inwestycje szczególnie ważne jest śledzenie zmian w lokalnej infrastrukturze, urbanistyce oraz dostępie do źródeł finansowania.Dobry biznesplan to podstawa skutecznej inwestycji w nieruchomości. Bez tego nie będziesz w stanie precyzyjnie oszacować stopy zwrotu z kupionego mieszkania, domu lub lokalu. A zatem co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz jakiekolwiek zmagania na rynku nieruchomości jako inwestor? Jeśli zaczynasz od biznesplanu, zrób to w kilku krokach…Musisz dokładnie wiedzieć, co chcesz osiągnąć w ramach inwestycji w nieruchomości. Zastanów się, czy chcesz wynajmować długoterminowo, krótkoterminowo czy może interesuje Cię tzw. flipping nieruchomościami. Na tej podstawie będziesz w stanie zawęzić zakres poszukiwań do takich ofert, które będą najlepiej wpisywać się w Twoje cele do osiągnięcia.Tutaj przydatne są raporty Głównego Urzędu Statystycznego i badania rynkowe odnośnie do średnich cen nieruchomości na rynku. Najlepiej ustal, w jakiej lokalizacji chcesz zainwestować swoje pieniądze. To dobry sposób, aby później sprawdzić ceny zakupu, koszty najmu, a także średni stopień zwrotu z poczynionych inwestycji.Uwzględnij trendy — np. rosnący popyt na wynajem krótkoterminowy w dużych miastach. Zwróć uwagę na lokalizację — bliskość komunikacji, szkół, sklepów i atrakcji ma wpływ na wartość nieruchomości.Uwzględnij cenę zakupu, koszty notarialne, prowizję dla agencji, podatki oraz opłaty administracyjne. Oszacuj także koszty remontu, umeblowania i ewentualnych napraw. Ustal, czy będziesz korzystać z kredytu hipotecznego — jeśli tak, policz wysokość raty i odsetek.Policz przewidywane wpływy z najmu lub sprzedaży. Uwzględnij realistyczne stawki rynkowe i załóż możliwe przestoje (np. brak najemców przez 1-2 miesiące w roku). Sprawdź, jakie są koszty zarządzania nieruchomością — np. obsługa administracyjna, ubezpieczenie, podatki.W tym momencie warto policzyć też ROI, czyli stopę zwrotu. Zrobisz to poprzez podział rocznych dochodów netto przez całkowity koszt inwestycji w nieruchomość. Wynik pomnóż przez 100%. Jeśli ROI jest wysokie, to oznacza, że zrealizowana inwestycja naprawdę miała sens.Zastanów się, jak i kiedy zakończyć inwestycję. Czy planujesz sprzedaż nieruchomości po kilku latach, czy długoterminowy najem? Ustal, jaki poziom zysku uznasz za satysfakcjonujący. Przygotuj także opcję na wypadek konieczności wcześniejszej sprzedaży.Dobrze przygotowany biznesplan zwiększa Twoje szanse na sukces. Pokazuje inwestorom i bankom, że masz konkretny plan działania. W praktyce biznesplan to narzędzie, dzięki któremu ograniczysz ryzyko inwestycyjne. Kiedy dobrze zaplanujesz działania, nie będziesz ryzykować, że pieniądze przeznaczone na zakup, remont i przygotowanie nieruchomość, np. na wynajem będą zbyt duże w stosunku do osiągniętych zysków.Jeśli szukasz atrakcyjnych nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, np. na wynajem, możesz skorzystać z portali internetowych umożliwiających znalezienie mieszkań w prestiżowych lokalizacjach dopasowanych do swoich indywidualnych potrzeb.Przykładowo, możesz skorzystać z serwisu https://gratka.pl/nieruchomosci , gdzie oprócz funkcjonalnej wyszukiwarki nieruchomości inwestycyjnych możesz też użyć asystenta AI. To nowość na rynku, gdzie sztuczna inteligencja wspomaga inwestorów w poszukiwaniu nieruchomości, w które warto zainwestować wolny kapitał.To rozwiązanie dedykowane przede wszystkim dla inwestorów, którzy planują intensywne inwestowanie w nieruchomości – zarówno te mieszkalne, jak i usługowe. W praktyce asystent AI działa na naprawdę prostych zasadach. Kiedy przejdziesz do narzędzia, możesz zacząć wirtualną konwersację, podczas której:Następnie asystent AI zada kilka szczegółowych pytań odnośnie do tego, jakiego rodzaju najemcy interesują Cię w kontekście inwestycji w mieszkanie, np. studenci, małe rodziny. Dalej nie pozostaje Ci nic innego, jak określić preferencje dot. precyzyjnej lokalizacji, udogodnień w okolicy oraz metrażu.Na podstawie zebranych informacji asystent AI będzie w stanie przedstawić kilka ofert zakupu nieruchomości idealnie dopasowanych na cele inwestycyjne.Rynek nieruchomości w 2025 roku wciąż oferuje duże możliwości zarobku, ale kluczowe będzie trafne wyczucie momentu na zakup. Ceny nieruchomości mogą się wahać, dlatego ważna będzie znajomość trendów i lokalnego rynku. Stabilizacja stóp procentowych oraz rosnący popyt na wynajem to czynniki, które mogą sprzyjać inwestorom – także Tobie!Zdecyduj się na inwestycje mieszkaniowe, jeśli:A zatem… śledź aktualne trendy rynkowe, sprawdzaj i porównuj ceny nieruchomości, a także bądź na bieżąco ze zmianami stóp procentowych oraz sytuacją polityczną w kraju. Inwestuj w nieruchomości wtedy, kiedy widzisz wyraźne sygnały, że warto to zrobić. 