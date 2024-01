Podróbki oznaczają utratę 18 tys. miejsc pracy każdego roku

Przemysł odzieżowy, kosmetyczny i zabawkarski tracą najwięcej z powodu podrabiania towarów. Oprócz strat rzędu setek miliardów euro rocznie, sprzedaż podróbek oznacza także mniej miejsc pracy - w Polsce ponad 18 tysięcy - wynika z badania Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

UKRYTY KOSZT O DUŻYM WPŁYWIE

TOWARY PODROBIONE A MIEJSCA PRACY

Towary podrobione wiążą się z rzeczywistymi kosztami – dla konsumentów, dla marek i dla naszych gospodarek. To najnowsze badanie pokazuje bardzo realne koszty w odniesieniu do utraconych dochodów i miejsc pracy w UE. Ustalenia dotyczące podrabiania towarów podkreślają cenną pracę, jaką EUIPO prowadzi za pośrednictwem obserwatorium, oraz ważną współpracę z Europolem, Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Komisją Europejską w celu identyfikacji i likwidacji podrobionych towarów w UE.

CZYNNIKI LEŻĄCE U PODSTAW

Badanie EUIPO analizuje skutki gospodarcze podrabiania towarów dla sektorów odzieży, kosmetyków i zabawek.W badaniu EUIPO, opierającym się na danych z lat 2018–2021, stwierdzono, że w sprzedaży legalnych: odzieży i obuwia, kosmetyków i zabawek notowano roczne straty w wysokości, odpowiednio, 12 mld euro, 3 mld euro i 1 mld euro.Łącznie w tych sektorach Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Austria poniosły największe straty, przy czym sprzedaż towarów oryginalnych zmniejszyła się o prawie 8 mld euro.Jednak poszczególne kraje w różnym stopniu doświadczają negatywnych skutków związanych z podróbkami , przy czym różnice między rodzajami towarów są znaczne.Sektor zabawkarski jest tym najbardziej dotkniętym podróbkami; ze sprawozdania wynika, że w całej Unii sektor ten ponosi straty w wysokości 8,7%, a w ponad połowie krajów Unii odsetek jest dwucyfrowy. Pięć państw, w których sprzedaż zabawek jest najbardziej podatna na towary podrobione, to Malta (16,2%), Chorwacja (14,2%), Cypr (14,1%), Węgry (13,7%) i Słowenia (13,1%). Niemcy, które straciły 334 mln sprzedaży, są krajem najbardziej dotkniętym przez podróbki zabawek. Straty te stanowią jedną trzecią całej utraconej sprzedaży w UE w sektorze zabawkarskim.Przemysł odzieżowy i obuwniczy, największy sektor analizowany w tym badaniu pod względem sprzedaży, ponosi straty na poziomie około 5% w Europie, przy czym kraje w których odnotowano najwyższe straty to: Cypr (10,7%), Irlandia (10,2%), Luksemburg (9,2%), Litwa (9,1%) i Estonia (8,7%).Spośród trzech badanych sektorów, sektor kosmetyczny poniósł najmniejsze straty z powodu podrobionych towarów. W sprawozdaniu EUIPO stwierdzono, że straty działających legalnie producentów kosmetyków wynoszą nieco mniej niż 5% całkowitej sprzedaży w UE. Francuski przemysł kosmetyczny ucierpiał najbardziej pod względem wartości bezwzględnych, odnotowując straty w sprzedaży w wysokości 800 mln euro rocznie. W sprawozdaniu odnotowano największe straty w Bułgarii (8,7%), na Cyprze (7,9%), w Rumunii (7,9%), Portugalii (7,7%) i na Węgrzech (7,6%).Oprócz strat pieniężnych i wpływu na rynek pracy w sprawozdaniu zauważono, że podrabianie produktów, w szczególności w sektorach kosmetyków i zabawek, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Jak wynika z oceny zagrożeń przestępczością przeciwko własności intelektualnej przeprowadzonej przez EUIPO w 2022 r., takie potencjalnie szkodliwe produkty stanowią 15% podrobionych artykułów przechwyconych na granicach zewnętrznych UE.Przeprowadzone przez EUIPO badanie tendencji sprzedaży w tych trzech sektorach uwypukla skalę wpływu podrabiania towarów na legalnie działające przedsiębiorstwa, które są dotknięte spadkiem sprzedaży, czego bezpośrednim rezultatem jest zmniejszenie liczby zatrudnianych osób. .Jak wynika ze sprawozdania, Niemcy, jako największy rynek konsumencki w UE, tracą prawie 40 000 miejsc pracy. Straty w sektorach odzieżowym, kosmetycznym i zabawek ponoszą także inne duże kraje, w tym Włochy (24 241), Polska (18 244), Hiszpania (15 044) i Francja (14 427).João Negrão, dyrektor wykonawczy EUIPO, stwierdził:Jedną z istotnych zmiennych jest świadomość konsumentów w UE i postrzeganie towarów podrobionych. Zgodnie z badaniem opinii publicznej w kwestii własności intelektualnej przeprowadzonym przez EUIPO w czerwcu 2023 r. jedna trzecia Europejczyków uważa, że kupowanie podróbek jest dopuszczalne, jeśli cena oryginalnego produktu jest zbyt wysoka. Odsetek ten wzrasta do 50% w przypadku młodych ludzi. W badaniu uwzględniono odsetek osób w każdym kraju, które przyznają się do kupowania towarów podrobionych, niezależnie od tego, czy wprowadzono je w błąd, czy umyślnie kupiły towar podrobiony.Ponadto badanie opiera się na danych ze wspólnego sprawozdania EUIPO i Europolu koncentrującego się na przestępczości wielorodzajowej, w którym wykazano, że przestępstwa związane z własnością intelektualną mają związek z innymi poważnymi przestępstwami, a także na sprawozdaniu rocznym publikowanym wspólnie z Dyrekcją Generalną ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej, zawierającym dane dotyczące granicznych i wewnętrznych zatrzymań podrobionych towarów.