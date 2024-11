Źródła ruchu na stronach polskich firm SaaS. Nowy raport Elephate

Agencja Elephate zaprezentowała nowy raport "Źródła ruchu na stronach polskich firm SaaS" edycja 2024. Publikacja powstała na podstawie analizy danych 371 stron internetowych firm działających w modelu Software as a Service (SaaS) z 40 różnych branż. Celem raportu jest szczegółowe przyjrzenie się źródłom ruchu oraz ukazanie trendów marketingu cyfrowego w polskim sektorze SaaS. Raport został objęty patronatem medialnym portalu eGospodarka.

Przeczytaj także: Zakup oprogramowania w chmurze. Jak powinna wyglądać umowa w modelu SaaS?

Wnioski, które mogą zmienić Twoją strategię marketingową i SEO

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruch bezpośrednia na stronach SaaS Eksperci z Elephate zwracają uwagę, że najwięcej użytkowników trafia na strony polskich firm SaaS dzięki kanałom bezpośrednim, bo aż 47,2% (direct) oraz organicznej obecności w wyszukiwarkach – 34,6%. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Świadomość źródeł pochodzenia ruchu na stronie internetowej jest kluczowa dla zaplanowania i egzekucji strategii marketingowej. W końcu każda konwersja na płacącego klienta rozpoczyna się od wizyty użytkownika na stronie. Szczegółowa wiedza na temat efektywności różnych kanałów zdobywających ruch pomaga analizować różne etapy lejka marketingowego i sprzedażowego, jak i podejmować lepsze decyzje dotyczące inwestowania w poszczególne kanały dotarcia do grupy docelowej - mówi Wojciech Mazur, CEO & Founder Elephate.

SEO czy Google Ads? Jak firmy SaaS w Polsce zdobywają użytkowników w 2024 roku?

Jak zwiększyć skuteczność działań marketingowych?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruch z innych źródeł W raporcie przedstawiono wskazówki, które mogą pomóc firmom SaaS poprawić efektywność ich działań marketingowych. Przykładem jest skuteczne wykorzystywanie social media, mailingu oraz programów partnerskich do budowania zaangażowania użytkowników. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Branże SaaS, które dominują w polskim internecie

Liderzy SaaS - jakie strategie zapewniają im sukces?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liderzy SaaS Firmy polskiego sektora SaaS, które zdobyły czołowe miejsca w rankingu, wyróżniają się nie tylko efektywnymi strategiami marketingowymi, ale także umiejętnością skutecznego przyciągania i konwertowania użytkowników. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wysoka pozycja Brand24 w tym zestawieniu potwierdza skuteczność naszej strategii marketingowej. Uważamy, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na dostarczaniu wartościowych treści, które odpowiadają na potrzeby i pytania nurtujące potencjalnego klienta, co przekłada się na znaczący udział ruchu organicznego. Wyniki te są także dowodem na to, że efektywny marketing nie zawsze wymaga dużych nakładów finansowych – liczy się przemyślana strategia i optymalizacja działań – udział w raporcie komentuje Justyna Dzikowska - Head of Marketing w Brand24.

Opinie i porady czołowych ekspertów

Chcemy, aby ten raport był nie tylko narzędziem do analizy skuteczności strategii marketingowych, zarówno własnych, jak i konkurencji, ale także źródłem inspiracji do działań, które pozwolą polskim firmom osiągać jeszcze lepsze wyniki. Jako eksperci od zwiększania ruchu organicznego z wyszukiwarek, wiemy dokładnie jakie strategie i działania SEO przynoszą najlepsze rezultaty w tym bardzo istotnym kanale w sektorze SaaS – podsumowuje Wojciech Mazur, CEO & Founder Elephate.

W raporcie „Źródła ruchu na stronach polskich firm SaaS” zaprezentowane zostały wyniki analizy źródeł ruchu, które obejmują dane z sierpnia 2024 roku, eksportowane za pomocą narzędzi Similarweb oraz Ahrefs. Eksperci z Elephate zwracają uwagę, że najwięcej użytkowników trafia na strony polskich firm SaaS dzięki kanałom bezpośrednim, bo aż 47,2% (direct) oraz organicznej obecności w wyszukiwarkach – 34,6%. Ruch z innych źródeł np. z mailingów i social mediów wynosi 15,4%. Z kolei tylko 2,8% ruchu pochodzi z płatnego ruchu z wyszukiwarek. Wysoka wartość ruchu bezpośredniego wskazuje na silną rozpoznawalność marek, co jest kluczowe w strategii marketingowej w tym sektorze.Z raportu wynika, że większość firm SaaS pozyskuje najwięcej ruchu z kanałów organicznych. Jednak bardzo niski udział ruchu płatnego z wyszukiwarek (Google Ads) sugeruje, że strategie marketingowe wielu firm opierają się głównie na SEO i lojalności użytkowników. Ignorowanie ruchu z płatnych wyników wyszukiwania w branży SaaS – 24% stron firm SaaS nie generuje ruchu z płatnych wyników wyszukiwania – może być spowodowane wysokimi kosztami, pozyskiwania użytkowników przy pomocy tego kanału bądź jego niską jakością. Blisko 32% firm SaaS wybiera szersze działania w zakresie płatnych kampanii w wyszukiwarkach, dzięki czemu zyskują ponad 1000 użytkowników miesięcznie. Ciekawe jest również to, że urządzenia mobilne i desktopowe generują podobny ruch, co oznacza, że strony są optymalizowane zarówno pod kątem desktopów, jak i urządzeń mobilnych.W raporcie przedstawiono również wskazówki, które mogą pomóc firmom SaaS poprawić efektywność ich działań marketingowych. Przykładem jest skuteczne wykorzystywanie social media, mailingu oraz programów partnerskich do budowania zaangażowania użytkowników. Zmiany w algorytmach Google oraz rosnące znaczenie personalizacji i automatyzacji działań marketingowych dają firmom SaaS wiele narzędzi do zwiększenia wydajności swoich działań.Raport ujawnia również, że największy ruch generują firmy z branży marketingu, narzędzi AI, płatności online oraz e-learningu. Przykładem jest platforma Brainly, która generuje aż 14,5 miliona odwiedzin miesięcznie, co pozwala jej zająć wysokie miejsce w ogólnym rankingu. Natomiast sektor HR, kadr i płac oraz rekrutacji – mimo dużej liczby firm – osiąga relatywnie mniejszy udział w całkowitym ruchu.Branże takie jak marketing, sprzedaż czy e-learning przyciągają najwięcej odwiedzin, co pokazuje, jak duży potencjał mają firmy SaaS w tych obszarach. Warto pamiętać, że pricing page to jedna z najczęściej odwiedzanych podstron – dobrze zaprojektowany cennik nie tylko zwiększa konwersję, ale też znacznie ułatwia klientom podejmowanie decyzji zakupowych. Rok 2025 to świetny moment, żeby przyjrzeć się swoim cennikom i upewnić się, czy w pełni wykorzystujesz ich potencjał - komentuje Krzysztof Szyszkiewicz, Partner & Co-founder Valueships, główny partner raportu.Firmy polskiego sektora SaaS, które zdobyły czołowe miejsca w rankingu, stanowią inspirację dla całej branży. Wyróżniają się one nie tylko efektywnymi strategiami marketingowymi, ale także umiejętnością skutecznego przyciągania i konwertowania użytkowników.W raporcie firmy SaaS zostały podzielone na kluczowe kategorie branżowe, co pozwoliło na szczegółowe porównanie wyników w obrębie poszczególnych segmentów. Dzięki temu możemy zobaczyć, które firmy zdominowały swoje nisze i jakie strategie wdrożyły, aby osiągać świetne rezultaty.Ranking powstał dzięki owocnej współpracy z doświadczonymi ekspertami. Partnerem głównym raportu jest firma Valueships, która ocenia i optymalizuje modele biznesowe, strategie, ceny, monetyzację, doświadczenia klientów i strategie marketingowe dla różnych branż, w tym także SaaS. Wśród partnerów merytorycznych, wspierających raport, znalazły się takie firmy jak: Itmation, Qlos, Brand24, Sente, User.com, Commly, Casbeg, Bucholc Consulting oraz liderzy rankingu: eRecruiter, IdoSell, Trustmate, Edrone, Shoper, Sare, Profitroom, Livespace oraz SurferSEO. Każda z tych firm wniosła cenną wiedzę i wskazówki, tworząc tym samym kompleksowy obraz sektora SaaS w Polsce biorąc pod uwagę trendy i potrzeby rynku.Dowiedz się więcej! „Źródła ruchu na stronach polskich firm SaaS” już teraz i odkryj, jakie działania mogą przyciągnąć nowych użytkowników do Twojej strony!