Umowa z dostawcą SaaS. Co należy wiedzieć?

SaaS (Software as a Service), czyli "oprogramowanie jako usługa", to model biznesowy który w ostatnich latach zyskał ogromną popularność. Nic w tym dziwnego - dla wielu organizacji przeniesienie środowiska danych i aplikacji z własnej infrastruktury do tzw. chmury obliczeniowej jest zmianą na korzyść, pozwalającą chociażby obniżyć koszty. Z drugiej strony, powierzenie ich zewnętrznemu podmiotowi może budzić obawy. Na co zwrócić uwagę, decydując się na takie usługi? Na dziesięć często zadawanych przez firmy pytań odpowiedzieli Jakub Lewandowski i Przemysław Mazurkiewicz z Commvault, globalnego lidera branży inteligentnych usług przetwarzania danych.

Przeczytaj także: Chmura obliczeniowa w polskim e-biznesie: ważna obsługa i bezpieczeństwo

1. Czy w ogóle mogę brać pod uwagę rozwiązanie SaaS?

2. Jakie normy prawa muszę prześledzić przed podpisaniem umowy?

3. Czy rozwiązanie SaaS na pewno zaadresuje moje potrzeby?

4. Skąd mam wiedzieć, że dany dostawca jest godny zaufania?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co trzeba wiedzieć o umowie z dostawcą SaaS? Należy dokładnie prześledzić umowę z dostawcą pod kątem wszelkich dodatkowych kosztów, które mogą wiązać się z korzystaniem z usługi.

5. Czy pozostanę właścicielem swoich danych?

6. Kto będzie odpowiedzialny za moje dane?

7. W jaki sposób zostanie podpisana umowa?

8. Jak rozwiązanie typu SaaS może wspierać compliance, np. zgodność z RODO?

9. Ukryte koszty w rozwiązaniu SaaS?

10. Co jeśli dostawca nie spełni warunków?

Przeczytaj także: 10 trendów chmurowych na 2022 rok

Nim zaczniemy rozważać podpisanie umowy na usługi chmurowe, trzeba upewnić się, czy korzystanie z tego typu rozwiązania jest w naszym przypadku dopuszczalne – mówi Jakub Lewandowski, Global Data Governance Officer oraz Legal Director w Commvault. Może się bowiem okazać, że przepisy szczególne czy przyjęta praktyka działania organizacji wymaga przechowywania danych na własnej infrastrukturze. Najczęściej taka sytuacja może wystąpić w przypadku podmiotów sektora publicznego. Niemniej, trzeba podkreślić, że w Polsce dla przeważającej części organizacji nie istnieją przepisy zakazujące przechowywania danych w chmurze.W dalszej kolejności trzeba przyjrzeć się obwarowaniom prawnym powiązanym z branżą, w jakiej się poruszamy. Z pewnością szczególne wymogi (nałożone choćby przez regulatorów) dotyczyć będą bankowości, sektora finansów i ubezpieczeń, telekomunikacyjnego, czy podmiotów podlegających ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wyposażeni w stosowną wiedzę, będziemy w stanie zweryfikować, czy rozwiązanie w zaproponowanym przez dostawcę kształcie zapewnia zgodność (tzw. compliance) z obowiązującymi nas specyficznymi wymogami prawnymi, normami, czy wytycznymi.Tak. Dostawca rozwiązania, analizując nasze potrzeby, ale i np. przypadki użycia (use case), czyli sposób w jaki używamy dotychczasowego środowiska danych, zaproponuje nam rozwiązanie skrojone na miarę naszych wymagań. Co więcej, będzie ono mogło być łatwo modyfikowane, podążając za zwiększającymi się potrzebami. To jedna z większych zalet rozwiązań typu SaaS – są łatwo skalowane, czyli posiadają zdolność elastycznego dostosowywania się do rosnącej objętości przetwarzanych danych.Rozwiązania SaaS mogą adresować najróżniejsze potrzeby klientów – dodaje Przemysław Mazurkiewicz, EMEA CEE & Nordics Sales Engineering Director w Commvault. Roboczo możemy je podzielić na systemy wspierające działanie biznesu i systemy narzędziowe. Do pierwszej kategorii zaliczyć możemy te wspierające użytkowników końcowych jak Microsoft 365®, czy systemy CRM. Do drugiej – choćby systemy przetwarzające dane i oferujące ich analizy wykonywane przez sztuczną inteligencję, systemy bezpieczeństwa dla środowisk lokalnych i chmurowych, wreszcie – coraz częściej kojarzone z modelem SaaS – rozwiązania do wykonywania zapasowej kopii danych. W tej ostatniej grupie światowy rynek zdominowała firma Commvault, której rozwiązanie Metallic™ jest szczególnie zaawansowane: działa wyłącznie z chmury, więc całkowicie odciąża z kosztów utrzymywania infrastruktury, posiada dużą ilość dodatkowych zabezpieczeń, jest bardzo elastyczne jeśli chodzi o przechowywanie danych, można je wdrożyć w ciągu jednego dnia... Metallic™ to też znakomite funkcje odzyskiwania danych, na przykład dostosowane do odtwarzania ich po ataku ransomware.Nim zdecydujemy się na współpracę z wybranym dostawcą SaaS, należy prześledzić jego dotychczasowe osiągnięcia, a także sprawdzić, jak wypada w branżowych raportach (np. firmy Gartner). Te informacje powinny wystarczyć do wyrobienia sobie opinii o wiarygodności vendora.Szczególnie ważne jest, by upewnić się, że pozostajemy „właścicielem” naszych danych w całym okresie trwania umowy i że nie będą one wykorzystywane w celach innych niż te, na które się zgodzimy – podkreśla Jakub Lewandowski. To może wydawać się oczywistym modelem działania, ale osobiście zawsze sugeruję klientom sprawdzić warunki umowne w tej materii, w tym w szczególności opisy przetwarzania danych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.Kolejna kluczowa kwestia to prawna odpowiedzialność za powierzone dostawcy dane. Umowa powinna wyraźnie określać, kto taką odpowiedzialność ponosi i będzie z niej rozliczany – zwłaszcza, że w przypadku usług chmurowych zazwyczaj będziemy mieli do czynienia z większą ilością podmiotów.Trzeba mieć świadomość, że decydując się na rozwiązanie typu SaaS, stajemy się stroną relacji prawnej nie tylko z dostawcą tego rozwiązania, ale często również z jego partnerami. Chodzi konkretnie o dostawców infrastruktury, na której działa rozwiązanie SaaS, a więc dostawców rozwiązań typu PaaS (Platforma jako usługa), czy IaaS (Infrastruktura jako usługa). Mamy wtedy do czynienia z tzw. shared responsibility model, czyli „modelem wspólnej/współdzielonej odpowiedzialności” -– tłumaczy Jakub Lewandowski. Siłą rzeczy, w naszej umowie mogą znaleźć się odwołania do umów podmiotów trzecich, z którymi również należy się zapoznać. Analizując zapisy umowne, a często również dokumentację rozwiązania, warto precyzyjnie ustalić, kto i za co dokładnie odpowiada. Bardzo pomocne są tu, często stosowane przez dostawców usług chmurowych, graficzne reprezentacje takiej współodpowiedzialności, np. w postaci diagramów.Eksperci wskazują, że ogólnie przyjętą w branży praktyką jest podpisywanie umowy z dostawcą SaaS jest sposób nazywany clickwrap czy clickthrough, a więc poprzez zatwierdzenie kliknięciem określonej jej wersji. Fakt zaakceptowania warunków umownych jest tu logowany. Jeśli zależy nam na tradycyjnej formie zawarcia umowy, należy wyraźnie poprosić o to dostawcę – wówczas można podpisać ją również z wykorzystaniem podpisów elektronicznych, bądź nawet w wersji papierowej.Optymalne rozwiązanie SaaS powinno również wspierać nasze wysiłki w obszarze zgodności z prawem (compliance). Przykładowo, rozwiązanie kopii zapasowej w chmurze może równocześnie zapobiegać wynoszeniu danych przez użytkownika końcowego – dla wygody – poza chmurę, czy wesprzeć w zarządzaniu okresami retencji danych. Należy pamiętać, że jeśli rozwiązanie będzie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, konieczne będzie także podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.Należy dokładnie prześledzić umowę z dostawcą pod kątem wszelkich dodatkowych kosztów, które mogą wiązać się z korzystaniem z usługi. Przy okazji warto również przeanalizować opcję „wyjścia”, czyli warunki zakończenia umowy z dostawcą, w szczególności w kontekście ryzyka tzw. vendor lock-in.Jednym z najczęściej stosowanych mechanizmów jest tzw. kredyt serwisowy – specjalna zniżka na subskrypcję usługi w kolejnych okresach. Warto ustalić, jakie są warunki brzegowe ubiegania się o taką rekompensatę oraz w jakich przypadkach możliwe będzie wypowiedzenie umowy.