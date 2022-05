Check Point Harmony Mobile z nowymi funkcjami

Firma Check Point udostępniła nową wersję swojego rozwiązania Harmony Mobile, która potrafi teraz blokować pobieranie złośliwych plików.

Aktualizacja rozszerza Harmony Mobile o dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, w tym ocenę podatności systemu operacyjnego, zaawansowane funkcje łagodzenia skutków na urządzeniach Samsung, czy łatwą w zarządzaniu inspekcję HTTPS.

Większość rozwiązań bezpieczeństwa mobilnego dostępnych obecnie na rynku potrafi skanować tylko pliki związane z mobilnym systemem operacyjnym, takie jak aplikacje i profile iOS. Nie chroni to telefonu komórkowego przed innymi złośliwymi typami plików, takimi jak pliki wykonywalne, pliki MS Office, pliki PDF i inne. Ponieważ coraz bardziej polegamy na telefonach komórkowych, cyberprzestępcy atakują je coraz częściej, dlatego też posiadanie solidnego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa mobilnego, które chroni ©2022 Check Point Software Technologies Ltd. All rights reserved | P. 2 przed wszelkiego rodzaju plikami, nigdy nie było ważniejsze - Rafi Kretchmer, wiceprezes ds. marketingu produktów w Check Point Software Technologies

Aktualizacja rozszerza Harmony Mobile o dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, w tym ocenę podatności systemu operacyjnego, zaawansowane funkcje łagodzenia skutków na urządzeniach Samsung, czy łatwą w zarządzaniu inspekcję HTTPS, aby zapewnić najbardziej kompletne rozwiązaniebezpieczeństwa mobilnego.Wraz z globalnym przejściem na pracę zdalną i hybrydową pracownicy coraz częściej wykorzystują urządzenia mobilne do wykonywania krytycznych zadań biznesowych lub uzyskiwania dostępu do poufnych informacji firmowych i udostępniania ich. Dzięki temu telefony komórkowe pracowników są ważnym punktem wejścia dla cyberprzestępców. Według Check Point Research (CPR) prawie wszystkie organizacje (97%) w ciągu ostatnich dwóch lat miały do czynienia z zagrożeniami mobilnymi ze wszystkich wektorów, a jednym z najczęściej pomijanych wektorów było pobieranie plików. Przykładowo, CPR wykryło krytyczną lukę w aplikacji Instagram, która umożliwiłaby atakującemu przejęcie konta ofiary i przekształcenie jej telefonu w narzędzie szpiegowskie, po prostu wysyłając mu plik złośliwego obrazu.Nowa ochrona plików Harmony Mobile działa poprzez wykorzystanie chmury Threat Cloud firmy Check Point do skanowania pobranych plików w poszukiwaniu złośliwych intencji. W przypadku wykrycia takiego zamiaru pobieranie jest całkowicie blokowane, a szkodliwy plik nigdy nie dociera do urządzenia. W telefonach z systemem Android Harmony Mobile może również skanować pliki w pamięci urządzenia i ostrzegać zarówno użytkownika, jak i administratora, jeśli zostanie znaleziony jakikolwiek złośliwy plik. Użytkownik zostanie poproszony o usunięcie pliku, a administrator może zdecydować o ograniczeniu dostępu urządzenia do zasobów firmowych.Nowa wersja Harmony Mobile Release 4.0 obejmuje również integrację z Samsung Knox w celu uzyskania unikalnych możliwości ograniczania ryzyka, ocenę OS CVE umożliwiającą administratorom zrozumienie i naprawienie luk we flocie mobilnej organizacji, automatyczne wdrażanie certyfikatów w celu uproszczenia zarządzanie i nie tylko.