Opera dodała do swojej przeglądarki na komputery stacjonarne nową funkcjonalność - Shopping Corner. To bramka zakupowa wbudowana w pasek boczny przeglądarki, która ułatwi robienie zakupów online.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Opera wprowadza Shopping Corner Shopping Corner to bramka zakupowa wbudowana w pasek boczny przeglądarki Opera.

Shopping Corner zawiera kilka funkcji, które uczynią zakupy online łatwiejszymi i bardziej opłacalnymi: działająca w Polsce już od ponad pół roku usługa Dify Cashback pozwala użytkownikom uzyskać nawet do 30 procent zwrotu za zakupy, rozszerzenie Opera Coupons automatycznie dopasowuje najlepsze promocje i oferty, natomiast pinboardy pomagają użytkownikom zbierać interesujące okazje, tworzyć tablice i porównywać zakupy z innymi.Shopping Corner to bramka zakupowa wbudowana w pasek boczny przeglądarki Opera. Została stworzona we współpracy z lokalnymi partnerami. Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać dostęp do szeregu narzędzi pozwalających zaoszczędzić w trakcie zakupów pieniądze i czas.Shoping Corner zapewnia szeroki wachlarz narzędzi do oszczędzania podczas zakupów online. Nowe zintegrowane narzędzie wyszukiwania pozwala użytkownikom znaleźć produkty w najlepszych cenach dostępnych na popularnych platformach zakupowych. Nowy projekt Opery jest wspierany przez Amazon w USA, Idealo w Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz Ceneo w Polsce. Wystarczy jedno kliknięcie, aby znaleźć najlepsze oferty na rynku, bez konieczności spędzania wielu godzin w sieci. Starczy po prostu wpisać nazwę i markę produktu, przewijać propozycje i wybrać najlepszą ofertę. Ponadto Shopping Corner oferuje rabaty, promocje i unikalne okazje od lokalnych partnerów. Nie trzeba już przeszukiwać całej sieci, aby znaleźć najlepsze kody promocyjne — są one już dostępne w specjalnej sekcji “Kupony”.Dify - usługa cashback w przeglądarce Opery jest także zintegrowana z Shopping Corner.Udane zakupy online nie muszą być czasochłonne. Shopping Corner zawiera sekcję “Shopping News”, która umożliwia użytkownikom dostęp najnowszych wiadomości na temat panujących trendów, aktualnych wydarzeń oraz wyjątkowych okazji. Funkcja “Popularne Sklepy” daje wgląd w ofertę najpopularniejszych i cieszących się największym zaufaniem sklepów. Dzięki funkcji „Continue” można nawet po zamknięciu karty powrócić dokładnie do tego samego miejsca, w którym przerwano zakupy.Opera uprościła proces zakupów online, co w żaden sposób nie wpływa na wydajność przeglądarki. Dzięki bardziej zintegrowanym funkcjom zakupowym i solidnym partnerstwom, Opera będzie konsekwentnie rozwijać Shopping Corner, w odpowiedzi na rosnące oczekiwania użytkowników.