TikTok wprowadza funkcję TikTok Now

TikTok uruchamia nową funkcję - TikTok Now. Pozwoli ona użytkownikom na uchwycenie momentów ze swojego życia w 10-sekundowym filmie lub na zdjęciu. Narzędzie dostępne będzie zarówno na platformie TikTok, jak również w nowej, dedykowanej aplikacji TikTok Now. Polscy użytkownicy będą mogli z niej korzystać już od 19 września.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TikTok wprowadza TikTok Now TikTok Now to nowa funkcja TikToka, dzięki której członkowie społeczności platformy będą mogli podzielić się ze swoimi znajomymi tym, co w danym momencie robią

Bezpieczeństwo pozostaje priorytetem dla TikToka

Konta osób poniżej 16 roku życia, które założą profil w aplikacji TikTok Now, tak jak w przypadku całej platformy TikTok, będą domyślnie ustawione jako prywatne.

Opcje komentowania dostępne dla najmłodszych użytkowników (13-15 lat), będą ograniczone jedynie dla ich znajomych

Treści osób poniżej 18 roku życia nie będą udostępniane w kanale „Odkryj”

Osoby pełnoletnie będą mogły udostępniać treści wspólnym znajomym oraz szerszej społeczności aplikacji wybierając odpowiednie ustawienia prywatności.

TikTok Now to nowa funkcja TikToka , dzięki której członkowie społeczności platformy będą mogli podzielić się ze swoimi znajomymi tym, co w danym momencie robią i w efekcie pogłębić wzajemną relację dzięki autentycznym i spontanicznym statusom. Posłużą temu specjalne przypomnienia o nagraniu 10-sekundowego filmu lub udostępnieniu zdjęcia z miejsca, w którym w danym momencie znajduje się użytkownik, uchwytywane zarówno głównym, jak i przednim aparatem jednocześnie.TikTok Now bedzie dostępny w Polsce już 19 września, a użytkownicy będą mogli wybrać jedną z dwóch opcji jej wykorzystania – pobierając nową, dedykowaną aplikację TikTok Now (dostępną od 19. września) lub bezpośrednio poprzez platformę TikTok (od 20. września).Aplikacja TikTok Now zaprojektowana została z myślą o bezpieczeństwie i prywatności społeczności TikToka. Twórcy korzystający z nowej funkcji będą mieć kontrolę nad tym, kto może oglądać i komentować udostępniane przez nich treści. TikTok wdrożył ponadto odpowiednie ustawienia wiekowe dotyczące konkretnych interakcji z publikowanymi materiałami: