TikTok ofiarą cyberataku? Oficjalne konto CNN zostało przejęte!

TikTok, czyli chińska platforma mediów społecznościowych, ponownie doświadcza problemów. W ostatnich dniach cyberprzestępcy dokonali prób złośliwego przejęcia kont. TikTok poinformował we wtorek, że podjął kroki, aby powstrzymać cyberatak wymierzony popularne konta, w tym konto należące do CNN czy Paris Hilton.

Oto kilka krótkich wskazówek, jak zapobiec włamaniom na TikToka oraz nieautoryzowanemu dostępowi

Przejdź do strony bezpieczeństwa TikTok i aktywuj opcję „Zaloguj się za pomocą funkcji weryfikacji”. Aby aktywować tę funkcję bezpieczeństwa, musisz podać swój numer telefonu. Za każdym razem, gdy ktoś spróbuje zalogować się na Twoje konto, TikTok wyśle Ci SMS-a z hasłem jednorazowym (OTP), które jest wymagane do zalogowania.

Użyj silnego, unikalnego hasła ze znakami specjalnymi lub jeszcze lepiej, menedżera haseł.

Jeśli zauważysz jakąś dziwną aktywność na swoim koncie, zgłoś to natychmiast na support.tiktok.com.

– powiedział w przygotowanym oświadczeniu rzecznik TikTok Jason Grosse. Grosse wskazał również, że TikTok współpracuje z CNN, aby przywrócić dostęp do konta i zapewnić „zwiększone środki bezpieczeństwa”.– dodał Grosse.Chińska firma stwierdziła, że do ataku doszło za pośrednictwem funkcji bezpośredniego przesyłania wiadomości dostępnej na platformie. Jednocześnie nie udostępniła dalszych informacji na temat charakteru włamania. Grosse powiedział, że TikTok nadal bada „potencjalny exploit” i współpracuje z właścicielami kont, których dotyczy problem i potrzebują przywrócenia dostępu. Rzecznik TikToka nie podał liczby kont będących celem ataków, ale stwierdził, że tylko „bardzo niewielka ich liczba została przejęta”.Chińska platforma nie podała nazw wszystkich kont, których dotyczy problem, jednak odnotował, że konto celebrytki i gwiazdy reality show Paris Hilton było celem, ale nie zostało ostatecznie naruszone. Co ciekawe eksperci twierdzą, że atak mógł być zrealizowany za sprawą prywatnych wiadomości, wykonywujących złośliwy kod.– komentują wydarzenie specjaliści z Check Point Research.