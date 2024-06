Praca online: jak radzą sobie twórcy internetowi?

Jeszcze nie tak dawno dzieci pytane o to, kim będą w przyszłości jednym tchem wymieniały takie profesje jak lekarz, nauczyciel, prawnik, architekt, strażak czy policjant. Dziś coraz częściej na tak zadane pytanie pada odpowiedź: "będę youtuberem". Nie jest to dużym zaskoczeniem, ponieważ twórca internetowy powoli staje się pełnoprawnym zawodem. Jak wygląda jego świat?

Angażują się we współprace z markami, ale najwięcej zarabiają na sprzedaży własnych produktów

Średnie przychody respondentów z działalności w internecie Największy odsetek ankietowanych osiąga przychody w przedziale 1 000 – 9 999 zł miesięcznie

Przychody twórców zarabiających na własnych produktach vs współpraca z markami Znacznie bardziej lukratywna okazuje się sprzedaż autorskich produktów

Stawiając na autorskie produkty, twórcy wybierają pracę online na swoich zasadach. Sami decydują, o czym chcą mówić, ile czasu chcą poświęcić na rozwój produktu, jak chcą go wycenić. Własne produkty, takie jak książki czy kursy, mogą sprzedawać jeszcze długo po ich premierze, dzięki czemu zapewniają sobie dochód pasywny. Oczywiście media społecznościowe nadal stanowią dla nich dobry kanał promocji dla produktów, ale nie muszą być w nich obecni non-stop. Zyskują niezależność. I tej niezależności życzę każdemu twórcy internetowemu.

Jak i co tworzyć, by osiągnąć sukces finansowy?

Zarobki w zależności od czasu poświęcanego na działalność w internecie Wysokość zarobków zależna jest między innymi od czasu przeznaczanego na działalność online

Ciekawe i dobrze wypozycjonowane filmy na YT zarabiają na reklamach nawet wiele miesięcy po opublikowaniu. To kolejna kategoria działalności twórców, którą można zaliczyć do dochodu pasywnego – zauważa Krzysztof Bartnik.

Zarobki w zależności od wielkości społeczności Wielkość społeczności również nie pozostaje bez znaczenia w kontekście osiąganych przez twórców zarobków

Jakość ponad ilość

O ile liczebność grupy odbiorców nie powinna ograniczać twórców, o tyle ważne jest, aby przed wypuszczeniem własnego produktu zbudować lojalną społeczność. Bez niej tworzenie i sprzedaż własnych produktów nie mają większego sensu. Jeśli nikt nie chce konsumować naszych treści za darmo, to tym bardziej nie zrobi tego za opłatą. W sieci mamy obecnie przesyt contentu sztucznie budowanego pod określoną grupę, do której autor nie należy. Odbiorcy wyczuwają ten fałsz, podobnie jak mdłe treści tworzone pod SEO czy przez AI. Uważam, że powinno się tworzyć tylko takie produkty i usługi, które samemu chciałby się konsumować i kupować.

Imker, firma oferującą kompletny ekosystem usług umożliwiający sprzedaż dowolnych produktów edukacyjnych, we współpracy z Influencers Live Wrocław, przeprowadziła w marcu br. ankietę wśród polskich twórców internetowych.W ramach badania ekonomii twórców w Polsce, ponad 600 osób tworzących w sieci zostało zapytanych o ich działalność. Okazało się, że dla co trzeciego twórcy internetowego praca online stanowi główne źródło dochodu. Niekoniecznie oznacza to jednak pracę na pełny etat. Twórcy z reguły poświęcają bardzo niewiele czasu na rozwój swojej działalności. Ponad połowa ankietowanych przeznacza na twórczość internetową mniej niż 20 godzin tygodniowo. Czas przeznaczany na pracę online jest jednak pozytywnie skorelowany z charakterem ich działalności – z reguły ci, którzy traktują ją jako swoje główne zajęcie zarobkowe, pracują więcej.Sześciu na dziesięciu zapytanych twórców zarabia na swojej działalności w internecie . Największy odsetek ankietowanych (prawie 44 proc.) osiąga przychody w przedziale 1 000 – 9 999 zł miesięcznie. Co czwarty zarabia ponad 10 tys. zł.Obecnie dostępny jest wachlarz możliwości monetyzacji działalności online. Twórcy mogą zarabiać na reklamach w internecie, korzystać z platform crowdfundingowych (np. Patronite), oferować subskrypcję lub płatne członkostwo swojej społeczności, a nawet tworzyć i sprzedawać własne produkty. Ankietowani twórcy zarabiają najczęściej na współpracach z markami. Prawie połowa zapytanych twórców monetyzuje swoją pracę online właśnie w ten sposób.Choć współprace z markami stanowią stosunkowo łatwą metodę zarobku, nie należy ona do najbardziej dochodowych. Znacznie bardziej lukratywna okazuje się sprzedaż autorskich produktów, zarówno fizycznych (np. książki, kubki, koszulki i inne gadżety), jak i cyfrowych (np. kursy, e-booki, audiobooki). Co trzeci twórca zarabiający na sprzedaży własnych produktów uzyskuje przychody powyżej 10 tys. zł miesięcznie. Wśród ankietowanych monetyzujących swoją działalność poprzez współprace z markami takie zarobki osiąga zaledwie 11 proc. ankietowanych.Krzysztof Bartnik, założyciel i CEO Imker, podkreśla, że sprzedaż autorskich produktów może, poza wysokimi zarobkami, przynieść twórcom szereg innych korzyści, takich jak niezależność.Szereg czynników ma wpływ na przychody osiągane przez twórców internetowych. Wysokość zarobków zależna jest między innymi od czasu przeznaczanego na działalność online. Twórcy, którzy pracują więcej, zarabiają lepiej.Znaczenie ma również dobór kanału twórczości. Według ankiety Imker, najbardziej lukratywna jest działalność na YouTube. Wśród ankietowanych, którzy wskazali to medium jako swój główny kanał działalności, ponad połowa zarabia powyżej 10 tys. zł miesięcznie. Długie formy wideo z reguły są bardziej angażujące niż posty w social mediach, ich nagranie i montaż wymagają też znacznie większego nakładu pracy i umiejętności, co uzasadnia poziom zarobków osób działających na YouTube.Wysokie przychody osiągają również twórcy wysyłający newsletter, choć niewielu ankietowanych wskazało go jako swój główny kanał.Wielkość społeczności również nie pozostaje bez znaczenia w kontekście osiąganych przez twórców zarobków. Połowa ankietowanych, którym w głównym kanale udało się zgromadzić powyżej 50 tys. obserwujących, zarabia na swojej pracy online co najmniej 10 tys. zł miesięcznie.Zdecydowana większość ankietowanych twórców wpisuje się w definicję mikrotwórców internetowych – ośmiu na dziesięciu twórców zgromadziło w głównym kanale mniej niż 50 tys. odbiorców. Największy odsetek badanych (38,9 proc.) stanowią twórcy, których społeczność liczy między 1 tys. a 10 tys. osób, czyli tzw. nanotwórcy.Fakt, że na wysokość zarobków wpływa wielkość społeczności, nie oznacza jednak, że jedynie makroinfluencerzy mogą z sukcesem monetyzować swoją działalność online. Przemysław Gerschmann, autor newslettera 52Notatki, zwraca uwagę na to, że ważniejsze od liczebności społeczności są budowane z nią relacje i autentyczność twórcy.