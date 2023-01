Najpopularniejsi influencerzy medyczni polskich social mediów

Grono influencerów nieustannie rośnie. Pojawiają się wśród nich i nowe twarze i reprezentanci coraz to szerszego wachlarza branż. Nie brakuje wśród nich przedstawicieli sektora zdrowotnego. W polskiej przestrzeni internetowej jest już kilka bardzo znanych twarzy zajmujących się promocją zdrowia i związanymi z tym treściami. Kim są najpopularniejsi influencerzy medyczni w naszym kraju? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza analiza Procontent Communication.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem marek działaniami influencerów w obszarze promocji zdrowia, rośnie również liczba kont biznesowych i oferta działań influencerów. Jednocześnie bardzo istotnie zmienia się lista największych sieciowych graczy. Dziś influencerów medycznych możemy praktycznie znaleźć w każdej dużej kampanii promującej zdrowie – podkreśla Iwona Kubicz z agencji Procontent Communication.

Warto wiedzieć, kto buduje wokół siebie największe i najbardziej zaangażowane społeczności, jak również jakie są najnowsze trendy w budowaniu treści na kanały social media. Powoli w zapomnienie odchodzi takie spojrzenie, w którym w kanałach social media dominowały prozdrowotne porady parentingowe. Do walki o zaangażowanie użytkowników Instagrama i Facebooka ruszają bowiem przedstawiciele praktycznie wszystkich specjalizacji medycznych – podkreśla Iwona Kubicz.

Najwięksi na Facebooku

Jakie posty angażują najbardziej?

Jakie posty angażują najbardziej?

Według raportu „Influencerzy Medyczni”, przygotowanego przez agencję Procontent Communication i Sotrender, młodzi lekarze coraz bardziej doceniają rolę spotkań z pacjentami w przestrzeni online. Eksperci medyczni, którzy wcześniej korzystali z pomocy znanych influcerów , by przekazać swoje treści w Internecie, dziś sami stają się influencerami i zakładają konta na Facebooku oraz Instagramie Wielu ekspertów medycznych dopiero decyduje się na obecność w sieci i uczy się dziś bycia influencerem w social mediach, by tam przekazywać wiedzę medyczną z najwyższej półki. Jednocześnie w sieci wyrastają nowi liderzy opinii, którzy fachową wiedzę specjalistyczną przybliżają w prostym wręcz „tiktokowym” stylu.Do tej pory wielu ekspertów medycznych istniało w kanałach social mediowych głównie w celach prywatnych lub by pozostać w kontakcie z kolegami z branży i własnymi pacjentami. Z czasem jednak ich konta przerodziły się w dynamicznie rozwijające się społeczności, które dziś stają się łakomym kąskiem dla firm farmaceutycznych i podmiotów z obszaru promocji zdrowia. Wraz z popularyzacją działań digitalowych przez pandemię na wielu profilach ekspertów zaczęły pojawiać się promocje webinarów, spotkań online, aplikacji i materiałów wideo. W ostatnim czasie branża medyczna przeżywa wręcz rozkwit w przestrzeni cyfrowej, który pociąga za sobą profesjonalizację działań influencerów. Co za tym idzie tworzenie treści cyfrowych staje się codziennym elementem współpracy z autorytetami w dziedzinie medycyny, jak również coraz częściej w medyczne programy edukacyjne, tak jak kiedyś dziennikarze, dziś włączani są znani influencerzy.Makroinfluencerzy gromadzą wokół siebie społeczność od 100 000 do miliona obserwujących. Cieszą się zaufaniem, a zaangażowanie na ich profilach jest bardzo duże. Według danych z raportu „Influencerzy Medyczni” mamy w Polsce czterech makroinfluencerów medycznych na Facebooku. Są nimi: Pan Tabletka, którego mottem jest, Mama Fizjoterapeuta, która uważa, że, a także Siostra Bożenna –- oraz Hafija.pl, dyplomowana Promotorka Karmienia Piersią, która sama o sobie mówi, że jestWedług liczby fanów na Facebooku na pierwszym miejscu znalazł się Pan Tabletka – jego stronę polubiło prawie 320 tysięcy osób, na swoim profilu – „radzi co robić, żeby jeść mniej tabletek”. Zaraz za nim plasuje się Mama Fizjoterapeuta, która na swojej stronie zgromadziła ponad 250 tysięcy fanów, a na swoim Facebooku mówi „o rozwoju psychoruchowym dziecka z perspektywy mamy fizjoterapeuty”. Według raportu trzecie miejsce zajmuje Siostra Bożenna z liczbą 132 tysięcy fanów, opowiada o „pielęgniarskich mądrościach”. Natomiast czwarte miejsce – Hafija.pl, która ma blisko 130 tysięcy fanów, mówi o karmieniu piersią.Warto zwrócić uwagę, że najaktywniejszym profilem w 2022 roku był Lekarz Bartosz Fiałek, na drugim miejscu znalazła się Mama Fizjoterapeuta, a na trzecim Siostra Bożenna.Miarą zaangażowania na Facebooku jest Interactivity Index – INI. To wskaźnik zliczający wszystkie aktywności w obrębie fanpage’a, zakładając, że każda z aktywności posiada inną wagę. Natomiast Interactivity Score jest funkcją miar zaangażowania profilu na Facebooku. Liderem zaangażowania liczonego wg. INI oraz Interactivity Score jest profil Siostra Bożenna, która na swoim profilu walczy z toksycznymi relacjami na linii pielęgniarka – pacjent, na drugim miejscu plasuje się Lekarz Bartosz Fiałek, a na trzecim Mama Fizjoterapeuta.Najbardziej angażującym typem postów publikowanych na Facebooku przez analizowane profile jest status. Jednak należy zwrócić uwagę, że tego typu postów publikowano zdecydowanie najmniej. Najwięcej treści pojawiało w formie zdjęcia – ten typ posta znajduje się na drugim miejscu pod względem średniego zaangażowania. Posty typu link i video są zdecydowanie najmniej angażujące.Największe zaangażowanie odnotowano na stronach Siostra Bożenna oraz Lekarz Bartosz Fiałek. Za zdecydowaną większość zaangażowania na stronach analizowanych profili odpowiadają posty typu photo. Jedynymi profilami, na których zaangażowanie nie jest zdominowane przez posty typu zdjęcie to Pan Tabletka – najwięcej zaangażowania zdobyły posty typu link, Lekarz Mateusz Paczuła i Fajny Chirurg – najwięcej zaangażowania zdobyły natomiast posty typu video. Na profilu ZapytajPolozna.pl za stosunkowo dużą część całkowitego zaangażowania odpowiadały posty typu status.Czołowe profile potrafią umiejętnie balansować między byciem lubianym a byciem kontrowersyjnym. Ich treści notują zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze, ale ostatecznie profile mają wysokie liczby fanów i wysokie zaangażowanie. Liczy się też umiejętne posługiwanie się humorem. Siostra Bożenna okazała się najbardziej humorystycznie odbieraną stroną, co wynika z konwencji – sporo jest tu autorskich memów czy żartobliwych treści.