Nowe modele Acer ConceptD 3 i ConceptD 7 SpatialLabs Edition

Acer wprowadza do oferty nowe modele laptopów z linii ConceptD - z klasyczną zamykaną obudową, z 16-calowym wyświetlaczem o proporcjach 16:10, a także z obracanym ekranem z wyświetlaczem 15,6”. Zaprezentowany został także ConceptD 7 SpatialLabs Edition.

Nowe modele z linii ConceptD

Wszystkie laptopy ConceptD 3 charakteryzują się wyraźnie nowoczesną linią, a ich w pełni aluminiową, elegancką, białą obudowę chroni powłoka MAO.

Wysokiej klasy sprzęt i innowacyjne technologie

Laptop ConceptD 7 SpatialLabs Edition będzie oferowany z procesorem Intel Core i7 w wersji do 11. generacji, z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX.

Wszystkie laptopy ConceptD 3 charakteryzują się wyraźnie nowoczesną linią, a ich w pełni aluminiową, elegancką, białą obudowę chroni powłoka MAO (Micro-Arc Oxidation) - bardzo wytrzymała i odporna na korozję i utlenianie. Wyświetlacz ze znakiem PANTONE®-Validated, zapewniający precyzję odwzorowania kolorów na poziomie Delta E<2, sprawia, że twórca ma możliwość dopracowania każdego elementu w najdrobniejszym szczególe. W ofercie dostępne są również modele ConceptD 3 Pro i ConceptD3 Ezel Pro. W obydwu znajdziemy procesory Intel Core (wariant maksymalny to i7), oferujące częstotliwość taktowania do 4.6 GHz, a także karty graficzne NVIDIA T1200. I co najważniejsze podczas Next@Acer zapowiedziano również długo wyczekiwaną wersję 16:10 laptopa ConceptD 3 oraz wersję 15” laptopa ConceptD 3 Ezel.Nowy ConceptD 7 SpatialLabs Edition, to laptop wręcz stworzony do modelowania 3D, jak i do programowania. Za możliwości graficzne komputera odpowiada ekosystem NVIDIA Studio, na który składają się karty graficzne NVIDIA® GeForce RTX 3080 do laptopów oraz unikatowy pakiet sterowników, które umożliwiają korzystanie w pełni z potencjału nawet najbardziej wymagającego oprogramowania graficznego.Laptop ConceptD 7 SpatialLabs Edition będzie oferowany z procesorem Intel Core i7 w wersji do 11. generacji, z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX. Laptop ma wyświetlacz 4K UHD ze znakiem PANTONE-validated, który obsługuje 100% gamy kolorów Adobe RGB i zapewnia precyzję odwzorowania kolorów na poziomie Delta E<2. Dzięki temu obraz wyświetlany na stereoskopowym ekranie 3D jest wiernym odwzorowaniem tego, co tworzy użytkownik komputera.Nad wyświetlaczem znajduje się zestaw kamer stereo, które śledzą ruch i pozycję oczu i głowy użytkownika, aby wyświetlać obraz w trybie stereoskopowym (3D). Jest to możliwe dzięki projekcji dwóch delikatnie różnych obrazów przez soczewkę zintegrowaną z panelem wyświetlacza, gdzie każdy z tych obrazów ulega załamaniu - odpowiednio do każdego z oczu. Zastosowane technologie graficzne umożliwiają renderowanie tego obrazu w czasie rzeczywistym - kiedy użytkownik przekręca głowę, wyświetlany obraz 3D dopasowuje się automatycznie do kąta patrzenia. Co więcej, do laptopa można podłączyć dodatkowy ekran 2D, na którym to można projektować lub modyfikować kreacje graficzne, a efekty pracy wyświetlać w trybie 3D.Ponadto rozwiązanie SpatialLabs Go (zastrzeżona technologia Acera) została zaktualizowana do najnowszej wersji, która korzysta ze sztucznej inteligencji, by móc generować obraz stereoskopowy w przestrzeni 3D na bazie większości obrazów 2D dających się wyświetlić w trybie pełnoekranowym.Informacje na temat dostępności i cen urządzeń z serii ConceptD w Polsce zostaną podane w późniejszym terminie.