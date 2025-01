Nowe laptopy Acer TravelMate B5 14, TravelMate B3 11 i TravelMate Spin 12

Firma Acer podczas targów BETT 2025 zaprezentowała nowe laptopy Acer TravelMate B5 14, TravelMate B3 11 i konwertowalny TravelMate Spin 12. Laptopy są dedykowane dla edukacji.

Acer TravelMate B5 14

Acer TravelMate B3 Spin 12

Acer TravelMate B3 11

Ceny i dostępność

TravelMate B3 11 (TMB311-34) będzie dostępny w regionie EMEA w lutym, w cenie od 499 EUR.

(TMB312R-31) będzie dostępny w regionie EMEA w lutym, w cenie od 399 EUR. TravelMate B5 14 (TMB514-31-G2) będzie dostępny a w regionie EMEA w lutym w cenie od 349 EUR.

Sercem laptopów są procesory Intel® Core™ 3, które łączą w sobie wydajność i energooszczędność. Uczniowie powinni docenić błyskawiczne Wi-Fi 7. Z myślą o komforcie i zdrowiu użytkowników, w urządzeniach zintegrowano oprogramowanie Acer User Sensing, które inteligentnie przypomina o przerwach i zachowaniu odpowiedniej odległości od ekranu. Dodatkowo, modułowa konstrukcja sprawia, że konserwacja urządzeń jest prosta.Acer TravelMate B5 14 ma 14-calowy ekran Full HD (opcjonalnie) z technologią IPS otwiera szerokie perspektywy, wyświetlając obraz pełen szczegółów i żywych kolorów. Sercem laptopa jest energooszczędny procesor Intel Core i3-N305, który zapewnia płynną i responsywną pracę, nawet podczas wielozadaniowości i pracy zespołowej. Uczniowie docenią bogactwo portów, w tym USB-C, dwa porty USB-A i HDMI 2.1, które pozwalają na podłączenie wszystkich niezbędnych akcesoriów.Acer TravelMate B3 Spin 12 ma konwertowalną konstrukcję z ekranem obracanym o 360 stopni, co zachęca do interakcji i ułatwia współpracę. 12-calowy wyświetlacz WUXGA (opcjonalnie z certyfikatem TÜV Rheinland) dba o komfort oczu podczas długich godzin nauki, a opcjonalny rysik z dedykowaną stacją dokującą otwiera drzwi do kreatywności, umożliwiając precyzyjne notowanie i rysowanie. Kamera 5 MP pozwala na wygodne uczestniczenie w lekcjach, a tryb namiotu zwalnia ręce i oszczędza miejsce na biurku podczas wykładów. To wszystko napędza wydajny procesor Intel® N200.Acer TravelMate B3 11 to 11,6-calowy mistrz mobilności, napędzany najnowszym procesorem Intel N100. Jego wyświetlacz Full HD zapewnia ostry i wyraźny obraz, a bogactwo portów (dwa porty USB-C, dwa USB-A i HDMI 2.0) gwarantuje bezproblemowe podłączenie wszystkich niezbędnych urządzeń. To idealne rozwiązanie dla uczniów, którzy cenią sobie kompaktowe rozmiary i wydajność w podróży.Nowe laptopy TravelMate to gwarancja doskonałej jakości dźwięku i obrazu. Technologia Acer PurifiedVoice z AI eliminuje szumy tła, a kamera z technologią TNR zapewnia wyraźny obraz podczas wideokonferencji. Laptopy są niezwykle wytrzymałe (standard MIL-STD 810H), wyposażone w amortyzujące elementy i klawiaturę odporną na zalanie z systemem drenażu. Oferują szybki internet (Wi-Fi 7 oraz opcjonalnie 4G LTE) i łatwe zarządzanie dzięki Windows Autopilot.Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność zależą od regionu.