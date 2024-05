Acer TravelMate P6 14, P6 16 oraz P4 Spin 14 z AI

Acer rozszerza swoją serię notebooków TravelMate o nowe modele wykorzystujące sztuczną inteligencję: Acer TravelMate P6 14, P6 16 oraz P4 Spin 14. Laptopy są wyposażone w procesory najnowszej generacji z wbudowanymi jednostkami NPU, ulepszone funkcje bezpieczeństwa i łączności, a także w rozwiązania i aplikacje obsługujące AI - interfejs TravelMateSense, Microsoft Copilot czy Teams.

Przeczytaj także: Acer Chromebook R11 z czterema trybami pracy

TravelMateSense - umożliwia optymalizację, dostosowanie i dostęp do systemów wsparcia na laptopach za pomocą jednego kliknięcia.

Workflow - łączy funkcje potrzebne do pracy w różnych sytuacjach (spotkanie, wyjazd, praca).

Secure Guard - oferuje zabezpieczenia, takie jak filtr USB, bezpieczny dysk osobisty, bezpieczne pliki i dynamiczną blokadę urządzenia.

Checkup - pozwala sprawdzić stan ważnych komponentów, takich jak pamięć masowa, RAM i bateria oraz dostarcza przewodnik do kalibracji baterii.

Acer Office Manager - umożliwia firmom bez dedykowanego personelu IT zarządzanie danymi, centralizację zasobów i monitorowanie infrastruktury IT w jednym portalu.

Acer ProShield Plus - integruje wiele funkcji bezpieczeństwa i zarządzania w jednej konsoli.

Acer TravelMate P6 14: wrażenia premium i jakość wyświetlacza OLED

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer TravelMate P6 14 - obudowa Sercem urządzenia jest najnowszy procesor Intel Core Ultra 7 z technologią Intel vPro i Intel AI Boost. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Laptopy Acer z serii TravelMate P4: najlepsi towarzysze pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer TravelMate P4 Spin 14 Acer TravelMate P4 Spin 14 to laptop 2 w 1 z 14-calowym ekranem dotykowym WUXGA (1920 x 1200). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Laptop Acer TravelMate P4 Spin 14 Wyświetlacz ma wąskie ramki i proporcje 16:10, a za jakość dźwięku odpowiada technologia DTS. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer TravelMate P4 16 Laptop wspiera do 64 GB pamięci DDR5 i do 1 TB przestrzeni na dysku PCIe SSD. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Przeczytaj także: Nowe laptopy Acer Swift Edge 16 oraz Swift Go 14

Osoby pracujące w branży kreatywnej mogą korzystać z funkcji Acer LiveArt do szybkiego usuwania tła z obrazów i generowania głębi, a dzięki GIMPowi i Intel Stable Diffusion tworzyć również ilustracje. Technologia Acer PurifiedView 2.0 optymalizuje z kolei zużycie energii podczas wideokonferencji, zaś Acer PurifiedVoice redukuje szumy tła.Acer oferuje ponadto pakiet rozwiązań ułatwiający przedsiębiorcom zarządzanie firmą i ochronę ważnych informacji. Zawiera on kilka istotnych programów:Wszystkie laptopy Acer TravelMate wykorzystują w swojej konstrukcji i opakowaniu materiały pochodzące z recyklingu.Acer TravelMate P6 14 (TMP614-73) to laptop klasy premium z 14-calowym ekranem dotykowym WQXGA+ OLED (2880 x 1800). Wyświetlacz ma proporcje 16:10, wąskie ramki i wspiera 100% gamy kolorów DCI-P3 oraz posiada certyfikat VESA HDR TrueBlack 500.Sercem urządzenia jest najnowszy procesor Intel Core Ultra 7 z technologią Intel vPro i Intel AI Boost, który poprawia wydajność i energooszczędność. Laptop ma do 32 GB pamięci LPDDR5X3 i do 1 TB przestrzeni na dysku M.2 PCIe SSD, co gwarantuje szybkie działanie nawet przy dużym obciążeniu.Dzięki technologii Intel Evo TravelMate P6 14 zapewnia długi czas pracy na baterii i szybki czas reakcji. Posiada również zaawansowane opcje łączności, takie jak Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 i Thunderbolt 4, co ułatwia pracę w podróży. Dodatkowo oferuje dźwięk DTS, który dostarcza wciągające wrażenia audio.Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-54) to laptop 2 w 1 z 14-calowym ekranem dotykowym WUXGA (1920 x 1200). Waży zaledwie 1,49 kg i ma grubość 21,9 mm. Procesor Intel Core Ultra 7 z wbudowaną grafiką Intel Graphics i funkcją Intel vPro Enterprise zapewnia wysoką wydajność. Laptop posiada także pojemną baterię i funkcję szybkiego ładowania.TravelMate P4 Spin 14 wyposażony jest w Wi-Fi 6E oraz opcjonalną łączność 4G LTE. Wyświetlacz ma wąskie ramki i proporcje 16:10, a za jakość dźwięku odpowiada technologia DTS.Acer TravelMate P4 16 (TMP416-53) oferuje 16-calowy ekran WUXGA (1920 x 1200) i również jest wyposażony w najnowsze procesory Intel Core Ultra z technologią Intel vPro Essentials. Laptop wspiera do 64 GB pamięci DDR5 i do 1 TB przestrzeni na dysku PCIe SSD. O dźwięk troszczy się technologia Acer TrueHarmony.TravelMate P4 16 posiada ponadto liczne porty, które ułatwiają pracę poza biurem. Długi czas pracy na baterii i możliwość szybkiego ładowania sprawiają, że jest to idealne narzędzie dla profesjonalistów w podróży.Acer TravelMate P4 14 (TMP414-42-TCO) wyposażony jest w procesory AMD Ryzen Pro z serii 8000, które mają do ośmiu rdzeni opartych na architekturze "Zen 4". Laptop wspiera do 64 GB pamięci DDR5 i do 1 TB przestrzeni na dysku PCIe Gen4. Posiada także wydłużony czas pracy baterii i zaawansowane funkcje zarządzania mobilnością.Wszystkie laptopy z serii TravelMate P4 są zaprojektowane tak, aby wytrzymać codzienne użytkowanie nawet w trudnych warunkach - spełniają wojskowe normy wytrzymałości i oferują funkcję Acer Dust Defender, która minimalizuje gromadzenie się kurzu wewnątrz urządzenia. Bezpieczeństwo zapewniają z kolei: dyskretny moduł TPM 2.0, czytniki linii papilarnych oraz opcjonalne czytniki Smartcard.