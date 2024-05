Acer zaprezentował dwa nowe laptopy - Acer Chromebook Plus Spin 714 oraz gamingowy Acer Chromebook Plus 516 GE. Pierwszy napędzany jest przez procesory Intel Core Ultra 71, ma aluminiową obudowę z certyfikatem MIL-STD 810, a także konwertowalną konstrukcję. Drugi ma wyświetlacz IPS WQXGA (2560x1600) z częstotliwością odświeżania 120 Hz i został wyposażony w gamingową klawiaturę z 4-strefowym podświetleniem.

Acer Chromebook Plus Spin 714 - dla klientów biznesowych i szkół

Wydajność zawsze pod ręką

Urządzenie wyposażono w kamerę internetową o rozdzielczości 1440p QHD oraz wspieraną przez AI technologię audio i wideo, zapewniającą doskonałą jakość obrazu i głosu podczas rozmów online.

Laptopa wyróżnia konwertowalna konstrukcja 2 w 1 z zawiasami 360 stopni, które umożliwiają korzystanie z niego jak z tradycyjnego notebooka lub tabletu obsługiwanego za pomocą opcjonalnego rysika USI.

Acer Chromebook Plus 516 GE - rozgrywka na najwyższym poziomie

Dzięki szybkiej częstotliwości odświeżania 120 Hz wrażenia z gier na wyświetlaczu IPS WQXGA (2560x1600) Chromebooka są oszałamiające.

Nowy Chromebook Plus 516 GE został wyposażony w gamingową klawiaturę z 4-strefowym podświetleniem i technologią anti-ghosting, która rejestruje szybkie i precyzyjne naciśnięcia klawiszy.

Ceny i dostępność

Dzięki aktualizacjom Chrome Enterprise Upgrade i Chrome Education Upgrade, nowy Acer Chromebook Plus Spin 714 wspiera firmy i instytucje sektora edukacyjnego. Umożliwia to działom IT korzystanie z usprawnionej rejestracji urządzeń, integracji infrastruktury, zaawansowanych ustawień zabezpieczeń i wbudowanej ochrony antywirusowej.Dzięki Chrome Education Upgrade szkoły zyskują większe możliwości zarządzania swoim środowiskiem ChromeOS, tak by jak najlepiej spełniało ono indywidualne potrzeby placówki oraz każdego ucznia i nauczyciela. Z kolei funkcje zarządzania gwarantują administratorom IT całodobową zdalną pomoc IT w rozwiązywaniu problemów z ChromeOS.Nowy, konwertowany Acer Chromebook Plus Spin 714 (CP714-1H) to kompaktowy, wytrzymały i wydajny notebook. Napędzany przez procesory Intel Core Ultra 71, Acer Chromebook umożliwia użytkownikom korzystanie z aplikacji Google i Adobe opartych na sztucznej inteligencji. Google AI pozwala użytkownikom pisać i projektować grafiki, a aplikacje Adobe Photoshop i LumaFusion ułatwiają edycję zdjęć i filmów. Narzędzie Gemini2 w Google Docs, Sheets, Slides i Gmail pomaga z kolei generować i streszczać notatki oraz personalizować wiadomości e-mail.Acer Chromebook Plus Spin 714 zamknięty został w wytrzymałej, aluminiowej obudowie, posiadającej certyfikat MIL-STD 810. Laptopa wyróżnia konwertowalna konstrukcja 2 w 1 z zawiasami 360 stopni, które umożliwiają korzystanie z niego jak z tradycyjnego notebooka lub tabletu obsługiwanego za pomocą opcjonalnego rysika USI.Urządzenie wyposażono w kamerę internetową o rozdzielczości 1440p QHD oraz wspieraną przez AI technologię audio i wideo, zapewniającą doskonałą jakość obrazu i głosu podczas rozmów online. Wrażenia dźwiękowe poprawiają także podwójne mikrofony i głośniki DTS® Audio.Wyposażony został w Wi-Fi 6E i Bluetooth™ 5.1, a także w szereg dodatkowych portów, w tym HDMI 2.0 i dwa porty USB Type-C z obsługą Thunderbolt™ 4 i USB Type-A. Zastosowana w laptopie bateria zapewnia czas pracy wynoszący do 10 godzin.Nowy Acer Chromebook 516 GE (CBG516-2H) oferuje zupełnie nowy sposób grania dzięki usłudze gier w chmurze NVIDIA GeForce NOW, a także najnowszej technologii i najwyższej klasy konstrukcji stworzonej z myślą o grach. Gracze mogą cieszyć się najnowszymi tytułami AAA wraz z milionami innych użytkowników bez konieczności ich pobierania. A to wszystko za sprawą usługi NVIDIA GeForce NOW, która oferuje rozgrywkę w rozdzielczości do 1600p i 120 klatkach na sekundę z członkostwem Ultimate.Acer Chromebook 516 GE ma wyświetlacz IPS WQXGA (2560x1600) z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Co więcej, pokrywający 100% palety barw sRGB ekran zapewnia żywy i dokładny obraz. Acer Chromebook Plus 516 GE jest także wyposażony w port RJ-45 2.5G Gigabit Ethernet LAN, zapewniający szybkie i stabilne połączenie niezbędne do rozgrywek w chmurze. Z kolei podczas podróży, można korzystać z sieci Wi-Fi 6E. Nowy Chromebook Plus 516 GE został wyposażony w gamingową klawiaturę z 4-strefowym podświetleniem i technologią anti-ghosting, która rejestruje szybkie i precyzyjne naciśnięcia klawiszy.Gracze będą mogli również w pełni cieszyć się swoimi grami dzięki nowemu panelowi Game dashboard, umożliwiającemu personalizację rozgrywki i dzielenie się swoimi postępami z innymi graczami. Kamera internetowa 1080p Chromebooka posiada zintegrowane narzędzia do połączeń wideo oparte na sztucznej inteligencji, które poprawiają jakość obrazu, oświetlenia i dźwięku w dowolnej aplikacji do połączeń wideo. Ponadto, Chromebook Plus 516 GE oferuje do 2 TB pamięci masowej PCIe NVMe SSD, do 16 GB szybkiej pamięci LPDDR4X i zapewnia do 10 godzin pracy na baterii.Acer Chromebook Plus Spin 714 (CP714-1H) będzie dostępny w regionie EMEA w maju, w cenie od 979 EUR.Acer Chromebook Plus 516 GE będzie dostępny w Ameryce Północnej w maju, w cenie od 699,99 USD.