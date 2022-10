Laptop Acer Chromebook 516 GE dla graczy

Nowy laptop dla graczy Acer Chromebook 516 GE ma wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz, klawiaturę RGB i zapewnia dostęp do ponad 1000 gier w chmurze.

Cena i dostępność

Acer Chromebook 516 GE ma procesor Intel® Core™ 12 generacji, ekran IPS o wysokiej rozdzielczości, zapewniający odświeżanie w 120 Hz, klawiaturę RGB w technologii anti-ghosting oraz zaawansowany dźwięk DTS. Acer Chromebook 516 GE to także sprzęt zapewniający dostęp do najnowszych gier konsolowych i PC, takich jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, Cyberpunk 2077 czy Devil May Cry 5 – to wszystko dzięki obsłudze wiodących platform cloud gamingowych, w tym NVIDIA GeForce NOW, Xbox czy Amazon Luna.Laptop wspiera najbardziej usługę NVIDIA GeForce NOW, zapewniając tym samym rozgrywkę nowej generacji. Strumieniowanie przez potężny superkomputer w chmurze, gwarantuje najwydajniejszą grę w jakości 1600p przy 120 klatkach na sekundę, a także wykorzystanie najnowszych technologii graficznych, takich jak ray tracing, czyli śledzenia promieni.To wszystko przy wsparciu solidnych komponentów. Pierwszy z nich, procesor Intel Core i7 12generacji, to nowa, responsywna technologia wyposażona w wydajne narzędzia dekodowania wideo. Do tego 16GB RAMu i dysk SSD PCle NVMe o pojemności 256GB, wspomagające szybkość reakcji i ekran IPS o wysokiej rozdzielczości 2560x1600 i odświeżaniu 120 Hz. 16-calowy wyświetlacz ze 100% obsługą gamy sRGB zapewni dobrze odwzorowane, żywe kolory, które potęgują wrażenia podczas gry.System DTS audio zapewnia wysokiej jakości, pozbawione zniekształceń brzmienie w dwóch głośnikach skierowanych do góry i w dwóch skierowanych w dół.Z kolei klawiatura w Chromebooku 516 GE oferuje intensywne, kolorowe podświetlenie, dodające sprzętowi gamingowego charakteru. Gracze mogą wybrać jeden z siedmiu kolorów podświetlenia lub predefiniowaną opcję 4-strefowego koloru. Do tego oczywiście laptop jest wyposażony w technologię anti-ghosting, która umożliwia szybką i dokładną reakcję klawiszy.Acer Chromebook 516 GE dzięki portowi sieciowemu 2,5G Gigabit Ethernet RJ45-LAN zapewnia stabilne i superszybkie połączenie, które pozwala na nieprzerwane korzystanie z gier w chmurze. Ponadto, łącze Wi-Fi 6E sprawia, że jest to wydajne urządzenie także do pracy i gry w podróży.Gamingowy Chromebook jest wyposażony w najnowsze porty umożliwiające podłączenie do większych wyświetlaczy i nie tylko, w tym podwójne porty USB typu C, USB typu A, HDMI oraz Bluetooth 5.2 odpowiadający za korzystanie z bezprzewodowych akcesoriów.Wytrzymała, działająca do 9 godzin bateria zapewnia ciągłą radość z użytkowania. Chromebook jest wyposażony w kamerkę internetową Full HD z redukcją migotania i technologią czasowej redukcji szumów, która wiernie odzwierciedla obraz widziany w oku kamery. Podwójne mikrofony uzupełniają poczwórne głośniki, by dźwięk nadawany przez gracza był równie dobrej jakości co ten, który sam słyszy.Użytkownicy mogą cieszyć się ekscytującą rozgrywką już po wyjęciu laptopa z pudełka, ponieważ gry w chmurze nie wymagają pobierania i instalacji. Dzięki swobodnej dostępności do gier i umieszczonemu w Chromebookach przyciskowi „wszystko”, wystarczy tylko wyszukać pożądaną grę i strumieniować ją do swojego Chromebooka 516 GE. Jeśli w ofercie platform brakuje tytułu, w który chcesz zagrać, bez obaw – dostawcy usług zapewniają rozszerzanie swojej oferty, dodawanie kolejnych gier, pakietów i DLC, co tylko poszerzy dostępność szerokiej gamy rozgrywki.Ponadto, aby wspierać granie w chmurze w systemie ChromeOS, firma Google oferuje przy zakupie Chromebooka 516 GE firmy Acer 3-miesięczny bezpłatny okres próbny dla usługi NVIDIA GeForce NOW oraz Amazon Luna.Laptop Acer Chromebook 516 GE będzie dostępny w regionie EMEA w grudniu, w cenie od 999 euro (około 4870 złotych). Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność różnią się w zależności od regionu.