Firma MMD wprowadza do sprzedaży trzy monitory Philips - 24B1U5301H, 27B1U5601H oraz 34B1U5600CH. Wszystkie monitory zostały wyposażone w wielofunkcyjny port USB-C, 5MP kamerkę internetową, przełącznik KVM oraz funkcje LightSensor oraz PowerSensor.

Wielofunkcyjny port USB-C;

Wbudowany mikrofon z redukcją szumów;

Kamerka internetowa 5MP, zgodna z Windows Hello;

Dwa 5-watowe głośniki;

Przełącznik KVM – umożliwiający łatwą zmianę źródeł sygnału;

Wyjście DisplayPort – pozwalające na podłączenie dodatkowych wyświetlaczy bezpośrednio do monitora;

Funkcje LightSensor oraz PowerSensor, ograniczające zużycie prądu o 80%;

Opakowanie wykonane w 100% z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Ekrany o przekątnych 24, 27 i 34 cale

Wielofunkcyjny port USB-C i daisychain

Kamerka 5 MP z Windows Hello

LightSensor, PowerSensor i SmartErgoBase

Dostępność i cena

24B1U5301H – 2 138 zł

27B1U5601H – 2 674 zł

34B1U5600CH – 3 696 zł

Główne cechy monitorów:to 34-calowy wyświetlacz z matrycą VA, wyświetlającą obraz w rozdzielczości 3440 x 1440 px (UWQHD) i odświeżaniu 120 Hz. Jest to konstrukcja o proporcjach 21:9, w której ekran jest delikatnie zakrzywiony (1500R).Przekątna ekranu w modeluwynosi 27 cali. Matryca wykonana została w technologii IPS i może wyświetlać obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 px (QHD) przy odświeżaniu do 75 Hz.Najmniejszym z zaprezentowanych monitorów jest. Matryca w tym modelu to również IPS o rozmiarze 24 cale, pracująca w rozdzielczości 1920 x 1080 px (FHD) i odświeżaniu 75 Hz.Sygnał między monitorami a komputerami może być przesyłany za pomocą przewodów HDMI lub DisplayPort. W wyświetlaczach znajduje się również koncentrator USB, w skład którego wchodzą 4 złącza typu A, w tym jedno pozwalające na szybkie ładowanie podłączonych urządzeń. Dodatkowo, w monitorach zamontowano złącza RJ45, które dają możliwość przesyłania danych sieciowych z prędkością 1G.Każde z urządzeń wyposażono również w wielofunkcyjny port USB-C. Rozwiązanie to pozwala na jednoczesne podłączenie do Internetu, przesyłanie sygnału obrazu, danych z podłączonych do monitora peryferii oraz zasilanie do 100 W (moc zależna od modelu wyświetlacza).Dla użytkowników chcących korzystać z więcej niż jednego monitora dostępne jest również rozwiązanie daisychain. Kolejny wyświetlacz możemy bowiem podłączyć bezpośrednio do monitora, wykorzystując wyjście DisplayPort. Oznacza to, że podłączając jeden kabel do komputera, obraz można rozszerzyć na nawet 4 monitory (zakładając, że pierwsze trzy będą obsługiwały funkcję daisychain).Każdy z przedstawionych monitorów wyposażony został w zestaw rozwiązań ułatwiających pracę zdalną. U góry każdego z ekranów zamontowano kamerkę internetową pracującą w rozdzielczości 5 MP. Jest ona zgodna z Windows Hello, co umożliwia szybkie i bezpieczne logowanie do systemu za pomocą twarzy użytkownika. Dodatkowo, w wyświetlaczach znajdują się dwa 5-watowe głośniki oraz mikrofon z redukcją szumów.Podstawa SmartErgoBase pozwala na regulację pozycji monitorów w zakresie wysokości, obrotu i pochylenia. W modelach 24B1U5301H i 27B1U5601H umożliwia ona również ustawienie ekranów w pozycji portretowej (pivot).Monitory posiadają certyfikat TUV Eye Comfort, co oznacza, że spełniają odpowiednie normy w zakresie ochrony oczu użytkowników. Dodatkowo, dzięki funkcji LightSensor, jasność ekranu może być dostosowana do panujących warunków oświetleniowych otoczenia. Wyświetlacze zostały również wyposażone w czujnik PowerSensor, który wygasza ekran w momencie odejścia użytkownika od stanowiska z monitorem. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć zużycie prądu o 80%.Monitory będą dostępne w sklepach od października w sugerowanych cenach: