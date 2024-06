Firma MMD zaprezentowała nowy, 48,8-calowy monitor Philips 49B2U6903CH. Jego wyświetlacz ma rozdzielczość 5120 x 1440 px i odświeżanie 100 Hz. Monitor wyposażony został w złącze Thunderbolt 4, sygnalizator Busylight i kamerkę z funkcją automatycznego kadrowania.

Duża przestrzeń robocza i wysoka rozdzielczość

Kamerka, która poinformuje innych o trwającym połączeniu

Przełącznik KVM z łatwym przełączaniem źródła

Cena i dostępność

Philips 49B2U6903CH został wyposażony w 48,8-calową matrycę typu VA o proporcjach 32:9 i rozdzielczości 5120 x 1440 px. Rozmiarem odpowiada to dwóm złączonym ze sobą monitorom 27-calowym o rozdzielczości QHD. Może się to sprawdzić m.in. w zadaniach wymagających dostępu do dużej przestrzeni roboczej, jak np. praca na wielu plikach czy edytowanie wideo. Mimo dużego rozmiaru wyświetlacza, można go objąć wzrokiem dzięki delikatnemu zakrzywieniu na poziomie 1800 R.Monitor cechuje się dobrym pokryciem przestrzeni barwowych, na poziomie 97% dla NTSC i 119% dla sRGB. Ponadto panel jest w stanie wyświetlać 1,07 mld kolorów. Jasność ekranu to 450 cd/m² w trybie SDR i 500 cd/m² w trybie HDR. Philips 49B2U6903CH jest zgodny z certyfikatem VESA Display HDR 400.Zamontowana na górnej części monitora wysuwana kamerka wyposażona została w szereg przydatnych funkcji. Jedną z nich jest system Busylight, którego zadaniem jest sygnalizowanie trwającego połączenia za pomocą diody LED. Samodzielnie synchronizuje ona kolor świecenia ze statusem w komunikatorach, m.in. Microsoft Teams. Może to być szczególnie przydatne w pracy biurowej, gdzie ważny jest spokój podczas trwającego spotkania.Kolejną przydatną cechą kamerki jest technologia automatycznego kadrowania. Dzięki niej użytkownik zawsze ma pewność, że jest odpowiednio widoczny w trakcie trwania rozmowy. Ponadto konstrukcja kamerki dla jeszcze większej kontroli pozycji obiektywu pozwala na regulację jej poziomu pochylenia o 30 stopni w obie strony. Można ją również całkowicie schować wewnątrz obudowy monitora, w trosce o poczucie bezpieczeństwa.Do monitora można podłączyć jednocześnie dwa urządzenia źródłowe, np. komputer osobisty i laptop. W takiej konfiguracji ekran podzieli się na dwie części włączając tryb Picture by Picture lub Picture in Picture. Po podłączeniu klawiatury i myszki do wbudowanego koncentratora USB, w wyświetlaczu użytkownik może kontrolować wybrane urządzenie źródłowe. Przełączanie pomiędzy komputerami następuje po trzykrotnym kliknięciu klawisza Ctrl na klawiaturze, dzięki inteligentnemu przełącznikowi KVM. Może to być szczególnie przydatne wszędzie tam, gdzie potrzebne jest jednoczesne korzystanie z dwóch sprzętów.Philips 49B2U6903CH daje również możliwość szeregowego podłączenia drugiego wyświetlacza za pomocą złącza Thunderbolt 4. Rozwiązanie to nazywa się daisychain i pozwala na zwiększenie przestrzeni roboczej bez zajmowania kolejnego złącza graficznego w komputerze. W praktyce oznacza to, że użytkownik podłącza drugi monitor bezpośrednio do 49B2U6903CH, co minimalizuje liczbę kabli na biurku.Monitor Philips 49B2U6903CH jest już dostępny w sprzedaży, w sugerowanej cenie producenta wynoszącej 5 744 zł.