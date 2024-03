Monitory Philips 24E1N1100A, 27E1N1100A oraz 27E1N1600AE

MMD, producent monitorów marki Philips, wprowadził do sprzedaży trzy nowe modele - 24E1N1100A, 27E1N1100A oraz 27E1N1600AE. Zastosowano w nich 100-hercowe matryce, dlatego praca na mniej męczy oczy dzięki dodatkowej płynności. Wyświetlacze te mogą sprawdzić się również w grach.

Przeczytaj także: 4 nowe monitory Philips serii E1 Line

Matryca IPS o odświeżaniu 100 Hz

Port USB-C i regulacja wysokości panelu

Przesyłanie sygnału obrazu;

Transfer danych z podłączonych do huba USB urządzeń peryferyjnych;

Ładowanie urządzenia źródłowego z mocą 65 W;

W praktyce niweluje to problem plątaniny kabli na blacie. Co więcej, monitor w warunkach biurowych może być w łatwy sposób wykorzystywany do tzw. „hot deskingu”, gdyż podmiana komputera wiąże się z przepięciem tylko jednego kabla.

Dostępność

24E1N1100A – 513 zł;

27E1N1100A – 599 zł;

27E1N1600AE – 1 073 zł.

Przeczytaj także: Monitor Philips Evnia 49M2C8900 dla graczy

Modele 24E1N1100A, 27E1N1100A wyposażono w odpowiednio 24 i 27-calowe matryce IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px (Full HD). Model 27E1N1600AE również cechuje się 27-calową matrycą, z tą różnicą, że rozdzielczość tego modelu wynosi 2560 x 1440 px (Quad HD).Wszystkie monitory z serii E1 Line charakteryzują się odświeżaniem ekranu na poziomie 100 Hz, mimo że są to modele przeznaczone głównie do pracy. Znacząco podnosi to wygodę użytkowania zmniejsza uczucie zmęczenia, które może pojawić się w przypadku standardowych paneli z odświeżaniem 60 czy 75 Hz.Dzięki wysokiemu odświeżaniu ekranu, czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms (MPRT) i technologii synchronizacji Adaptive Sync monitory te mogą sprawdzić się również przy grach komputerowych. Zastosowanie takie może szczególnie zainteresować pracujące na home office osoby, które szukają dobrze wycenionego i uniwersalnego rozwiązania do pracy i rozrywki.Philips 27E1N1600AE został dodatkowo wyposażony w wielofunkcyjne złącze USB-C 3.2. Dzięki niemu możliwe jest jednoczesne:Model 27E1N1600AE wyposażono również w regulowaną podstawę, która pozwala na regulację wysokości panelu w zakresie 100 mm oraz pochylenie go (-5/20 stopni).Monitory są dostępne w sprzedaży od połowy marca.Ceny wszystkich modeli znajdują się poniżej: