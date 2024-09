Monitor Philips 27B2U6903 4K z Thunderbolt 4

Firma MMD poinformowała o rynkowym debiucie nowego wyświetlacza, stworzonego z myślą o profesjonalnych użytkownikach. Monitor Philips 27B2U6903 oferuje ekran IPS 4K UHD, uchwyt na słuchawki oraz złącze Thunderbolt 4 z funkcją Power Delivery 100 W. To sprzęt, który może zainteresować w szczególności osoby na co dzień pracujące z grafikami lub materiałami filmowymi.

Przeczytaj także: Nowe monitory Philips 4K dla profesjonalistów

Ekran 4K o 10-bitowej głębi kolorów

Thunderbolt 4 z funkcją PowerDelivery

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Monitor Philips 27B2U6903 Model 27B2U6903 można dostosować do swoich potrzeb dzięki regulowanej wysokości i regulowanemu kątowi nachylenia ekranu

Większa oszczędność energii dzięki PowerSensor 2

Łatwe przełączanie między źródłami dzięki SmartKVM

Cena i dostępność

Przeczytaj także: Monitor PHILIPS BDM4065UC w standardzie 4K

27-calowy monitor marki Philips został wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli (4K UHD) i odświeżaniu z częstotliwością 75 Hz. Urządzenie wyświetla 1,07 mld kolorów, co pozwala na dostrzeżenie subtelnych przejść w kolorach oraz najmniejszych szczegółów. Tego typu funkcjonalność może okazać się szczególnie istotna dla osób pracujących ze zdjęciami, grafiką lub materiałami wideo.Zastosowanie wielofunkcyjnego portu Thunderbolt 4 z PowerDelivery 100 W sprawia, że użytkownik ma możliwość przesyłania obrazu i dźwięku przy jednoczesnym ładowaniu podłączonego laptopa. Wyświetlacz został również wyposażony w złącze RJ-45 2.5 Gigabit, dzięki któremu można uzyskać dostęp do internetu za pomocą kabla. Może się to okazać szczególnie użyteczne tam, gdzie sygnał Wi-Fi jest niestabilny lub charakteryzuje się niską jakością.Dodatkowym atutem tego wyświetlacza jest jego wsparcie dla połączenia szeregowego (ang. daisy-chain). Dzięki temu użytkownicy mogą w prosty sposób stworzyć wielomonitorowe stanowisko pracy, poprzez podłączenie jednego z monitorów do laptopa lub komputera. Kolejne monitory mogą być natomiast łączone ze sobą.Sprzęty obsługujące technologię PowerSensor 2 wykrywają obecność użytkownika przed ekranem. W przypadku, gdy nie zostanie on odnaleziony, urządzenie automatycznie przełączy monitor i komputer w stan uśpienia, a także wybudzi je, gdy tylko wykryje osobę. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest system Windows 11 z ustawieniami OSD wyświetlacza przełączonymi na opcję „Użytkownika”.Model 27B2U6903 można dostosować dzięki regulowanej wysokości, regulowanemu kątowi nachylenia ekranu, a także możliwości obrotu panelu. Dodatkowym atutem jest również obecność przełącznika SmartKVM, który pozwala na zmianę źródła sygnału, za pomocą specjalnego przycisku na monitorze lub poprzez trzykrotne wciśnięcie klawisza „ctrl” na klawiaturze podłączonej do koncentratora USB w monitorze.Philips 27B2U6903 będzie dostępny w sprzedaży we wrześniu, w sugerowanej cenie 2344 złotych.