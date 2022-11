Jak zabezpieczyć domową sieć wi-fi?

Niezabezpieczona domowa sieć wi-fi może stać się źródłem kłopotów związanych z wyciekiem danych i stratami finansowymi. Aby zmniejszyć ryzyko takich problemów, należy maksymalnie ją uszczelnić. Oto porady ekspertów G Data.

Jak zadbać o bezpieczeństwo sieci?

Do sieci bezprzewodowej podłączamy w naszych domach i mieszkaniach coraz więcej urządzeń. To już nie tylko komputery, smartfony, smart TV, ale także liczniki mediów, klimatyzacja, kamery, bezprzewodowe urządzenia medyczne mieszkańców, elektryczne nianie, ekspresy do kawy i wiele innych. Każdy z tych sprzętów może stać się furtką do ataku hakerów na naszą sieć, jeśli nie będzie ona należycie zabezpieczona.W ubiegłym roku cyberprzestępcy dokonali ponad 25 miliardów ataków na routery sieci bezprzewodowych. Ataki takie mogą przybierać bardzo różne formy. Oto kilka najpopularniejszych z nich:To tylko niektóre z zagrożeń. Pomysłowość przestępców jest duża i lepiej nie testować jej na własnej sieci.Jak widać, pozostawienie sieci wi-fi bez zabezpieczeń to proszenie się o kłopoty.Oczywiście nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji ochrony, ale można zdecydowanie zminimalizować zagrożenia podejmując kilka stosunkowo nieskomplikowanych działań. Co zatem należy zrobić?Działań, jakie możesz wykonać w celu uszczelnienia swoje sieci jest więcej, jednak te wymienione wyżej sprawią, że nie będziesz już łatwym celem dla cyberprzestępców.