Inspekcja SSL, czyli jak skutecznie zabezpieczyć firmową sieć

Zapewnienie bezpieczeństwa danych wymienianych w sieciach jest dziś kluczowe. W związku z tym, że większość stron internetowych korzysta z protokołu HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) do bezpiecznych połączeń, rośnie rola inspekcji SSL na firewallach. W czym pomaga ta inspekcja?

Wzrost znaczenia HTTPS

Obecnie prawie wszystkie strony internetowe, od platform e-commerce po media społecznościowe i strony bankowe, używają HTTPS do ochrony danych użytkowników. To znacznie poprawiło bezpieczeństwo informacji, ale również postawiło nowe wyzwania przed tradycyjnymi narzędziami bezpieczeństwa sieciowego – wyjaśnia Mateusz Ossowski, CEE Channel Manager w firmie Barracuda Networks, która jest producentem rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT.

Rola zapór sieciowych w bezpieczeństwie sieci

Inspekcja SSL poprawia bezpieczeństwo Inspekcja SSL na zaporach sieciowych odgrywa kluczową rolę w ochronie sieci przed ewoluującymi cyberzagrożeniami w środowisku internetowym zdominowanym przez HTTPS. Umożliwia organizacjom utrzymanie widoczności, egzekwowanie polityk bezpieczeństwa oraz ochronę wrażliwych danych bez kompromisów w zakresie prywatności użytkowników.

Dlaczego inspekcja TLS ma znaczenie

Wyzwania

HTTPS szyfruje dane przesyłane między przeglądarką użytkownika a stroną internetową, chroniąc wrażliwe informacje przed podsłuchaniem i działaniami cyberprzestępców. To szyfrowanie jest realizowane za pomocą protokołów TLS (Transport Layer Security), które ustanawiają bezpieczne połączenie i uwierzytelniają tożsamość strony internetowej.Zapory sieciowe (firewalle) stanowią pierwszą linię obrony przed nieautoryzowanym dostępem i cyberzagrożeniami. Monitorują i kontrolują przychodzący i wychodzący ruch sieciowy. Jednak szyfrowanie HTTPS stanowi wyzwanie dla zapór zaprojektowanych do inspekcji i filtrowania tego ruchu pod kątem potencjalnych zagrożeń.Inspekcja TLS, znana również jako inspekcja SSL lub deszyfrowanie SSL/TLS, pozwala zaporom sieciowym na deszyfrowanie i inspekcję zaszyfrowanego ruchu HTTPS. Proces ten polega na przechwytywaniu zaszyfrowanej komunikacji, jej deszyfrowaniu, skanowaniu zawartości pod kątem zagrożeń, takich jak malware czy złośliwy kod, a następnie ponownym szyfrowaniu przed przekazaniem do zamierzonego odbiorcy.Kluczowe korzyści inspekcji SSL:Inspekcja SSL poprawia bezpieczeństwo, jednak stawia przed organizacjami także dodatkowe wyzwania. Deszyfrowanie i inspekcja zaszyfrowanego ruchu wymagają znacznych zasobów obliczeniowych, co może wpływać na wydajność zapory sieciowej i powodować opóźnienia. Co więcej, przetwarzanie zaszyfrowanych danych musi być prowadzone ostrożnie, aby chronić prywatność użytkowników i spełniać normy prawne oraz etyczne.